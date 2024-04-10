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Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных

Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных - 10.04.2024 Украина.ру

Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных

Единый государственный реестр военнообязанных Украины будет получать информацию из Пенсионного фонда страны. Об этом на днях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко

2024-04-10T14:14

2024-04-10T14:14

2024-04-10T14:14

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пенсионные фонды

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"Мы уже совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы. Сейчас на очереди у нас Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию смарт, сможем делать рекрутинг и так далее", - сказала Черногоренко.На днях украинские СМИ информировали также, что украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля.К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.В среду скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине внесли на рассмотрение Верховной рады во втором чтении.На фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте (поражений, в частности на Авдеевском и Марьинском направлениях), Офис президента Владимира Зеленского и военные настаивали на необходимости его скорейшего принятия.При этом документ, который готовился ко второму чтению почти два месяца, по-прежнему содержит нормы, ограничивающие конституционные права человека, не содержит четких сроков мобилизации.Ряд депутатов и представителей общественности называли законопроект антиконституционным и напоминающим "диверсию против страны".

https://ukraina.ru/20240410/1054419796.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, пенсионеры, пенсионные фонды