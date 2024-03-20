https://ukraina.ru/20240320/1053999099.html

Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России

Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России - 20.03.2024 Украина.ру

Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы

2024-03-20T13:48

2024-03-20T13:48

2024-03-20T13:48

новости

выборы

россия

белгородская область

украина

владимир путин

вячеслав гладков

победа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5b45136ad220f15ae466f2480e1900f.jpg.webp

"Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.В ответ раздались аплодисменты.На этой же встрече глава государства поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, более 80 человек пострадали. Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

https://ukraina.ru/20240319/1053981862.html

россия

белгородская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, россия, белгородская область, украина, владимир путин, вячеслав гладков, победа