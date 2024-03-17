https://ukraina.ru/20240317/1053927231.html

Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила

Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила - 17.03.2024 Украина.ру

Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила

Над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны уничтожены несколько реактивных снарядов ВСУ, сообщили 17 марта в Минобороны РФ

2024-03-17T09:39

2024-03-17T09:39

2024-03-17T09:39

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атака

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"Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что российские системы ПВО уничтожили все реактивные снаряды над Белгородской областью.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рано утром 17 марта сообщил, что ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотников. Атаке подвергся посёлок Октябрьский, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.С 8:03 до 8:57 в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Глава региона призвал жителей укрыться в безопасных помещениях.

https://ukraina.ru/20240316/1053921077.html

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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, белгород, пво, беспилотники, атака, минобороны рф