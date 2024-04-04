https://ukraina.ru/20240404/1054309733.html

Что Париж предлагает Москве по Украине, и зачем министр обороны Франции так настойчиво звонил Шойгу

Что Париж предлагает Москве по Украине, и зачем министр обороны Франции так настойчиво звонил Шойгу - 04.04.2024 Украина.ру

Что Париж предлагает Москве по Украине, и зачем министр обороны Франции так настойчиво звонил Шойгу

Французские военные в зоне СВО хотели отсидеться за спинами ВСУ, но испугались трагических последствий. Министру обороны Франции Себастьяну Лекорню пришлось срочно звонить в Россию Сергею Шойгу

2024-04-04T18:09

2024-04-04T18:09

2024-04-04T18:09

эксклюзив

россия

франция

украина

сергей шойгу

минобороны рф

спецоперация

всу

эммануэль макрон

дмитрий песков

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Днём 3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отметила, что появляются новые сведения о подготовке Францией военного контингента для переброски на Украину."В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", — уточнила она.А спустя несколько часов, уже вечером, из Парижа последовала, как сказано в сообщении Министерства обороны РФ, "настоятельная просьба" организовать телефонный разговор министра обороны Франции Себастьяна Лекорню с его российским коллегой Сергеем Шойгу.Последний раз они общались полтора года назад, 23 октября 2022 года. Тогда речь шла о ситуацию на Украине, и Шойгу предупредил о возможной провокации со стороны Киева с применением грязной бомбы, а Лекорню позже в эфире телеканала LCI заявил, что разговор способствовал предотвращению эскалации между двумя странами в трудные моменты. При этом французская сторона готова возобновить такие контакты, если они будут полезны и эффективны, сообщил он.В нынешней беседе Лекорню выражал соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", но при этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к произошедшему, перекладывая ответственность на ИГИЛ*. Шойгу в ответ на это напомнил о наличии сведений об украинском следе и выразил надежду, что в организации теракта не замешаны французские спецслужбы.Париж акцентировал внимание на том, что министры разговаривали только о трагедии в "Крокус Сити Холле". Однако странно, что это произошло спустя 12 дней, да и к тому же министерство обороны Франции слишком уж настаивало на разговоре, причём это происходило вечером. Конечно, речь шла не только о теракте в Подмосковье."В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.Вот на этом моменте остановимся подробнее. Заявление Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину повергло в шок даже лидеров остальных западных стран, поскольку с самого начала СВО это было той "красной линией", о пересечении которой и думать боялись. И США, и большинство стран ЕС, и НАТО поспешили дистанцироваться от инициативы Макрона. Не получив поддержки, глава Пятой республики поумерил пыл и перестал педалировать эту тему.Однако отыграть назад уже невозможно. Слова президента Франции уже вызвали нешуточную панику в мире и спровоцировали дискуссии о том, в чём смысл заявления Макрона, как может выглядеть ввод войск на Украину и, главное, чем это грозит. Например, газета Le Figaro опубликовала пять "вымышленных, но в разной степени реальных сценариев, основанных на прецедентах или на сообщениях представителей ряда министерств". Те, которые предусматривают непосредственное присутствие военнослужащих на поле боя, сводятся к тому, что французский контингент направят: a) для обеспечения наземной и воздушной безопасности Одессы; b) в регионы на границе с Белоруссией, либо в Херсонскую или Харьковскую область, чтобы "дать России сигнал и удержать её от наступательных действий", а также создать над ними бесполётную зону.Одесса фигурирует в списке городов, которые, по прогнозам западных экспертов, могут в ближайшей перспективе перейти под контроль ВС РФ.. К тому же там расположен порт, имеющий важное значение с точки зрения экспорта, в т.ч. зерновых.А размещение французской армии в приграничных районах позволит перевести находящиеся там сейчас подразделения ВСУ на более горячие участки фронта. 1500 человек в масштабах имеющегося дефицита личного состава ─ это не так уж много. Но учитывая, что проведение реальной мобилизации на Украине практически невозможно из-за отсутствия мобилизационного резерва и недовольства граждан, это позволит высвободить хотя бы несколько подразделений украинских войск.В таком случае, раз нога французского солдата ступит на украинскую землю и он будет сражаться на стороне ВСУ, Франция станет полноценным участником конфликта. А её солдаты, соответственно, законной целью для российских военнослужащих."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - предупредил заместитель главы МИД РФ, а с октября 2012 года по январь 2018-го постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.НАТО в тот же день, когда выступил Макрон, объявило, что не намерено вводить войска на Украину. Однако перед Альянсом встаёт вопрос: просто со стороны наблюдать, как гибнут подразделения одной из его стран-членов (5 статью Устава НАТО задействовать нет основания – Россия же на Францию не нападала), либо всё же ввязаться и фактически начать третью мировую.Россия с НАТО воевать не собиралась и собирается, но на любую угрозу своей национальной безопасности ответит. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал: "Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".Как только во Францию с Украины начнёт приходить груз 200, Макрону придётся оправдываться перед своими согражданами за гибель французских военных. Более того, украинская авантюра может стоить ему президентского поста. Он и так, согласно Конституции, не может баллотироваться на третий срок, но плановые выборы должны пройти только в 2027 году.Желая избежать подобного развития событий, как считают некоторые эксперты, Лекорню и позвонил в Россию поздно вечером 3 апреля, желая получить со стороны Москвы гарантии сохранности жизни французским военных на территории Украины."Вряд ли они созванивались для того, чтобы один высказал соболезнования, а другой их внимательно выслушал. Скорее всего, речь идёт об определении взаимодействия в плане избежания столкновения или в плане обозначения угроз и "красных линий"- в случае, если французские войска действительно окажутся на Украине. Всё может оказаться гораздо сложнее и многопланово, чем просто "мы по вам вдарим", - считает политолог Георгий Бовт.У российских и западных военных есть опыт взаимодействия в рамках одного театра боевых действий в третьей стране, дабы предотвратить столкновения между собой, - в Сирии. Вот и на Украине могли бы повторить эту практику.В сообщении Министерства обороны РФ по итогам разговора глав ведомств даже упоминалось о готовности к диалогу в широком смысле."Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно", - вот как это звучит.Однако вскоре французская сторона опровергла эту информацию. Источник агентства Reuters в правительстве Франции сказал: "Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то в этом роде".Журналисты решили прояснить ситуацию у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, но он переадресовал вопрос в Министерство обороны России.Давайте поразмыслим логически. Готовность к диалогу Россия изъявляет регулярно, но, подчёркивая, что он возможен только на равноправной основе при учёте российских интересов. Макрон в первые месяцы конфликта выступал за формирование европейской системы безопасности вместе с РФ, но теперь занимает самую воинственную позицию по ситуации на Украине. Диалог на основе Стамбульских соглашений? Всего три дня назад, 1 марта, Песков заявил, что этот проект договорённостей, который РФ и Украина обсуждали весной 2022-го, утратил актуальность: два года назад были одни условия, сегодня - другие. Кроме того, с юридической точки зрения эти территории стали регионами Российской Федерации. Так что Шойгу вряд ли бы обозначил позицию России в разговоре с Лекорню подобным образом. Поэтому можно предположить, что всё же эта фраза принадлежала французскому министру. Вероятно, Париж не хотел предавать огласке ту часть беседы. Поэтому сейчас, когда Министерство обороны РФ её опубликовало, он пытается сделать вид, что такого не было.* – террористическая организация, запрещённая в РФ

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, франция, украина, сергей шойгу, минобороны рф, спецоперация, всу, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, reuters, иг