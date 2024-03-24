https://ukraina.ru/20240324/1054070706.html

Западная Украина за минувшую неделю. Цинизм власти в ответ на удары по военным и энергетическим объектам

Западная Украина за минувшую неделю. Цинизм власти в ответ на удары по военным и энергетическим объектам - 24.03.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Цинизм власти в ответ на удары по военным и энергетическим объектам

Главным событием уходящей недели в регионе стали удары 22 марта ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

2024-03-24T11:37

2024-03-24T11:37

2024-03-24T11:43

эксклюзив

львовская область

украина

хмельницкий (город)

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В результате попадания по объекту критической инфраструктуры пострадали два человека, сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук. По её словам, на месте происшествия работали 169 спасателей и 56 единиц техники."На рассвете враг снова атаковал мирные украинские города. Раздались взрывы и в Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и "шахедами", и ракетами. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. В результате попаданий пострадали два человека, один из них госпитализирован. Другому оказана медицинская помощь на месте", – написала Светлана Онищук в социальных сетях.В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Ивано-Франковской области добавили, что площадь пожара составила около 900 м2, огонь тушили более 6 часов. "В 3:40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры области. К месту вызова были направлены силы и средства по 5 рангу вызова, а также развернут передвижной пункт управления. В 8:48 пожар был локализован, а в 10:06 – ликвидирован", – рассказали спасатели.По информации местных жителей, снова поражена крупнейшая в регионе Бурштынская ТЭС, принадлежащая компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Львиную долю производимой электроэнергии она продает в страны ЕС. В свою очередь, в ДТЭК отметили, что в результате ночной атаки "в некоторых населённых пунктах Бурштынской общины отсутствует горячая вода и тепло".Однако в Прикарпатьеоблэнерго отметили, что в результате атаки отключений электроэнергии на территории области не было. "К счастью, обошлось без обесточений. В Ивано-Франковской области ввода графиков обесточений электроэнергии не предусматривается", – отметили энергетики.В свою очередь, в Укрзализныце сообщили о задержке почти на час поездов, следующих из или через Прикарпатье. Речь идет о поездах "Ивано-Франковск-Черкассы", "Ивано-Франковск-Харьков", "Рахов-Киев", "Ворохта-Харьков".Хотя по Ивано-Франковску на этот раз не было ударов, ситуацию прокомментировал мэр областного центра Руслан Марцинкив, и сделал это достаточно цинично. "Обидно такое говорить, но эта ракетная атака, возможно, увеличит пожертвования людей. Откровенно хочу сказать, что меньше стало волонтерских инициатив, меньше помощи, поэтому, возможно, это заставит задуматься каждого ивано-франковца, жителя Запада Украины, что нужно увеличивать помощь", – заявил он в комментарии программе "Большой Львов" на львовском телеканале НТА.В Львовской области удары зафиксированы на объектах энергетики в Стрыйском районе. Об этом сообщил губернатор края Максим Козицкий. Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 02:30, она длилась до 7 утра. Около 03:00 глава Львовской ОВА сообщил, что вражеские беспилотники пересекли Львовскую область."Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на это время информации о пострадавших не поступало", – сообщил Максим Козицкий после отбоя тревоги. Впоследствии глава области уточнил, что возгорание оперативно погасили.О введении графиков отключения электроэнергии во Львовской области пока речь не идет, сообщил начальник службы департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА Виктор Бунь. "Те мощности, которые есть, достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией Львовщину", – отметил Бунь. По его словам, 21 марта, когда во время воздушной тревоги во Львове на несколько часов пропал свет, это было аварийное отключение, энергетики сработали своевременно и электроснабжение возобновили.Обломки ещё одного беспилотника, сбитого силами ПВО, вызвали в Золочевском районе пожар в лесном массиве. Однако спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что пожар в лесу не был масштабным. Огонь от обломков беспилотника не опрокинулся на деревья."Хочу отметить наших защитников неба из Воздушного командования "Запад "... за блестящую работу этой ночью. Только вы знаете, каких усилий стоило, чтобы эта свыше четырехчасовая тревога закончилась на Львовщине без жертв и пострадавших", – добавил Максим Козицкий. Сколько беспилотников сбили, в командовании "Запад" не сообщают.Другие детали представители власти Львовщины также не уточнили, однако очевидно, что в случае Стрыя удар по электроподстанции имел целью помешать работе мощного железнодорожного узла, расположенного в этом городе. Здесь также действуют несколько предприятий, выпускающих ударные беспилотники.Одно из подобных предприятий попало под удар в Хмельницком. По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, в городе "повреждены объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие местные жители". В свою очередь, Хмельницкая областная прокуратура сообщила, что "одна из ракет попала в частный жилой дом, от ударной волны пострадала находящаяся рядом девятиэтажка, и другая – вблизи складских помещений".Именно в этих складских помещениях и было развёрнуто производство ударных беспилотников – в нескольких десятках метров от частных домов и многоэтажек, в микрорайоне Дубовое. Кроме него была поражена электроподстанция рядом, что привело к проблемам с энергоснабжением во всём городе.Однако, по информации Симчишина, по состоянию на 14.00 в Хмельницком полностью обеспечена электроэнергией критическая инфраструктура, медицина, образование и другие объекты. "Проблемы будут в Юго-Западном микрорайоне. Очевидно, что там придется использовать подачу электроэнергии по графикам. К концу дня 95-96% электроснабжения будет подано. Эти 4-5% будут в Юго-Западном микрорайоне, где будет почасовая подача электроэнергии. Как долго это будет продолжаться, сказать сейчас невозможно. Продолжаются восстановительные работы" – сообщил он.Кроме того, в Хмельницкой области были атакованы военные производства в городе Шепетовка. По словам городского головы Василия Бузиля, в ряде домов в городе взрывной волной выбило окна, разрушило крыши, стены и заборы. "На местах разрушений работали местные коммунальщики. В частности, срезали деревья, которые также изуродовали в результате "прилёта". Совместно с коммунальщиками работают шепетовчане: убирают завалы и чинят поврежденные дома. Со строительными материалами помогают благотворители", – рассказал он журналистам.Под удар попали также электроподстанции в Шепетовском районе, в результате чего в Шепетовке, Красилове и Староконстантинове несколько часов не было света. Напомним, в Староконстантинове расположен крупнейший военный аэродром Украины, который ещё до начала полномасштабного вторжения был сертифицирован по стандартам НАТО.В Хмельницкоблэнерго призвали бережно пользоваться электроэнергией. "Ситуация в энергосистеме остается сложной. Потребители заживлены по аварийной схеме питания. При значительной нагрузке на сети возможны технологические повреждения сетей и аварийные отключения. В этой ситуации крайне важно использовать электроэнергию бережливо и рационально" – говорится в сообщении.В соседней Тернопольской области под удар попали энергетические и военные объекты в Чортковском районе, однако власти сообщили лишь об одном сбитом беспилотнике."Над Тернопольщиной сегодня был уничтожен "шахед" оккупантов, ракетные обломки разбросаны на территории нескольких общин. Были повреждены в Тернопольской области после обстрелов 25 домохозяйств. Ракетное топливо очень токсично. Сегодня следственно-оперативные группы Государственной службы чрезвычайных ситуаций работают над обнаружением этих обломков. Если вы их видите, не нужно собирать эти вещи, нести их домой. Звоните в соответствующие службы", – заявил на брифинге заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко."На месте падения обломков в нескольких общинах Тернопольщины работают 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Также на месте падения обломков работают взрывотехники главного управления Нацполиции совместно с пиротехниками главного управления ГСЧС в области. Подчеркиваю для наших фермеров, работающих в полях. Возможно обнаружение обломков во время полевых работ. Поэтому сразу после обнаружения сообщайте по телефонам 102 или 101. Пожар на месте падения обломков не был зафиксирован", – сказал заместитель начальника главного управления ГСЧС в Тернопольской области Юрий Берестецкий."Хотел бы вас попросить с пониманиями отнестись к тому, если будут перебои с электроснабжением, плановые отключения, и понимать, что во время войны такие вещи возможны. В соседних областях объекты критической инфраструктуры подверглись атакам" – заявил также Берестецкий.Следует отметить, что в результате массированных ударов в четырёх областях только двое погибших и десять пострадавших. При этом все погибшие и восемь раненых – в Хмельницком, где производство вооружений осуществляли посреди жилого квартала, рядом с многоквартирными домами.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240324/1054069529.html

https://ukraina.ru/20240324/1054070509.html

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Олег Хавич

эксклюзив, львовская область, украина, хмельницкий (город), ринат ахметов, руслан марцинкив, гсчс, дтэк, ес