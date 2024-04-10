Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества - 10.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240410/1054409913.html
Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества - 10.04.2024 Украина.ру
Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
Черниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-10T04:00
2024-04-10T04:00
новости
россия
чернигов
харьковская область
наступление
вс рф
александр полищук
сво
лес
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/72/1033907260_0:102:2988:1783_1920x0_80_0_0_6d84aad4dcc4d40c1dadc3b38e656e03.jpg
Существует несколько вариантов захода ВС РФ в Харьковскую область. Полноценный вариант подразумевает создание отдельного театра военных действий на Сумском и Черниговском направлении, рассказал историк.Черниговское направление является привлекательным, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги ВС РФ там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами, отметил он.Российские военные эту территорию хорошо изучили. Из Черниговской области постоянно приходят некрологи солдат ВСУ, которых уничтожают ДРГ. При этом у ВС РФ есть опыт боевых действий в "Шервудском лесу" и в Серебрянском лесничестве, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html
россия
чернигов
харьковская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/72/1033907260_238:0:2750:1884_1920x0_80_0_0_98fcd5f4939de6876d9817d00af669e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, чернигов, харьковская область, наступление, вс рф, александр полищук, сво, лес, украина, дрг
Новости, Россия, Чернигов, Харьковская область, наступление, ВС РФ, Александр Полищук, СВО, Лес, Украина, ДРГ

Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества

04:00 10.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских РСЗО "Ураган" на Харьковском направлении
Работа российских РСЗО Ураган на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Черниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Существует несколько вариантов захода ВС РФ в Харьковскую область. Полноценный вариант подразумевает создание отдельного театра военных действий на Сумском и Черниговском направлении, рассказал историк.
Черниговское направление является привлекательным, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги ВС РФ там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами, отметил он.
"Я не думаю, что леса сами по себе станут проблемой для наших войск. Во-первых, концепция поменялась. Мы уже не пытаемся осуществить глубокие прорывы на танковых колоннах, как это было в начале СВО. Во-вторых, леса нивелируют преимущество ВСУ в FPV-дронах", - подчеркнул Полищук.
Российские военные эту территорию хорошо изучили. Из Черниговской области постоянно приходят некрологи солдат ВСУ, которых уничтожают ДРГ. При этом у ВС РФ есть опыт боевых действий в "Шервудском лесу" и в Серебрянском лесничестве, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Ефимов интервью
8 апреля, 18:01
Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкцииО том, как Иран ответит на удар по Дамаску и закроет ли Россия небо над Сирией, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
 
НовостиРоссияЧерниговХарьковская областьнаступлениеВС РФАлександр ПолищукСВОЛесУкраинаДРГ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
00:01Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
23:33Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
23:21Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
23:04Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине
22:37Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия
22:26Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
22:07Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
21:38Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
Лента новостейМолния