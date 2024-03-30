https://ukraina.ru/20240330/1054203425.html

Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши

Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши - 30.03.2024 Украина.ру

Foreign Policy предупредил Украину об опасности, которая для нее исходит от Польши

Предложением Еврокомиссии о продлении Украине свободного доступа к единому европейскому рынку недовольны во многих странах ЕС, сталкивающихся с проблемой захвата своих рынков украинскими продуктами. Об этом говорится в статье издания Foreign Policy

2024-03-30T11:07

2024-03-30T11:07

2024-03-30T12:45

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По мнению авторов публикации, такая ситуация может привести к тому, что европейские страны начнут блокировать вступление Украины в ЕС. Прежде всего это может сделать Польша, полагают они."Согласно недавним опросам общественного мнения, поддержка поляками дальнейшей помощи Украине резко падает, и это особенно заметно среди более правых избирателей (как и во многих странах Европы). Одной из главных причин такого снижения поддержки является борьба, которую ведут польские фермеры против того, что они считают потоком дешевых иностранных продуктов питания", - говорится в статье.Эксперты подчеркивают, что у польских фермеров уже давно наблюдаются антиукраинские настроения, которые находят отклик и у других слоев населения."Риск заключается в том, что крошечные меры, которые Европа предпринимает сегодня, чтобы поддержать Украину с помощью торговых льгот, могут закончиться отравленной чашей в ближайшие годы", - отмечает издание.По окончанию войны Украина продолжит свое стремление стать членом ЕС, но этот шаг в конечном итоге требует одобрения всех нынешних государств-членов Евросоюза, в том числе и Польши. Поэтому Украинцы также должны быть намного осторожнее, когда они настаивают на большей торговой либерализации, советуют Киеву эксперты Foreign Policy.

https://ukraina.ru/20240329/1054187858.html

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