Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши - 30.03.2024 Украина.ру
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Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши
Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши - 30.03.2024 Украина.ру
Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши
Предложением Еврокомиссии о продлении Украине свободного доступа к единому европейскому рынку недовольны во многих странах ЕС, сталкивающихся с проблемой захвата своих рынков украинскими продуктами. Об этом говорится в статье издания Foreign Policy
2024-03-30T11:07
2024-03-30T12:45
новости
польша
украина
ес
фермер
либерализация
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По мнению авторов публикации, такая ситуация может привести к тому, что европейские страны начнут блокировать вступление Украины в ЕС. Прежде всего это может сделать Польша, полагают они."Согласно недавним опросам общественного мнения, поддержка поляками дальнейшей помощи Украине резко падает, и это особенно заметно среди более правых избирателей (как и во многих странах Европы). Одной из главных причин такого снижения поддержки является борьба, которую ведут польские фермеры против того, что они считают потоком дешевых иностранных продуктов питания", - говорится в статье.Эксперты подчеркивают, что у польских фермеров уже давно наблюдаются антиукраинские настроения, которые находят отклик и у других слоев населения."Риск заключается в том, что крошечные меры, которые Европа предпринимает сегодня, чтобы поддержать Украину с помощью торговых льгот, могут закончиться отравленной чашей в ближайшие годы", - отмечает издание.По окончанию войны Украина продолжит свое стремление стать членом ЕС, но этот шаг в конечном итоге требует одобрения всех нынешних государств-членов Евросоюза, в том числе и Польши. Поэтому Украинцы также должны быть намного осторожнее, когда они настаивают на большей торговой либерализации, советуют Киеву эксперты Foreign Policy.
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новости, польша, украина, ес, фермер, либерализация
Новости, Польша, Украина, ЕС, фермер, либерализация

Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши

11:07 30.03.2024 (обновлено: 12:45 30.03.2024)
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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Предложением Еврокомиссии о продлении Украине свободного доступа к единому европейскому рынку недовольны во многих странах ЕС, сталкивающихся с проблемой захвата своих рынков украинскими продуктами. Об этом говорится в статье издания Foreign Policy
По мнению авторов публикации, такая ситуация может привести к тому, что европейские страны начнут блокировать вступление Украины в ЕС. Прежде всего это может сделать Польша, полагают они.
"Согласно недавним опросам общественного мнения, поддержка поляками дальнейшей помощи Украине резко падает, и это особенно заметно среди более правых избирателей (как и во многих странах Европы). Одной из главных причин такого снижения поддержки является борьба, которую ведут польские фермеры против того, что они считают потоком дешевых иностранных продуктов питания", - говорится в статье.
Эксперты подчеркивают, что у польских фермеров уже давно наблюдаются антиукраинские настроения, которые находят отклик и у других слоев населения.
"Риск заключается в том, что крошечные меры, которые Европа предпринимает сегодня, чтобы поддержать Украину с помощью торговых льгот, могут закончиться отравленной чашей в ближайшие годы", - отмечает издание.
По окончанию войны Украина продолжит свое стремление стать членом ЕС, но этот шаг в конечном итоге требует одобрения всех нынешних государств-членов Евросоюза, в том числе и Польши. Поэтому Украинцы также должны быть намного осторожнее, когда они настаивают на большей торговой либерализации, советуют Киеву эксперты Foreign Policy.
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