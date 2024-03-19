Руководство киевского метрополитена украло сотни миллионов долларов – расследование
00:04 19.03.2024 (обновлено: 00:05 19.03.2024)
© Фото : Віталій Кличко / TelegramВиктор Брагинский в аварийном тоннеле
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Семейные связи помогли сперва трудоустроиться на руководящие должности в украинское коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", после – украсть сотни миллионов долларов на госзакупках. Приблизительные "зарплаты" работников подсчитали украинские журналисты Bihus.Info
"Киевский метрополитен заключал контракты на сотни миллионов с окружением теперь уже бывшего директора Виктора Брагинского. В отчётах метрополитена мы нашли фирмы, связанные с сестрами чиновника, его давним бизнес-партнёром Кириллом Кривцом и даже балериной – вероятной тёщей Кривца", – говорится в расследовании.
СМИ удалось узнать, что Светлана Ильина, которая является бухгалтером у сестры экс-главы "Киевского метрополитена" и ранее занимавшей такую же должность в компании самого Брагинского как ФЛП, выигрывала тендеры на поставку спецодежды для коммунальщиков на 17 миллионов гривен.
В тендерах также участвовало ООО "99 продакшин", владельцем которого является давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец, а директором некоторое время была двоюродная сестра бывшего главы коммунального предприятия Анна Фенина. По данным источника, благодаря семейным связям "99 продакшн" получила 18 миллионов гривен от поставок одежды работникам метрополитена.
26 декабря 2023, 21:29Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства метроПосле уплаты 106,6 миллиона долларов, Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства новых станций метро "Киевметростроем" и разорвал договор с подрядчиком. Об этом информировало украинское издание "Страна", ссылаясь на данные электронной системы публичных закупок Prozorro
Средства закладывались, в том числе, под строительство новых веток метро. Для этого в 2021 году было выделено более 270 миллионов гривен ООО "Энергодарбудмеханизация" (при этом "99 продакшин" стал основным бенефициаром этой компании). Позже в "Киевском метрополитене" объявили, что использовали лишь 74 миллиона гривен, а судьба остальных средств – неизвестна.
Уточняется, что ещё свыше 82 миллионов гривен "Энергодарстроймеханизация" получила уже в 2022-2023 годах. Эти средства планировалось употребить на восстановление "красной" ветки киевского метро.
Помимо этого, журналисты обнаружили ещё одну компанию "Теплоэнергоавтоматика", которая в 2019 году получила 360 миллионов гривен на строительство зеленой" ветки киевского метро. В 2020 году эта организация получила нового владельца, им стала Татьяна Белецкая, а новым директором компании – Александр Стеценко. Белецкая также связана родственными связями с Кириллом Кривцом, она его тёща, получившая в минувшем году почти полмиллиарда гривен на ремонт тоннелей "красной" ветки метро.
Всего же компания "Теплоэнергоавтоматика" получила государственные средства в рамках контракта на сумму более 1,5 миллиарда гривен.
28 декабря 2023, 22:51Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метроДанные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"