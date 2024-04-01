Отвлекают от коррупции в Киеве. Гаврилов объяснил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией - 01.04.2024 Украина.ру
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Отвлекают от коррупции в Киеве. Гаврилов объяснил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией
Отвлекают от коррупции в Киеве. Гаврилов объяснил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией - 01.04.2024 Украина.ру
Отвлекают от коррупции в Киеве. Гаврилов объяснил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил, на что рассчитаны заявления о готовности НАТО к конфликту с Россией, подобные тому, что сделал недавно глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает 1 апреля РИА Новости
2024-04-01T08:31
2024-04-01T08:31
нато
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новости
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владимир путин
мид
конфликт
красные линии
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"Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "чёрную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", - сказал Гаврилов.Дипломат подчеркнул, что "каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны".Он также указал, что если НАТО снятием "табу" на потенциальную отправку военных на Украину пытается испытать Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию.Гаврилов напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который заявил, что "государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий".Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times заявила, что не исключает отправки военных на Украину. Подобные заявления делал президент Франции Эммануэль Макрон.
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нато, россия, новости, украина, владимир путин, мид, конфликт, красные линии
НАТО, Россия, Новости, Украина, Владимир Путин, МИД, конфликт, красные линии

Отвлекают от коррупции в Киеве. Гаврилов объяснил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией

08:31 01.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил, на что рассчитаны заявления о готовности НАТО к конфликту с Россией, подобные тому, что сделал недавно глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает 1 апреля РИА Новости
"Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "чёрную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", - сказал Гаврилов.
Дипломат подчеркнул, что "каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны".
Он также указал, что если НАТО снятием "табу" на потенциальную отправку военных на Украину пытается испытать Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию.
Гаврилов напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который заявил, что "государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий".
"Неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлеченность в вооруженную конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них. Все это очевидным образом идет вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена", - отметил дипломат.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times заявила, что не исключает отправки военных на Украину. Подобные заявления делал президент Франции Эммануэль Макрон.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 09:40
НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФДеятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) РФ
 
НАТОРоссияНовостиУкраинаВладимир ПутинМИДконфликткрасные линии
 
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