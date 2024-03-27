Крымский поход французов и бесславный конец империи Наполеона III - 27.03.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240327/1054144057.html
Крымский поход французов и бесславный конец империи Наполеона III
Крымский поход французов и бесславный конец империи Наполеона III - 27.03.2024 Украина.ру
Крымский поход французов и бесславный конец империи Наполеона III
"Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет" - эти слова принадлежат британскому государственному деятелю Генри Пальмерстону и были сказаны в преддверии Крымской войны. Логика определялась усилением беспокоившего Англию российского влияния в Азии и на Балканах в первой половине XIX века
2024-03-27T16:00
2024-03-27T16:00
история
история
крым
российская империя
xix век
франция
великобритания
турция
война
крымская война
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После окончания Наполеоновских войн Лондону долго не удавалось найти партнёра, способного взять на себя основную тяжесть борьбы с "русской экспансией".Так продолжалось до декабря 1851 года, когда в результате государственного переворота императором Франции стал Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III). Как и свой знаменитый дядя он грезил о мировом величии Франции, но в отличие от него избрал путь альянса с Англией.27 и 28 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили войну России и очередное русско-турецкое столкновение приобрело общеевропейский масштаб, получившее название Крымской (Восточной) войны.Из всех участников антироссийской коалиции Наполеон III, пожалуй, шёл на обострение с Россией наиболее напористо. Именно Франция понесла наибольшие потери среди стран – участниц экспедиции в Крым. Конфликт с Россией во многом предопределил бесславный конец Второй французской империи.Поводом для начала Крымской войны стал спор католической и православной церквей о первенстве доступа к святыням для всех христиан в Иерусалиме. Именно Наполеон III в угоду своим католическим сторонникам стал инициатором церковного противостояния, потребовав возобновления соглашения Франции и Порты от 1740 года. По нему все права на Святую землю отходили к Римско-католической церкви.Российский император Николай I, покровительствовавший православным в Османской империи, с этим согласиться не мог. Это было обусловлено и тем, что приоритетный доступ православных к святыням сложился благодаря победам России в войнах с Турцией. Кроме того, Франция долгое время не интересовалась судьбой Святых мест после революционных событий конца XVIII века.Церковный спор переплетался с геополитическими противоречиями. Провозгласив Вторую империю, Наполеон III стремился возродить доминирование Франции в Восточном Средиземноморье, которое (включая Иерусалим) всё ещё продолжала контролировать Османская империя.Притязания католиков на Святые места возвращали к жизни профранцузскую партию при дворе султана. Министр иностранных дел Порты Фуад-Эфенди в декабре 1852 года высказался в поддержку требований Наполеона, аргументируя это тем, что новая Французская империя находится на подъёме и союз с галлами позволит османам ослабить влияние русских на Балканах. Султан поддержал данную позицию и в конце 1852 года французские газеты восторженно рассказывали о восстановлении исторической справедливости в Палестине и торжестве "истинного христианства" над "схизматиками".Естественно, что это вызвало резкую реакцию в Петербурге, царь грозил Порте войной. Однако Наполеон вновь играл на обострение.22 марта 1853 года МИД Франции заявил, что считает турецкую проблему как общеевропейскую и грозился выйти из решений Венского конгресса 1815 года "если хотя бы один российский солдат пересечёт границу Турции".От такого демарша оторопели все, включая симпатизирующих Османской империи англичан. А французский монарх сделал ещё один шаг, который в итоге и привёл к франко-английскому вмешательству в русско-турецкое противостояние.Посланник Наполеона III в Бельгии заявил, что начало военных действий в Турции приведёт к вторжению имперских войск в это королевство. Другими словами, если Россия заберёт себе Константинополь, то Франция аннексирует Брюссель.Это была изощрённая игра против "партии мира" с Россией в Лондоне, поскольку правитель Бельгии приходился дядей английской королеве Виктории.Британский премьер-министр Джордж Абердин был вынужден выступить с заявлением, осуждающим возможное вторжение России против Турции. Сторонники англо-французского альянса против России (включая Пальмерстона) торжествовали.В мае 1853 года англичане приняли предложение Наполеона официально заключить союз, направленный против России, а за тем обе страны направили свои эскадры к Дарданеллам. Николай I ответил на это вводом русских войск в Молдавию и Валахию, которые являлись частью Османской империи, но одновременно находились под протекторатом России.В октябре османы ультимативно потребовали вывода русских войск, после чего Порта объявила России войну. Начались боевые действия на Дунае.В начале января 1854 года вскоре после разгрома русскими турецкого флота у Синопа англо-французская эскадра вошла в Чёрное море. То было прямым нарушением Лондонской конвенции о проливах 1841 года. А 26 марта, ещё до официального объявления Францией войны России, первые французские подразделения отправились в Турцию.Высадка союзного десанта в Крыму планировалась в августе. Но сильный пожар на складах в Варне уничтожил множество грузов, предназначенных для экспедиции. К тому же в войсках союзников началась эпидемия холеры. Ежемесячно от неё умирало около сотни солдат и офицеров. Уже на российском берегу от этой болезни умер главнокомандующий французскими силами, маршал Сент-Арно. Его место занял генерал Франсуа Канробер.Высадка в Крыму началась 14 сентября, а в конце того же месяца в Париж пришла весть о взятии Севастополя. По данному случаю организовали торжества, Наполеон III на смотре войск заявил о своей изначальной уверенности, "что штандарты союзных армий будут развеваться над стенами Севастополя".Однако 5 октября выяснилось, что радость была преждевременной. Но это не особо повлияло на популярность императора. Наполеона поддерживали не только соотечественники, но революционеры-иммигранты всех мастей, находившиеся во Франции. Карл Маркс одобрял военный союз Франции и Англии во имя победы над царской Россией.Но за тем, несмотря на победы у Балаклавы и Инкермана поздней осенью 1854 года французами слала овладевать тревога. Война затягивалась, приближалась зима с её лишениями.К тому же обнаружилась инженерная неграмотность парижских фортификаторов. Под Севастополем французские траншеи были вырыты слишком далеко от русских укреплений. Это сводило на нет преимущество нарезного оружия.Лишь со значительным опозданием союзные главнокомандующие осознали, что траншеи необходимо приблизить вплотную к оборонительной линии, значительно усилить осадную артиллерию.В феврале 1854 года Наполеон III решил лично прибыть в Крым и возглавить там действия своих войск. Под это готовилось увеличение союзного контингента (с первоначальных 58 тысяч человек до 149 тысяч). Из которых подавляющее большинство (102 тысяч) составляли французы.Однако данная миссия монарха не состоялась из-за протестов англичан. Лондон не желал передавать свои войска в Крыму под французской командование.Время шло, а решительного успеха в Крыму для союзников не наступало. Недовольный действиями своих войск, Наполеон III в мае 1855 года назначил новым командующим генерала Жан-Жака Пелисье.В годовщину битвы при Ватерлоо, 18 июня после мощнейшего артиллерийского обстрела союзные войска устремились на штурм Малахова кургана. Но русским удалось удержать свои позиции.Новый подъём в настроениях французов наступил в сентябре 1855 года, когда им всё-таки покорилась господствующая над Севастополем высота, а за тем они вступили в оставленный русскими город.29 декабря в Париже трём полкам императорской гвардии был устроен триумф по их возвращению на родину.Но это событие омрачилось страшными цифрами потерь, понесёнными французской армией. 95 тысяч из 280-тысячного контингента заплатили своими жизнями за новую экспедицию в Россию. Огромные расходы этого предприятия нёс государственный бюджет.Понимая губительность продолжения столь дорогой войны Наполеон III стал убеждать англичан "вложить шпагу в ножны". В случае продолжения конфликта весной он предлагал поднять антироссийское восстание среди поляков и черкесов. А если Австрия откажется помогать коалиции, то поднять против неё Италию и Венгрию.Британцы упрекали своего союзника в непостоянстве, но вынуждены были согласиться с началом мирных переговоров. Ведь вести войну против России без французских ресурсов они не могли.До поражения Наполеона III в франко-прусской войне (1870-71 годов), в Крыму она понесла самые крупные потери. Да и крушение Второй империи стало возможным благодаря сближению России и Пруссии, произошедшему по итогам Крымской войны.Для преодоления навязанных Наполеоном III невыгодных условий Парижского мира Петербург сделал основную ставку на Берлин. Поэтому после начала франко-прусской войны Россия выдвинула ультиматум Австро-Венгрии, если та поддержит Францию.А когда уже после разгрома французской армии пруссаками и отречения Наполеона III представитель нового французского правительства Тьер предложил заключить русско-французский союз, то ему было посоветовано как можно скорее заключить мир с победителем.
https://ukraina.ru/20240327/1044637627.html
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история, крым, российская империя, xix век, франция, великобритания, турция, война, крымская война
История, История, Крым, Российская империя, XIX век, Франция, Великобритания, Турция, война, Крымская война

Крымский поход французов и бесславный конец империи Наполеона III

16:00 27.03.2024
 
© commons.wikimedia.orgИмператор Наполеон III
Император Наполеон III - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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"Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет" - эти слова принадлежат британскому государственному деятелю Генри Пальмерстону и были сказаны в преддверии Крымской войны. Логика определялась усилением беспокоившего Англию российского влияния в Азии и на Балканах в первой половине XIX века
После окончания Наполеоновских войн Лондону долго не удавалось найти партнёра, способного взять на себя основную тяжесть борьбы с "русской экспансией".
Так продолжалось до декабря 1851 года, когда в результате государственного переворота императором Франции стал Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III). Как и свой знаменитый дядя он грезил о мировом величии Франции, но в отличие от него избрал путь альянса с Англией.
27 и 28 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили войну России и очередное русско-турецкое столкновение приобрело общеевропейский масштаб, получившее название Крымской (Восточной) войны.
Из всех участников антироссийской коалиции Наполеон III, пожалуй, шёл на обострение с Россией наиболее напористо. Именно Франция понесла наибольшие потери среди стран – участниц экспедиции в Крым. Конфликт с Россией во многом предопределил бесславный конец Второй французской империи.
Поводом для начала Крымской войны стал спор католической и православной церквей о первенстве доступа к святыням для всех христиан в Иерусалиме. Именно Наполеон III в угоду своим католическим сторонникам стал инициатором церковного противостояния, потребовав возобновления соглашения Франции и Порты от 1740 года. По нему все права на Святую землю отходили к Римско-католической церкви.
Российский император Николай I, покровительствовавший православным в Османской империи, с этим согласиться не мог. Это было обусловлено и тем, что приоритетный доступ православных к святыням сложился благодаря победам России в войнах с Турцией. Кроме того, Франция долгое время не интересовалась судьбой Святых мест после революционных событий конца XVIII века.
08:08История
Европа против России: просчёт Николая IГлавной особенностью Крымской войны стала почти полная дипломатическая изоляция России в Европе – поддержку (больше на словах) ей оказала только Греция. Вступление же в войну на стороне Турции двух европейских сверхдержав было крайне неприятной неожиданностью. Российская разведка и дипломатия эту возможность пропионерили
Церковный спор переплетался с геополитическими противоречиями. Провозгласив Вторую империю, Наполеон III стремился возродить доминирование Франции в Восточном Средиземноморье, которое (включая Иерусалим) всё ещё продолжала контролировать Османская империя.
Притязания католиков на Святые места возвращали к жизни профранцузскую партию при дворе султана. Министр иностранных дел Порты Фуад-Эфенди в декабре 1852 года высказался в поддержку требований Наполеона, аргументируя это тем, что новая Французская империя находится на подъёме и союз с галлами позволит османам ослабить влияние русских на Балканах.
Султан поддержал данную позицию и в конце 1852 года французские газеты восторженно рассказывали о восстановлении исторической справедливости в Палестине и торжестве "истинного христианства" над "схизматиками".
Естественно, что это вызвало резкую реакцию в Петербурге, царь грозил Порте войной. Однако Наполеон вновь играл на обострение.
22 марта 1853 года МИД Франции заявил, что считает турецкую проблему как общеевропейскую и грозился выйти из решений Венского конгресса 1815 года "если хотя бы один российский солдат пересечёт границу Турции".
От такого демарша оторопели все, включая симпатизирующих Османской империи англичан. А французский монарх сделал ещё один шаг, который в итоге и привёл к франко-английскому вмешательству в русско-турецкое противостояние.
Посланник Наполеона III в Бельгии заявил, что начало военных действий в Турции приведёт к вторжению имперских войск в это королевство. Другими словами, если Россия заберёт себе Константинополь, то Франция аннексирует Брюссель.
Красный корпус Киевского университета. Восточный (тыльный) фасад
27 июля 2023, 18:00История
Наступление "Русского мира": открытие киевского университетаИмператор Николай I, говоря об открытии 27 июля 1834 года, в день равноапостольного святого Владимира, Киевского университета, назвал его центром русского влияния в Юго-Западном крае. Современные украинские идеологи видят в этом противодействие украинской культуре… Но такой мысли у императора не было – он боролся с польским влиянием
Это была изощрённая игра против "партии мира" с Россией в Лондоне, поскольку правитель Бельгии приходился дядей английской королеве Виктории.
Британский премьер-министр Джордж Абердин был вынужден выступить с заявлением, осуждающим возможное вторжение России против Турции. Сторонники англо-французского альянса против России (включая Пальмерстона) торжествовали.
В мае 1853 года англичане приняли предложение Наполеона официально заключить союз, направленный против России, а за тем обе страны направили свои эскадры к Дарданеллам. Николай I ответил на это вводом русских войск в Молдавию и Валахию, которые являлись частью Османской империи, но одновременно находились под протекторатом России.
В октябре османы ультимативно потребовали вывода русских войск, после чего Порта объявила России войну. Начались боевые действия на Дунае.
В начале января 1854 года вскоре после разгрома русскими турецкого флота у Синопа англо-французская эскадра вошла в Чёрное море. То было прямым нарушением Лондонской конвенции о проливах 1841 года. А 26 марта, ещё до официального объявления Францией войны России, первые французские подразделения отправились в Турцию.
Высадка союзного десанта в Крыму планировалась в августе. Но сильный пожар на складах в Варне уничтожил множество грузов, предназначенных для экспедиции. К тому же в войсках союзников началась эпидемия холеры. Ежемесячно от неё умирало около сотни солдат и офицеров. Уже на российском берегу от этой болезни умер главнокомандующий французскими силами, маршал Сент-Арно. Его место занял генерал Франсуа Канробер.
Высадка в Крыму началась 14 сентября, а в конце того же месяца в Париж пришла весть о взятии Севастополя. По данному случаю организовали торжества, Наполеон III на смотре войск заявил о своей изначальной уверенности, "что штандарты союзных армий будут развеваться над стенами Севастополя".
Николай Пирогов на войне
5 декабря 2023, 18:20История
Николай Пирогов: служба России и упокоение в ВинницеВыдающийся российский хирург, один из создателей военно-полевой хирургии Николай Пирогов похоронен в украинской Виннице, причём не просто похоронен, а забальзамирован. Интересно, почему люди, поднимающие вопрос о захоронении Ленина, не требуют от Украины захоронения Пирогова? Просто не знают? Или политический эффект не тот?
Однако 5 октября выяснилось, что радость была преждевременной. Но это не особо повлияло на популярность императора. Наполеона поддерживали не только соотечественники, но революционеры-иммигранты всех мастей, находившиеся во Франции. Карл Маркс одобрял военный союз Франции и Англии во имя победы над царской Россией.
Но за тем, несмотря на победы у Балаклавы и Инкермана поздней осенью 1854 года французами слала овладевать тревога. Война затягивалась, приближалась зима с её лишениями.
К тому же обнаружилась инженерная неграмотность парижских фортификаторов. Под Севастополем французские траншеи были вырыты слишком далеко от русских укреплений. Это сводило на нет преимущество нарезного оружия.
Лишь со значительным опозданием союзные главнокомандующие осознали, что траншеи необходимо приблизить вплотную к оборонительной линии, значительно усилить осадную артиллерию.
В феврале 1854 года Наполеон III решил лично прибыть в Крым и возглавить там действия своих войск. Под это готовилось увеличение союзного контингента (с первоначальных 58 тысяч человек до 149 тысяч). Из которых подавляющее большинство (102 тысяч) составляли французы.
Однако данная миссия монарха не состоялась из-за протестов англичан. Лондон не желал передавать свои войска в Крыму под французской командование.
Время шло, а решительного успеха в Крыму для союзников не наступало. Недовольный действиями своих войск, Наполеон III в мае 1855 года назначил новым командующим генерала Жан-Жака Пелисье.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2019
15 августа 2019, 01:00
День в истории. 15 августа: Петр I заложил в Киеве крупнейшую в Европе крепостьМало кто знает, что самой большой в Европе до самого конца XIX века была Ново-Печерская (Киевская) крепость. Её сооружения и сейчас производят впечатление своим размахом, охватывая минимум три киевские «горы» (Печерскую, Зверинецкую и Лысую). Объекты крепости разбросаны по площади более 1000 гектаров…
В годовщину битвы при Ватерлоо, 18 июня после мощнейшего артиллерийского обстрела союзные войска устремились на штурм Малахова кургана. Но русским удалось удержать свои позиции.
Новый подъём в настроениях французов наступил в сентябре 1855 года, когда им всё-таки покорилась господствующая над Севастополем высота, а за тем они вступили в оставленный русскими город.
29 декабря в Париже трём полкам императорской гвардии был устроен триумф по их возвращению на родину.
Но это событие омрачилось страшными цифрами потерь, понесёнными французской армией. 95 тысяч из 280-тысячного контингента заплатили своими жизнями за новую экспедицию в Россию. Огромные расходы этого предприятия нёс государственный бюджет.
Понимая губительность продолжения столь дорогой войны Наполеон III стал убеждать англичан "вложить шпагу в ножны". В случае продолжения конфликта весной он предлагал поднять антироссийское восстание среди поляков и черкесов. А если Австрия откажется помогать коалиции, то поднять против неё Италию и Венгрию.
30 марта 2023, 08:02История
Париж-1856: переиграть проигранную войну
Британцы упрекали своего союзника в непостоянстве, но вынуждены были согласиться с началом мирных переговоров. Ведь вести войну против России без французских ресурсов они не могли.
До поражения Наполеона III в франко-прусской войне (1870-71 годов), в Крыму она понесла самые крупные потери. Да и крушение Второй империи стало возможным благодаря сближению России и Пруссии, произошедшему по итогам Крымской войны.
Для преодоления навязанных Наполеоном III невыгодных условий Парижского мира Петербург сделал основную ставку на Берлин. Поэтому после начала франко-прусской войны Россия выдвинула ультиматум Австро-Венгрии, если та поддержит Францию.
А когда уже после разгрома французской армии пруссаками и отречения Наполеона III представитель нового французского правительства Тьер предложил заключить русско-французский союз, то ему было посоветовано как можно скорее заключить мир с победителем.
 
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