https://ukraina.ru/20240317/1053928222.html

В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ

В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ - 17.03.2024 Украина.ру

В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ

Над Белгородом и областью сработала система противовоздушной обороны, в результате украинской атаки погибла 16-летняя девушка, сообщил 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-03-17T11:11

2024-03-17T11:11

2024-03-17T11:11

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Губернатор выразил искренние слова соболезнования семье. "Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна..." - добавил он.Гладков пообщался с отцом погибшей девочки, он находится в шоковом состоянии. Сам отец получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом, его доставили в больницу.В Белгороде произошло возгорание в двух частных домах, пожар уже ликвидировали. В нескольких домах выбиты окна. Пострадал один хозсубъект и 8 автомобилей.В населенном пункте Разумное Белгородского района в двух частных домовладениях повреждена кровля, в поселке Дубовое повреждена частная теплица.В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.

https://ukraina.ru/20240317/1053927231.html

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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, россия, погиб, погибшие, всу, атака, обстрелы