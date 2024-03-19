https://ukraina.ru/20240319/1053962678.html

Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне

Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне - 19.03.2024 Украина.ру

Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне

Украинское экспертное сообщество продолжает обсуждать вероятность появления на Украине военных подразделений западных стран и возможные последствия этого. Поводы для таких дискуссий дает своими заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон.

2024-03-19T07:03

2024-03-19T07:03

2024-03-19T07:03

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Воинственные заявления Макрона многих на Украине очаровали, его начали воспринимать так, как когда-то воспринимали Бориса Джонсона, считает украинский политолог Дмитрий Якубин. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, помня историю с Джонсоном, стоит в данном случае "не настолько очаровываться, а стараться прагматично смотреть на то, что Макрон делает".Политолог считает, что Макрон своими заявлениями старается показать, что он в Европе сейчас самый радикальный лидер. И нельзя сказать, что ему это не удалось, ведь его заявления действительно вызвали резонанс. Возможно, это связано и с желанием Макрона продолжить дальше свою международную карьеру, например, в НАТО или в МВФ, предположил Якубин.Он продолжил: вероятно, эти заявления вызваны еще и тем, что часть западного политического класса думает сейчас, как изменить ситуацию (с украинским кризисом — Ред.), думают, что делать дальше. И Макрон своей эскападой показал, что прежние границы возможных действий Запада относительны и могут меняться.Впрочем, помимо воинственных заявлений, президент Франции высказал также и идею "олимпийского перемирия" - в интервью украинским телеканалам он сообщил, что предложит прекращение огня на время Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.Комментируя этот факт, Якубин высказал мнение, что на Западе, возможно, считают нужным заранее готовить какие-то площадки для переговоров с Москвой, хотя и не готовы подменять Украину в этих будущих переговорах.Кстати, на идею Макрона отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для РИА Новости выдвинула встречное предложение Макрону — прекратить поставки вооружений (Киеву — Ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм".На Украине в действительную воинственность лидера Франции верят не все. Его заявления о возможности ввода войск на территорию Украины звучат не очень четко, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. Он в эфире ютуб-канала "Да это так" отметил, что президент Франции говорил об обстоятельствах на поле боя, которые вынудят его вмешаться, но - что это за обстоятельства? Таких критериев нет, они нигде не прописаны, это будет его субъективная оценка, подчеркнул эксперт.Что дальше? Пока не видно никаких признаков какой-либо деэскалации, скорее наоборот, все идет к обострению, считает украинский бизнесмен, телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский.Он в эфире того же канала "Да это так" напомнил слова Карла фон Клаузевица, сказавшего, что если война вовремя не будет остановлена, то она будет до победного конца и (или) до полного уничтожения."Хотите? Ну… кто-то же хочет", - оценил перспективу Пальчевский.По его словам, внутри Украины тоже назревают серьезные события, это связано с приближающимся днем 21 мая, когда легитимность Зеленского окажется под вопросом. При этом Зеленскому есть потенциальная замена — это отставленный главком ВСУ Валерий Залужный, который уже назначен послом в Лондон, но который пока "держит паузу".Пальчевский напомнил, что у англичан есть выражение "голландская храбрость", пояснив, что это такая храбрость, "когда ты выпьешь немного джина"."Вот если в этот день (21 мая — Ред.) Валерий Федорович (Залужный — Ред.), даже если он из себя не самый большой герой (...) так вот, если Валерий Федорович, как говорится, тяпнет с утра, и вожжа под хвост попадет, будет тяжелое время", - предрек Пальчевский.Он обратился к Зеленскому со словами: "Володя, наступает важнейшее для Украины время и победа на этом фронте, на фронте внутреннем, я сказал бы, сохранения государства — важнее даже, чем Авдеевка...".Конфликт назревает и внутри самой Европы, считает популярный в украинском сегменте YouTube политический аналитик Фикрет Шабанов. Комментируя на одном из каналов заявления Макрона о возможной отправке войск в Одессу, он напомнил, что для Франции главным соперником в Европе является Германия. Париж думает только о своих интересах, он на политическом рынке ищет оптимальную форму торга и ищет способ сохранить сам проект "Франция", считает эксперт."Если у нее (у Франции — Ред.) выбор "Германия или Россия", она выберет Россию. Если у нее выбор "Лондон или Россия", она выберет Россию", - сказал Шабанов, пояснив это тем, что Парижу выгоднее дружить через третьи страны с Москвой, но усиливать свои позиции в отношениях к соседями-конкурентами.Конечно, России тоже успокаиваться рано. По словам аналитика, война еще не стала катастрофичной, но - "мы к этому идем". Почему? Эксперт подчеркнул, что поражение даже в ограниченной войне для России решительно недопустимо."Россия сейчас — самый жирный кусок для того, чтобы его разделить, самый жирный. Больше в финансовом, экономическом, природно-сырьевом, стратегическом (плане — Ред.) на следующие сто лет актива, чем Россия, нет", - констатировал Шабанов. Но что из этого следует? Он напомнил, что в Москве уже сказали: "зачем нам такой мир, если там не будет России?".В завершение вспомним слова того же Клаузевица о России. Анализируя причины поражения Наполеона в России в 1812 году, он писал, что Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать - "такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров". * признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240318/1053940611.html

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Сергей Зуев

россия, украина, франция, эммануэль макрон, андрей пальчевский, алексей якубин, нато, мвф, вооруженные силы украины, эксклюзив