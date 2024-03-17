В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ - 17.03.2024 Украина.ру
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В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ
В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ - 17.03.2024 Украина.ру
В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ
Над Белгородом и областью сработала система противовоздушной обороны, в результате украинской атаки погибла 16-летняя девушка, сообщил 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-03-17T11:11
2024-03-17T11:11
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
россия
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погибшие
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атака
обстрелы
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Губернатор выразил искренние слова соболезнования семье. "Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна..." - добавил он.Гладков пообщался с отцом погибшей девочки, он находится в шоковом состоянии. Сам отец получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом, его доставили в больницу.В Белгороде произошло возгорание в двух частных домах, пожар уже ликвидировали. В нескольких домах выбиты окна. Пострадал один хозсубъект и 8 автомобилей.В населенном пункте Разумное Белгородского района в двух частных домовладениях повреждена кровля, в поселке Дубовое повреждена частная теплица.В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, россия, погиб, погибшие, всу, атака, обстрелы
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия, погиб, погибшие, ВСУ, атака, обстрелы

В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ

11:11 17.03.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Над Белгородом и областью сработала система противовоздушной обороны, в результате украинской атаки погибла 16-летняя девушка, сообщил 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась", - написал Гладков.
Губернатор выразил искренние слова соболезнования семье. "Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна..." - добавил он.
Гладков пообщался с отцом погибшей девочки, он находится в шоковом состоянии. Сам отец получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом, его доставили в больницу.
В Белгороде произошло возгорание в двух частных домах, пожар уже ликвидировали. В нескольких домах выбиты окна. Пострадал один хозсубъект и 8 автомобилей.
В населенном пункте Разумное Белгородского района в двух частных домовладениях повреждена кровля, в поселке Дубовое повреждена частная теплица.
В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.
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