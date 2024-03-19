https://ukraina.ru/20240319/1053962678.html
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне - 19.03.2024 Украина.ру
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне
Украинское экспертное сообщество продолжает обсуждать вероятность появления на Украине военных подразделений западных стран и возможные последствия этого. Поводы для таких дискуссий дает своими заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон.
2024-03-19T07:03
2024-03-19T07:03
2024-03-19T07:03
россия
украина
франция
эммануэль макрон
андрей пальчевский
алексей якубин
нато
мвф
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Воинственные заявления Макрона многих на Украине очаровали, его начали воспринимать так, как когда-то воспринимали Бориса Джонсона, считает украинский политолог Дмитрий Якубин. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, помня историю с Джонсоном, стоит в данном случае "не настолько очаровываться, а стараться прагматично смотреть на то, что Макрон делает".Политолог считает, что Макрон своими заявлениями старается показать, что он в Европе сейчас самый радикальный лидер. И нельзя сказать, что ему это не удалось, ведь его заявления действительно вызвали резонанс. Возможно, это связано и с желанием Макрона продолжить дальше свою международную карьеру, например, в НАТО или в МВФ, предположил Якубин.Он продолжил: вероятно, эти заявления вызваны еще и тем, что часть западного политического класса думает сейчас, как изменить ситуацию (с украинским кризисом — Ред.), думают, что делать дальше. И Макрон своей эскападой показал, что прежние границы возможных действий Запада относительны и могут меняться.Впрочем, помимо воинственных заявлений, президент Франции высказал также и идею "олимпийского перемирия" - в интервью украинским телеканалам он сообщил, что предложит прекращение огня на время Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.Комментируя этот факт, Якубин высказал мнение, что на Западе, возможно, считают нужным заранее готовить какие-то площадки для переговоров с Москвой, хотя и не готовы подменять Украину в этих будущих переговорах.Кстати, на идею Макрона отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для РИА Новости выдвинула встречное предложение Макрону — прекратить поставки вооружений (Киеву — Ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм".На Украине в действительную воинственность лидера Франции верят не все. Его заявления о возможности ввода войск на территорию Украины звучат не очень четко, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. Он в эфире ютуб-канала "Да это так" отметил, что президент Франции говорил об обстоятельствах на поле боя, которые вынудят его вмешаться, но - что это за обстоятельства? Таких критериев нет, они нигде не прописаны, это будет его субъективная оценка, подчеркнул эксперт.Что дальше? Пока не видно никаких признаков какой-либо деэскалации, скорее наоборот, все идет к обострению, считает украинский бизнесмен, телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский.Он в эфире того же канала "Да это так" напомнил слова Карла фон Клаузевица, сказавшего, что если война вовремя не будет остановлена, то она будет до победного конца и (или) до полного уничтожения."Хотите? Ну… кто-то же хочет", - оценил перспективу Пальчевский.По его словам, внутри Украины тоже назревают серьезные события, это связано с приближающимся днем 21 мая, когда легитимность Зеленского окажется под вопросом. При этом Зеленскому есть потенциальная замена — это отставленный главком ВСУ Валерий Залужный, который уже назначен послом в Лондон, но который пока "держит паузу".Пальчевский напомнил, что у англичан есть выражение "голландская храбрость", пояснив, что это такая храбрость, "когда ты выпьешь немного джина"."Вот если в этот день (21 мая — Ред.) Валерий Федорович (Залужный — Ред.), даже если он из себя не самый большой герой (...) так вот, если Валерий Федорович, как говорится, тяпнет с утра, и вожжа под хвост попадет, будет тяжелое время", - предрек Пальчевский.Он обратился к Зеленскому со словами: "Володя, наступает важнейшее для Украины время и победа на этом фронте, на фронте внутреннем, я сказал бы, сохранения государства — важнее даже, чем Авдеевка...".Конфликт назревает и внутри самой Европы, считает популярный в украинском сегменте YouTube политический аналитик Фикрет Шабанов. Комментируя на одном из каналов заявления Макрона о возможной отправке войск в Одессу, он напомнил, что для Франции главным соперником в Европе является Германия. Париж думает только о своих интересах, он на политическом рынке ищет оптимальную форму торга и ищет способ сохранить сам проект "Франция", считает эксперт."Если у нее (у Франции — Ред.) выбор "Германия или Россия", она выберет Россию. Если у нее выбор "Лондон или Россия", она выберет Россию", - сказал Шабанов, пояснив это тем, что Парижу выгоднее дружить через третьи страны с Москвой, но усиливать свои позиции в отношениях к соседями-конкурентами.Конечно, России тоже успокаиваться рано. По словам аналитика, война еще не стала катастрофичной, но - "мы к этому идем". Почему? Эксперт подчеркнул, что поражение даже в ограниченной войне для России решительно недопустимо."Россия сейчас — самый жирный кусок для того, чтобы его разделить, самый жирный. Больше в финансовом, экономическом, природно-сырьевом, стратегическом (плане — Ред.) на следующие сто лет актива, чем Россия, нет", - констатировал Шабанов. Но что из этого следует? Он напомнил, что в Москве уже сказали: "зачем нам такой мир, если там не будет России?".В завершение вспомним слова того же Клаузевица о России. Анализируя причины поражения Наполеона в России в 1812 году, он писал, что Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать - "такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров". * признан иноагентом в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, франция, эммануэль макрон, андрей пальчевский, алексей якубин, нато, мвф, вооруженные силы украины, эксклюзив
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне
Украинское экспертное сообщество продолжает обсуждать вероятность появления на Украине военных подразделений западных стран и возможные последствия этого. Поводы для таких дискуссий дает своими заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон.
Воинственные заявления Макрона многих на Украине очаровали, его начали воспринимать так, как когда-то воспринимали Бориса Джонсона
, считает украинский политолог Дмитрий Якубин
. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту
*, помня историю с Джонсоном, стоит в данном случае "не настолько очаровываться, а стараться прагматично смотреть на то, что Макрон делает".
Политолог считает, что Макрон своими заявлениями старается показать, что он в Европе
сейчас самый радикальный лидер. И нельзя сказать, что ему это не удалось, ведь его заявления действительно вызвали резонанс. Возможно, это связано и с желанием Макрона продолжить дальше свою международную карьеру, например, в НАТО
или в МВФ
, предположил Якубин.
Он продолжил: вероятно, эти заявления вызваны еще и тем, что часть западного политического класса думает сейчас, как изменить ситуацию (с украинским кризисом — Ред.), думают, что делать дальше. И Макрон своей эскападой показал, что прежние границы возможных действий Запада
относительны и могут меняться.
Впрочем, помимо воинственных заявлений, президент Франции высказал также и идею "олимпийского перемирия" - в интервью украинским телеканалам он сообщил, что предложит прекращение огня на время Летних Олимпийских игр в Париже
, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Комментируя этот факт, Якубин высказал мнение, что на Западе, возможно, считают нужным заранее готовить какие-то площадки для переговоров с Москвой
, хотя и не готовы подменять Украину в этих будущих переговорах.
Кстати, на идею Макрона отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
в комментарии для РИА Новости выдвинула
встречное предложение Макрону — прекратить поставки вооружений (Киеву
— Ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм".
На Украине в действительную воинственность лидера Франции верят не все. Его заявления о возможности ввода войск на территорию Украины звучат не очень четко, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. Он в эфире ютуб-канала "Да это так" отметил, что президент Франции говорил об обстоятельствах на поле боя, которые вынудят его вмешаться, но - что это за обстоятельства? Таких критериев нет, они нигде не прописаны, это будет его субъективная оценка, подчеркнул эксперт.
Что дальше? Пока не видно никаких признаков какой-либо деэскалации, скорее наоборот, все идет к обострению, считает украинский бизнесмен, телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский
.
Он в эфире того же канала "Да это так" напомнил слова Карла фон Клаузевица, сказавшего, что если война вовремя не будет остановлена, то она будет до победного конца и (или) до полного уничтожения.
"Хотите? Ну… кто-то же хочет", - оценил перспективу Пальчевский.
По его словам, внутри Украины тоже назревают серьезные события, это связано с приближающимся днем 21 мая, когда легитимность Зеленского
окажется под вопросом. При этом Зеленскому
есть потенциальная замена — это отставленный главком ВСУ Валерий Залужный
, который уже назначен послом в Лондон
, но который пока "держит паузу".
Пальчевский напомнил, что у англичан есть выражение "голландская храбрость", пояснив, что это такая храбрость, "когда ты выпьешь немного джина".
"Вот если в этот день (21 мая — Ред.) Валерий Федорович (Залужный — Ред.), даже если он из себя не самый большой герой (...) так вот, если Валерий Федорович, как говорится, тяпнет с утра, и вожжа под хвост попадет, будет тяжелое время", - предрек Пальчевский.
Он обратился к Зеленскому со словами: "Володя, наступает важнейшее для Украины время и победа на этом фронте, на фронте внутреннем, я сказал бы, сохранения государства — важнее даже, чем Авдеевка...".
Конфликт назревает и внутри самой Европы, считает популярный в украинском сегменте YouTube
политический аналитик Фикрет Шабанов
. Комментируя на одном из каналов заявления Макрона о возможной отправке войск в Одессу
, он напомнил, что для Франции главным соперником в Европе является Германия
. Париж думает только о своих интересах, он на политическом рынке ищет оптимальную форму торга и ищет способ сохранить сам проект "Франция", считает эксперт.
"Если у нее (у Франции — Ред.) выбор "Германия или Россия", она выберет Россию. Если у нее выбор "Лондон или Россия", она выберет Россию", - сказал Шабанов, пояснив это тем, что Парижу выгоднее дружить через третьи страны с Москвой, но усиливать свои позиции в отношениях к соседями-конкурентами.
Конечно, России тоже успокаиваться рано. По словам аналитика, война еще не стала катастрофичной, но - "мы к этому идем". Почему? Эксперт подчеркнул, что поражение даже в ограниченной войне для России решительно недопустимо.
"Россия сейчас — самый жирный кусок для того, чтобы его разделить, самый жирный. Больше в финансовом, экономическом, природно-сырьевом, стратегическом (плане — Ред.) на следующие сто лет актива, чем Россия, нет", - констатировал Шабанов. Но что из этого следует? Он напомнил, что в Москве уже сказали: "зачем нам такой мир, если там не будет России?".
В завершение вспомним слова того же Клаузевица о России. Анализируя причины поражения Наполеона в России в 1812 году, он писал, что Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать - "такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров".
* признан иноагентом в РФ