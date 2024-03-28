https://ukraina.ru/20240328/1054161412.html

НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ

НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ - 28.03.2024 Украина.ру

НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) РФ

2024-03-28T09:40

2024-03-28T09:40

2024-03-28T09:46

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"Расширение румынской авиабазы – еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", – сказали в ведомстве.Там добавили, что "форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике".Там пообещали отслеживать происходящее в Румынии, "оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования".Власти Румынии ранее заявили о готовности инвестировать 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. При базе появится военный городок, в котором смогут разместиться семьи 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Телеканал TVR Info отмечал, что модернизация авиабазы позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе. Войска США используют эту базу с 1999 года.

https://ukraina.ru/20240318/1053953334.html

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восточная европа

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