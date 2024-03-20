"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ - 20.03.2024 Украина.ру
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"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ - 20.03.2024 Украина.ру
"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стали еще одним важным оружием на фронте. Враг многому научил российских военных, он преподнес очень жесткие университеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T03:40
2024-03-20T03:40
новости
россия
авдеевка
виктор баранец
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всу
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штурм
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За два года спецоперации российская армия стала намного мудрее. Противник многому научил военных, он преподнес очень жесткие университеты. Из этого были сделали серьезные выводы и сейчас эти выводы дают реальные результаты, рассказал обозреватель.Раньше было так: российские бойцы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, "цель уносила пятки". Теперь военные научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стали еще одним важным оружием на фронте, добавил военный.Но нельзя сказать, что на фронте наступил позиционный тупик. Потому что после Авдеевки стал очевиден мощный напор российской армии. Сейчас западные СМИ и украинские социальные сети сходятся в одном: "Русские прут. У русских больше оружия", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, авдеевка, виктор баранец, связь, вс рф, всу, сво, штурм, оборона
Новости, Россия, Авдеевка, Виктор Баранец, связь, ВС РФ, ВСУ, СВО, штурм, оборона

"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ

03:40 20.03.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стали еще одним важным оружием на фронте. Враг многому научил российских военных, он преподнес очень жесткие университеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
За два года спецоперации российская армия стала намного мудрее. Противник многому научил военных, он преподнес очень жесткие университеты. Из этого были сделали серьезные выводы и сейчас эти выводы дают реальные результаты, рассказал обозреватель.
Раньше было так: российские бойцы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, "цель уносила пятки". Теперь военные научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стали еще одним важным оружием на фронте, добавил военный.
"В целом линия соприкосновения не претерпевает радикальных перемен. Где-то мы продвигаемся на 100 метров, где-то на 500, где-то на километр. Идет рутинная война. Где-то ВСУ штурмуют и получают по башке", - отметил Баранец.
Но нельзя сказать, что на фронте наступил позиционный тупик. Потому что после Авдеевки стал очевиден мощный напор российской армии. Сейчас западные СМИ и украинские социальные сети сходятся в одном: "Русские прут. У русских больше оружия", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 19:30
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-востокКандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня".
 
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