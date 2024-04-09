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Александр Авереску: румынский генерал, вернувший России Бессарабию

Александр Авереску: румынский генерал, вернувший России Бессарабию - 09.04.2024 Украина.ру

Александр Авереску: румынский генерал, вернувший России Бессарабию

Александр Авереску, будущий премьер-министр и маршал Румынского королевства, родился 9 апреля (по другим данным, 9 марта) 1859 года неподалёку от бессарабского Измаила. В истории региона он отметился тем, что способствовал признанию над ним российского суверенитета, что весьма необычно для румынского политика

2024-04-09T16:03

2024-04-09T16:03

2024-04-09T16:03

история

румыния

измаил

бессарабия

история

история новороссии

октябрьская революция (1917)

первая мировая война

xx век

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Жизнь Авереску была теснейшим образом связана с Российской империей. Одно из самых ярких его высказываний прозвучало в румынском парламенте в 1918 году:"Россия больна, неоспоримо, что она очень больна; но Россия не погибла и поправится. Нам, малой стране, не следует злоупотреблять этим паралитическим положением, в котором находится наш сосед".Столь почтительное отношение к северо-восточному соседу определялось в том числе происхождением политика. Его отец Константин Авереску был уроженцем бессарабского городка Бельцы и офицером российской службы. После перехода Измаильского уезда под контроль Молдавского княжества (по условиям Парижского мирного договора 1856 года) семья Авереску переселилась на юг Бессарабии.Александр знал русский язык. В Измаиле он окончил начальную школу, поступил в семинарию, но, оставив её, уехал на учёбу в тогдашнюю столицу — Бухарест, где посещал Школу искусств и ремёсел.Дальнейшему гражданскому образованию Авереску помешала Русско-турецкая война 1877–78 годов, которую в Бухаресте называют Войной за независимость Румынии.В 1877 году вступил в ряды румынской конной жандармерии, где дослужился до сержанта. Годом позже Юго-Западная Бессарабия вернулась в состав России, и военная карьера Авереску проходила уже в Румынском королевстве.Восхождение по ступеням армейской иерархии было стремительным: школа унтер-офицеров, получение офицерского чина, учёба в Туринской военной академии (Италия), служба в оперативном отделе Генштаба Румынии. В 1894–1895 годах Авереску возглавлял Высшую военную школу (Военную академию) королевства. В 1898 году Авереску был отправлен в Берлин румынским военным атташе. Обладатель этой должности занимал важное место в военной элите Бухареста.По возвращении в Румынию после непродолжительной службы в строевых частях Авереску получил новое назначение в Генштаб, теперь уже начальником организационно-мобилизационного отдела. В мае 1906 года в 47-летнем возрасте он получил чин бригадного генерала.В 1907 году Авереску впервые сказал веское слово в румынской политике.Страну охватил политический кризис в связи с крупными крестьянскими волнениями. При формировании нового кабинета министров Авереску получил пост военного министра. Именно ему и пришлось отдать приказ войскам на применение оружия против восставших. Количество жертв являлось сопоставимым с аналогичным показателем Первой русской революции (около 10 тыс. человек), при том, что Российская империя в тот период была по численности населения в 24 раза больше, чем Румыния.Два года, в течение которых Авереску руководил военным ведомством, стали временем активной модернизации румынской армии. Но для пришедших в 1909 году в правительство либералов он был слишком, как бы сказали сейчас, "токсичен".Отставка Авереску едва не переросла в новый политический кризис – добровольно покидать свой пост военный министр отказался, что привело к отставке всего кабинета.После отставки из правительства генерал возглавил Первую пехотную дивизию, но продолжал пользоваться благосклонностью королевской семьи. В 1911 году он был назначен начальником Генштаба.В начале 1915 года Авереску стал командующим 3-й армии, прикрывавшей границу с Болгарией. После катастрофичного для Румынии вступления в Мировую войну генерал был назначен главой 2-й армии, сосредоточившейся в Западной (Запрутской) Молдавии и проходившей реорганизацию с помощью Франции и России. Временная столица королевства — город Яссы — тогда входила в сферу ответственности этого соединения.Летом 1917 года Авереску стал творцом одной из самых значимых военных побед в истории Румынии.В ходе общего "наступления Керенского" войска 2-й румынской и 4-й русской армий 22 июля прорвали оборону австро-венгерских и германских войск. От противника было очищено 500 кв. км территории, освобождено 30 населённых пунктов, в плен взято около трёх тысяч человек.Успех мог быть и более впечатляющим, но дезорганизация русских войск после Февральского переворота тогда уже была очень ощутимой. В этой битве именно румыны, а не русские действовали "первым номером".Во второй половине 1917 года революционные волнения захлёстывали и румынские населённые пункты. От массового перехода на сторону революции румынских солдат удерживало лишь то, что родные места многих из них находились под германской оккупацией.Положение на Румынском фронте было столь серьёзным, что обсуждался даже вариант эвакуации румынских войск на Дон, в расположение формирующейся Добровольческой армии белых.После того как 9 декабря 1917 года на фронте было заключено перемирие с германцами, королевские власти вместе с российским командованием принялись расправляться с большевистскими активистами в войсках и "красными" воинскими частями.Авереску был противником данных действий. 22 декабря 1917 года, после того как был расстрелян лидер фронтового Военно-революционного комитета большевик Рошаль, румынский генерал записал в своём дневнике: "Ужас! Вмешались в ссору русских… Мы заплатим в будущем дорого за этот непродуманный шаг".В январе 1917 года в Одессе был создан Румынский военно-революционный комитет. 24 января Петроградский Совнарком учредил специальную комиссию "по подавлению румынской контрреволюции".Столь энергичные действия Советов были обусловлены не только "зачистками" большевиков на Румынском фронте, но и начавшимся вторжением румынских войск в Бессарабию, входившую в состав Российского государства.Интервенция предпринималась в целях установления контроля над многочисленными военными складами в регионе, разблокирования поставок на фронт по железной дороге. Вдохновителями данной акции были миссии стран Антанты (Франции и Англии).В середине февраля советские войска во главе с Муравьёвым овладели Киевом и получили от Ленинауказание продолжить наступление в направлении Бессарабии и Румынии.20 февраля "революционные войска, действующие против Румынии" перешли через Днестр у всё тех же Бендер и разбили находящиеся здесь заслоны противника. Одновременно советские подразделения из Подолья нанесли удар в районе города Рыбницы. В это же время не стихали бои у Аккермана, на юго-востоке Бессарабии, где королевские войска так и не смогли закрепиться.Румынские солдаты со вчерашним союзником воевать явно не жаждали. Нарастало дезертирство, целые подразделения сдавались в плен красным. К тому же и германское командование потребовало скорейшего завершения переговоров о мире с Румынией. По сути, это означало ультиматум о капитуляции королевства.Король предложил занять пост премьер-министра (министра-президента) генералу Авереску.Задача перед ним стояла сложнейшая. Необходимо было отсрочить подписание мира с Германией, а также урегулировать отношения с Советской Россией.Авереску принял решение, которое очень дорого обошлось его политической карьере.В первой декаде марта было заключено советско-румынское соглашение, которое известно в советской историографии под названием "Об очищении Румынией Бессарабии".Документ предусматривал совместное экономическое использование на время войны Румынией и Советской Россией Бессарабского региона. Однако чётко фиксировал над Бессарабией юрисдикцию "Российской Федерации Советских Республик".В контексте дальнейших экспансионистских устремлений Бухареста это соглашение было ему настолько неудобно, что долгое время замалчивалось румынскими историками. Высказывалось и такое "оригинальное" мнение, что соглашение утратило силу сразу же после отставки Авереску (а она произошла в марте 1918 года).Уже в июне 1918 года, когда советская угроза для королевства временно миновала, с парламентской трибуны теперь экс-премьер Авереску был обвинён в чрезмерных уступках большевикам.Ещё одним прегрешением Авереску перед лицом румынского унионизма (движения за "воссоединение" с Бессарабией) было то, что, находясь на посту премьер-министра, он не поддерживал идею расширения королевства за счёт российской губернии.Причём Авереску продолжал упорно отстаивать свою позицию по "бессарабскому вопросу": "между Румынией и Бессарабией существовали большие различия в структуре и управлении, которые осложняли включение области в состав страны".Безусловно, не стоит преувеличивать нежелание Авереску присоединять к Румынии Бессарабию. Оно носило ситуативный характер и отражало общую неуверенность румынских элит в своём будущем. Эта неуверенность быстро прошла после того, как войска Австро-Венгрии и Германии вытеснили Советы с Украины и из Причерноморья.Несмотря на нападки политических противников, после Первой мировой войны Авереску стал настоящим национальным героем в Румынии.Особой популярностью он пользовался среди крестьян — демобилизованных солдат. Это позволило ему создать и возглавить популярную Народную партию, стоявшую на правых позициях. Во главе данной партии он ещё дважды добивался должности премьер-министра Румынии.Во время второй каденции премьер-министра Авереску выпала честь подписать Трианонский договор, по которому юрисдикция Бухареста распространилась на Трансильванию. В 1921 году он от имени Румынского королевства отказал большевикам в выдаче Нестора Махно. В 1920 году Авереску пошёл на интеграцию Румынии в военно-политический блок с Чехословакией и Югославией под названием Малая Антанта.В дальнейшем главной гарантией сохранения территориальной целостности Великой Румынии он видел в сближении с Италии, где в 1922 году к власти пришёл Муссолини.Внутриполитический курс Авереску привёл к быстрой потере поддержки его партии среди избирателей. Аграрная реформа, проведённая Народной партией, разочаровала крестьян. Ещё больше подорвали позиции Авереску политические комбинации с либералами.В конце своей жизни Авереску поддержал установление в Румынии диктатуры. После королевского декрета 1938 году о роспуске политических партий Авереску, ставший к тому времени маршалом, согласился стать советником монарха. Вскоре после этого назначения он скончался.

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Игорь Иваненко

история, румыния, измаил, бессарабия, история новороссии, октябрьская революция (1917), первая мировая война, xx век