НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ - 28.03.2024 Украина.ру
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НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ
НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ - 28.03.2024 Украина.ру
НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ
Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) РФ
2024-03-28T09:40
2024-03-28T09:46
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"Расширение румынской авиабазы – еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", – сказали в ведомстве.Там добавили, что "форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике".Там пообещали отслеживать происходящее в Румынии, "оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования".Власти Румынии ранее заявили о готовности инвестировать 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. При базе появится военный городок, в котором смогут разместиться семьи 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Телеканал TVR Info отмечал, что модернизация авиабазы позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе. Войска США используют эту базу с 1999 года.
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Новости, Россия, Восточная Европа, Румыния, НАТО

НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ

09:40 28.03.2024 (обновлено: 09:46 28.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) РФ
"Расширение румынской авиабазы – еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", – сказали в ведомстве.
Там добавили, что "форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике".
"Подобная активность натовцев носит провокационный характер, обостряет военную напряженность по периметру наших границ, создает дополнительные угрозы безопасности России. Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", – подчеркнули в министерстве.
Там пообещали отслеживать происходящее в Румынии, "оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования".
Власти Румынии ранее заявили о готовности инвестировать 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. При базе появится военный городок, в котором смогут разместиться семьи 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть.
Телеканал TVR Info отмечал, что модернизация авиабазы позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе. Войска США используют эту базу с 1999 года.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 17:39
Особенности национальной базы: НАТО затевает в Румынии большую стройкуСевероатлантический альянс планирует развернуть в Румынии крупнейшую в Европе военную базу, сообщили 18 марта местные СМИ
 
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