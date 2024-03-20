https://ukraina.ru/20240320/1053999099.html
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России - 20.03.2024 Украина.ру
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы
2024-03-20T13:48
2024-03-20T13:48
2024-03-20T13:48
новости
выборы
россия
белгородская область
украина
владимир путин
вячеслав гладков
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5b45136ad220f15ae466f2480e1900f.jpg.webp
"Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.В ответ раздались аплодисменты.На этой же встрече глава государства поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, более 80 человек пострадали. Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.
https://ukraina.ru/20240319/1053981862.html
россия
белгородская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c5fd35c9571d98f33a391ca404219c4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выборы, россия, белгородская область, украина, владимир путин, вячеслав гладков, победа
Новости, выборы, Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, победа
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы
"Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.
В ответ раздались аплодисменты.
На этой же встрече глава государства поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.
За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, более 80 человек пострадали.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.