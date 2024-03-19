Путин открыл охоту на предателей

В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты будут действовать исходя из того, что Владимир Путин – президент России. Это реальность с которой США уже "приходилось действовать"