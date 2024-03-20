Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России - 20.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240320/1053999099.html
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России - 20.03.2024 Украина.ру
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы
2024-03-20T13:48
2024-03-20T13:48
новости
выборы
россия
белгородская область
украина
владимир путин
вячеслав гладков
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5b45136ad220f15ae466f2480e1900f.jpg.webp
"Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.В ответ раздались аплодисменты.На этой же встрече глава государства поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, более 80 человек пострадали. Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.
https://ukraina.ru/20240319/1053981862.html
россия
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c5fd35c9571d98f33a391ca404219c4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, россия, белгородская область, украина, владимир путин, вячеслав гладков, победа
Новости, выборы, Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, победа

Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России

13:48 20.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы
"Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.
В ответ раздались аплодисменты.
На этой же встрече глава государства поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.
За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, более 80 человек пострадали.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Вчера, 18:16
Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся США решили сделать красивый жест ─ предложить России незамедлительно сесть за стол переговоров по ядерному оружию. На самом же деле это может быть лишь манёвр, цель которого ─ обвинить Москву в отказе от диалога, готовность к которому неоднократно выражал президент РФ Владимир Путин.
 
НовостивыборыРоссияБелгородская областьУкраинаВладимир ПутинВячеслав Гладковпобеда
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки
14:28"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область
13:48Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
13:32Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов
13:04Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью
13:00Скептис по мирному саммиту без РФ, урок для ЕС, беспошлинный импорт. Главное на Украине на 13:00 20 марта
12:31США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ
12:24Предатель - худший неприятель. Иуды на службе Украины
12:20Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ
11:56"Интервенция 2.0": что будут делать французские войска на Украине
11:44Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию"
10:51Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ
10:17В ЕС согласились завозить украинские товары без пошлин - Bloomberg
09:28Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков
09:00Помощь из-под палки, атаки, французы на фронте. Главное на Украине на утро 20 марта
08:06Главное за ночь 20 марта
06:54Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове
06:32Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране
06:08Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова
05:48Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы
Лента новостейМолния