https://ukraina.ru/20240410/1054409913.html

Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества

Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества - 10.04.2024 Украина.ру

Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества

Черниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T04:00

2024-04-10T04:00

2024-04-10T04:00

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Существует несколько вариантов захода ВС РФ в Харьковскую область. Полноценный вариант подразумевает создание отдельного театра военных действий на Сумском и Черниговском направлении, рассказал историк.Черниговское направление является привлекательным, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги ВС РФ там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами, отметил он.Российские военные эту территорию хорошо изучили. Из Черниговской области постоянно приходят некрологи солдат ВСУ, которых уничтожают ДРГ. При этом у ВС РФ есть опыт боевых действий в "Шервудском лесу" и в Серебрянском лесничестве, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

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новости, россия, чернигов, харьковская область, наступление, вс рф, александр полищук, сво, лес, украина, дрг