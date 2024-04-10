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Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных - 10.04.2024 Украина.ру
Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
Единый государственный реестр военнообязанных Украины будет получать информацию из Пенсионного фонда страны. Об этом на днях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко
2024-04-10T14:14
2024-04-10T14:14
2024-04-10T14:14
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
пенсионеры
пенсионные фонды
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"Мы уже совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы. Сейчас на очереди у нас Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию смарт, сможем делать рекрутинг и так далее", - сказала Черногоренко.На днях украинские СМИ информировали также, что украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля.К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.В среду скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине внесли на рассмотрение Верховной рады во втором чтении.На фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте (поражений, в частности на Авдеевском и Марьинском направлениях), Офис президента Владимира Зеленского и военные настаивали на необходимости его скорейшего принятия.При этом документ, который готовился ко второму чтению почти два месяца, по-прежнему содержит нормы, ограничивающие конституционные права человека, не содержит четких сроков мобилизации.Ряд депутатов и представителей общественности называли законопроект антиконституционным и напоминающим "диверсию против страны".
https://ukraina.ru/20240410/1054419796.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, пенсионеры, пенсионные фонды
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, пенсионеры, пенсионные фонды
Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
Единый государственный реестр военнообязанных Украины будет получать информацию из Пенсионного фонда страны. Об этом на днях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко
"Мы уже совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы. Сейчас на очереди у нас Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию смарт, сможем делать рекрутинг и так далее", - сказала Черногоренко.
На днях украинские СМИ информировали также, что украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля.
К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.
В среду скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине внесли на рассмотрение Верховной рады во втором чтении.
На фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте (поражений, в частности на Авдеевском и Марьинском направлениях), Офис президента Владимира Зеленского и военные настаивали на необходимости его скорейшего принятия.
При этом документ, который готовился ко второму чтению почти два месяца, по-прежнему содержит нормы, ограничивающие конституционные права человека, не содержит четких сроков мобилизации.
Ряд депутатов и представителей общественности называли законопроект антиконституционным и напоминающим "диверсию против страны".