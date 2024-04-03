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В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута"

В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута" - 03.04.2024 Украина.ру

В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута"

В Нижнем Новгороде 4 апреля состоится презентация исторической приключенческой игры "Смута"

2024-04-03T17:07

2024-04-03T17:07

2024-04-03T17:07

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компьютерные игры

смутное время

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Презентация исторической компьютерной игры состоится в Манеже Нижегородского Кремля, в старинном купеческом городе на Волге. Это место сыграло важнейшую роль в событиях Смутного времени. Здесь, в Нижнем Новгороде, было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы.В литературной основе игры лежит роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".Презентация игры начнется с костюмированного шествия от Собора к Манежу и возложения цветов к могиле Минина.Зрителям представят новый игровой ролик "Смуты". В нём впервые прозвучит симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok. Помимо этого, зрители посмотрят 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе.Ожидается, что старт продаж игры "Смута" объявит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. После завершения церемонии заработают компьютеры игровой зоны, где каждый сможет самостоятельно познакомиться с новинкой.Музыкальная группа Radio Tapok выступит на презентации, ранее они записали саундтрек к проекту.В презентации компьютерной исторической игры "Смута" в качестве спикеров примут участие: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, руководитель проекта "Смута" Алексей Копцев, историк и консультант проекта Клим Жуков, заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков. В честь релиза игры на территории Нижегородского Кремля с 5 по 7 апреля пройдет исторический фестиваль, посвященный Смутному времени. Гости праздника смогут поиграть в "Смуту", посетив большой игровой зал, увидеть масштабное шоу каскадеров и реконструкторов, а также принять участие в многочисленных конкурсах с тематическими призами.

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новости, россия, нижний новгород, нижегородская область, губернатор, глеб никитин, игра, компьютер, компьютерные игры, смутное время