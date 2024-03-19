Путин открыл охоту на предателей - 19.03.2024 Украина.ру
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Путин открыл охоту на предателей
Путин открыл охоту на предателей - 19.03.2024 Украина.ру
Путин открыл охоту на предателей
Президент России Владимир Путин 19 марта в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности поставил задачу по выявлению предателей
2024-03-19T14:41
2024-03-19T14:41
владимир путин
новости
россия
фсб
предательство
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Владимир Путин призвал поименно выявлять предателей, воюющих на стороне нацистского киевского режима, и наказывать их без срока давности, где бы они не находились.На этом же мероприятии глава российского государства отметил, что вызовы, с которыми сталкивается РФ, попытки подорвать развитие, требуют от руководства страны системной, последовательной работы.
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владимир путин, новости, россия, фсб, предательство
Владимир Путин, Новости, Россия, ФСБ, предательство

Путин открыл охоту на предателей

14:41 19.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин 19 марта в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности поставил задачу по выявлению предателей
Владимир Путин призвал поименно выявлять предателей, воюющих на стороне нацистского киевского режима, и наказывать их без срока давности, где бы они не находились.
На этом же мероприятии глава российского государства отметил, что вызовы, с которыми сталкивается РФ, попытки подорвать развитие, требуют от руководства страны системной, последовательной работы.
Джейк Салливан
Вчера, 22:53
В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальностьСоветник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты будут действовать исходя из того, что Владимир Путин – президент России. Это реальность с которой США уже "приходилось действовать"
 
Владимир ПутинНовостиРоссияФСБпредательство
 
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Заголовок открываемого материала
14:42Российские войска освободили Орловку в ДНР
14:41Путин открыл охоту на предателей
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