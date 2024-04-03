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В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута"
В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута" - 03.04.2024 Украина.ру
В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута"
В Нижнем Новгороде 4 апреля состоится презентация исторической приключенческой игры "Смута"
2024-04-03T17:07
2024-04-03T17:07
2024-04-03T17:07
новости
россия
нижний новгород
нижегородская область
губернатор
глеб никитин
игра
компьютер
компьютерные игры
смутное время
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Презентация исторической компьютерной игры состоится в Манеже Нижегородского Кремля, в старинном купеческом городе на Волге. Это место сыграло важнейшую роль в событиях Смутного времени. Здесь, в Нижнем Новгороде, было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы.В литературной основе игры лежит роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".Презентация игры начнется с костюмированного шествия от Собора к Манежу и возложения цветов к могиле Минина.Зрителям представят новый игровой ролик "Смуты". В нём впервые прозвучит симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok. Помимо этого, зрители посмотрят 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе.Ожидается, что старт продаж игры "Смута" объявит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. После завершения церемонии заработают компьютеры игровой зоны, где каждый сможет самостоятельно познакомиться с новинкой.Музыкальная группа Radio Tapok выступит на презентации, ранее они записали саундтрек к проекту.В презентации компьютерной исторической игры "Смута" в качестве спикеров примут участие: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, руководитель проекта "Смута" Алексей Копцев, историк и консультант проекта Клим Жуков, заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков. В честь релиза игры на территории Нижегородского Кремля с 5 по 7 апреля пройдет исторический фестиваль, посвященный Смутному времени. Гости праздника смогут поиграть в "Смуту", посетив большой игровой зал, увидеть масштабное шоу каскадеров и реконструкторов, а также принять участие в многочисленных конкурсах с тематическими призами.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нижний новгород, нижегородская область, губернатор, глеб никитин, игра, компьютер, компьютерные игры, смутное время
Новости, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, губернатор, Глеб Никитин, игра, компьютер, компьютерные игры, Смутное время
В Нижнем Новгороде презентуют историческую компьютерную игру "Смута"
В Нижнем Новгороде 4 апреля состоится презентация исторической приключенческой игры "Смута"
Презентация исторической компьютерной игры состоится в Манеже Нижегородского Кремля, в старинном купеческом городе на Волге. Это место сыграло важнейшую роль в событиях Смутного времени. Здесь, в Нижнем Новгороде, было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы.
В литературной основе игры лежит роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
Презентация игры начнется с костюмированного шествия от Собора к Манежу и возложения цветов к могиле Минина.
Зрителям представят новый игровой ролик "Смуты". В нём впервые прозвучит симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok. Помимо этого, зрители посмотрят 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе.
Ожидается, что старт продаж игры "Смута" объявит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. После завершения церемонии заработают компьютеры игровой зоны, где каждый сможет самостоятельно познакомиться с новинкой.
Музыкальная группа Radio Tapok выступит на презентации, ранее они записали саундтрек к проекту.
В презентации компьютерной исторической игры "Смута" в качестве спикеров примут участие: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, руководитель проекта "Смута" Алексей Копцев, историк и консультант проекта Клим Жуков, заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков.
В честь релиза игры на территории Нижегородского Кремля с 5 по 7 апреля пройдет исторический фестиваль, посвященный Смутному времени. Гости праздника смогут поиграть в "Смуту", посетив большой игровой зал, увидеть масштабное шоу каскадеров и реконструкторов, а также принять участие в многочисленных конкурсах с тематическими призами.