https://ukraina.ru/20240318/1053953334.html

Особенности национальной базы: НАТО затевает в Румынии большую стройку

Особенности национальной базы: НАТО затевает в Румынии большую стройку - 18.03.2024 Украина.ру

Особенности национальной базы: НАТО затевает в Румынии большую стройку

Североатлантический альянс планирует развернуть в Румынии крупнейшую в Европе военную базу, сообщили 18 марта местные СМИ

2024-03-18T17:39

2024-03-18T17:39

2024-03-18T17:58

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Одно слово - румыныБаза НАТО будет построена в округе Констанца на черноморском побережье. Ее основой станет часть международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, на которой ранее располагалась база румынских ВВС.С 1999 года этот объект эксплуатируют в своих нуждах вооруженные силы США. Именно на этом аэродроме базируется специальный американский самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который используется в разведцелях над Восточной Европой. Этот борт способен с высоты в 12 км сканировать сотни километров пространства, обнаруживать наземные и морские цели, перехватывать радиопереговоры и определять местоположение радаров противника.Аэродром активно использовался силами западной коалиции во время операций в Афганистане и Ираке.В 2005 году контролируемый Соединенными Штатами аэропорт имени Когэлничану оказался в центре скандала, когда в распоряжение европейских СМИ попал перехваченный швейцарской разведкой факс о том, что в этом месте была оборудована тайная тюрьма, в которой пытали 23 афганских и иракских пленных.В 2021 году румынский объект снова попал в скандал, когда выяснилось, что преступная группа годами откачивала дизтопливо из генераторов, предназначенных для питания базы. Всего ущерба было нанесено на 2 млн долларов.В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники орудовали не только на самой базе, но и во время американских военных учений в Констанце. В схеме были задействованы рабочие из числа местного населения. Министр обороны Румынии тогда оправдывался, что американцы просто недостаточно хорошо ознакомились с "особенностями румынской культуры".Что за базаПредполагается, что периметр новой базы Альянса будет занимать 30 километров. Ее планируемая площадь – 2,8 гектаров.На строительство выделено 2,5 млрд евро.Кроме расширения аэродрома, на территории базы построят оружейные платформы, ангары для самолетов, а также социальные объекты для военнослужащих и членов их семей – школы, больницы, магазины.Предполагается, что база станет центром управления войсками НАТО в Юго-Восточной Европе.Всего на базе смогут разместиться 10 тысяч человек.Ранее было объявлено о начале строительства баз Североатлантического альянса в Албании и Болгарии.Угроза для РоссииВ самой Румынии не скрывают, строительство натовской базы направлено против России.Местный эксперт Дорин Попеску высказал мнение, что украинский конфликт затянется еще на несколько лет и база в Констанце будет одним из важнейших инфраструктурных объектов НАТО на континенте.По его мнению, Западу потребует около пяти лет, чтобы создать для себя всю необходимую инфраструктуру и завершить приготовления к конфликту с РФ."Поэтому строительство базы НАТО в Румынии — даже не опасность, а военная угроза России. Буквально со всех сторон грозят нам недружественные страны", - сказал парламентарий.Уничтожим двумя ударамиИную точку зрения на значимость румынской базы придерживается глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. В комментарии изданию "Абзац" он заявил, что эта база может быть уничтожена "двумя высокоточными ударами".Клинцевич обратил внимание на близость этого объекта к Молдавии и Приднестровью. Он полагает, что после завершения конфликта на Украине, база в Румынии будет использована, чтобы "поджечь" этот регион. Аналитик напомнил о недавнем ударе дрона-камикадзе по вертолету на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР)."Не просто так происходят провокационные удары украинских беспилотников по Приднестровью – проверяют боеготовность республики и реакцию Кишинёва, который считает территорию ПМР своей", - подчеркнул Клинцевич.База под украинские F-16Не стоит забывать и о причерноморском положении Румынии, отметил в комментарии сайту News.ru военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.Еще один важный момент, отметил эксперт, заключается в том, что в Румынии уже базируются истребители F-16, которые Запад обещал передать Киеву.В январе этого года в сети появилось сообщение о взлете принадлежащего Румынии самолета F-16C c аэродрома в Констанце, который затем нанес удар по российской армии на территории Херсонской области. Румынские власти тогда заявили, что данная информация является вбросом.Существует точка зрения, что после передачи Украине истребителей F-16, они будут базироваться именно в Румынии - это якобы сможет обезопасить их от ударов российской армии.Базы насильниковКак бы то ни было, самим румынам в свете расширения натовской базы можно только посочувствовать. Дело в том, что где бы не появлялись американские военные, это всегда сопровождается ростом преступности. В прошлом году польское издание NDP даже выпустило статью под заголовком "Американские базы – это Содом и Гоморра XXI века". В материале описывалось несколько случаев, когда военные США совершали насильственные действия по отношению к местным жительницам. Аналогичные случаи фиксируется практически везде, где появляются расположения американских военных. Особую остроту эта проблема имеет в японской Окинаве, где такие истории происходят регулярно. Так, несколько лет назад американские военные изнасиловали там 12-летнего ребенка. Более 50 тыс. японцев тогда вышли на акцию протеста, требуя наказать преступников. Тогда инцидент замять не удалось, американцем дали большие тюремные сроки. Однако такой конец эти истории имеют далеко не всегда. Зачастую командование покрывает виновных, оказывает давление на местные власти и насильники уходят от ответственности, спокойно возвращаясь в Соединенные Штаты. Кроме того, случаи сексуального насилия происходят и внутри американских баз. В 2012 году один из бригадных генералов армии США изнасиловал в Афганистане находившихся в его подчинении женщин и угрожал их родственникам в случае, если они предали бы этот факт огласке.

https://ukraina.ru/20240315/1053918048.html

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