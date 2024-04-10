Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских РСЗО "Ураган" на Харьковском направлении
Черниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Существует несколько вариантов захода ВС РФ в Харьковскую область. Полноценный вариант подразумевает создание отдельного театра военных действий на Сумском и Черниговском направлении, рассказал историк.
Черниговское направление является привлекательным, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги ВС РФ там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами, отметил он.
"Я не думаю, что леса сами по себе станут проблемой для наших войск. Во-первых, концепция поменялась. Мы уже не пытаемся осуществить глубокие прорывы на танковых колоннах, как это было в начале СВО. Во-вторых, леса нивелируют преимущество ВСУ в FPV-дронах", - подчеркнул Полищук.
Российские военные эту территорию хорошо изучили. Из Черниговской области постоянно приходят некрологи солдат ВСУ, которых уничтожают ДРГ. При этом у ВС РФ есть опыт боевых действий в "Шервудском лесу" и в Серебрянском лесничестве, резюмировал собеседник издания.
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