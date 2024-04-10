Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных - 10.04.2024 Украина.ру
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Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных - 10.04.2024 Украина.ру
Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
Единый государственный реестр военнообязанных Украины будет получать информацию из Пенсионного фонда страны. Об этом на днях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко
2024-04-10T14:14
2024-04-10T14:14
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
пенсионеры
пенсионные фонды
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"Мы уже совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы. Сейчас на очереди у нас Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию смарт, сможем делать рекрутинг и так далее", - сказала Черногоренко.На днях украинские СМИ информировали также, что украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля.К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.В среду скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине внесли на рассмотрение Верховной рады во втором чтении.На фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте (поражений, в частности на Авдеевском и Марьинском направлениях), Офис президента Владимира Зеленского и военные настаивали на необходимости его скорейшего принятия.При этом документ, который готовился ко второму чтению почти два месяца, по-прежнему содержит нормы, ограничивающие конституционные права человека, не содержит четких сроков мобилизации.Ряд депутатов и представителей общественности называли законопроект антиконституционным и напоминающим "диверсию против страны".
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, пенсионеры, пенсионные фонды
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, пенсионеры, пенсионные фонды

Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных

14:14 10.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Единый государственный реестр военнообязанных Украины будет получать информацию из Пенсионного фонда страны. Об этом на днях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко
"Мы уже совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы. Сейчас на очереди у нас Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию смарт, сможем делать рекрутинг и так далее", - сказала Черногоренко.
На днях украинские СМИ информировали также, что украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля.
К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.
В среду скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине внесли на рассмотрение Верховной рады во втором чтении.
На фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте (поражений, в частности на Авдеевском и Марьинском направлениях), Офис президента Владимира Зеленского и военные настаивали на необходимости его скорейшего принятия.
При этом документ, который готовился ко второму чтению почти два месяца, по-прежнему содержит нормы, ограничивающие конституционные права человека, не содержит четких сроков мобилизации.
Ряд депутатов и представителей общественности называли законопроект антиконституционным и напоминающим "диверсию против страны".
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