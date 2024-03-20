"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стали еще одним важным оружием на фронте. Враг многому научил российских военных, он преподнес очень жесткие университеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
За два года спецоперации российская армия стала намного мудрее. Противник многому научил военных, он преподнес очень жесткие университеты. Из этого были сделали серьезные выводы и сейчас эти выводы дают реальные результаты, рассказал обозреватель.
Раньше было так: российские бойцы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, "цель уносила пятки". Теперь военные научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стали еще одним важным оружием на фронте, добавил военный.
"В целом линия соприкосновения не претерпевает радикальных перемен. Где-то мы продвигаемся на 100 метров, где-то на 500, где-то на километр. Идет рутинная война. Где-то ВСУ штурмуют и получают по башке", - отметил Баранец.
Но нельзя сказать, что на фронте наступил позиционный тупик. Потому что после Авдеевки стал очевиден мощный напор российской армии. Сейчас западные СМИ и украинские социальные сети сходятся в одном: "Русские прут. У русских больше оружия", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.