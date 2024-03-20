https://ukraina.ru/20240320/1053999466.html
"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область
"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область - 20.03.2024 Украина.ру
"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область
Президент России Владимир Путин 20 марта на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных регионов за мужество
2024-03-20T14:28
2024-03-20T14:28
2024-03-20T14:28
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"Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал Путин.Он назвал первичной задачей - обеспечение безопасности в регионе. "Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом.... просто не хочу сейчас в торжественной обстановке вдаваться в детали. Ну, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же... у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы, будем идти по тому, что наметили", - заверил российский лидер.В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны указал, что киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России.За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Выборы российского лидера проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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новости, россия, белгородская область, украина, владимир путин, сергей шойгу, выборы, жители
Новости, Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, выборы, жители
"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область
Президент России Владимир Путин 20 марта на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных регионов за мужество
"Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал Путин.
Он назвал первичной задачей - обеспечение безопасности в регионе.
"Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом.... просто не хочу сейчас в торжественной обстановке вдаваться в детали. Ну, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же... у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы, будем идти по тому, что наметили", - заверил российский лидер.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны указал, что киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России.
"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженные силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны", - сказал Шойгу.
За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали.
Выборы российского лидера проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.