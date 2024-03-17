https://ukraina.ru/20240317/1053927231.html
Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила
Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила - 17.03.2024 Украина.ру
Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила
Над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны уничтожены несколько реактивных снарядов ВСУ, сообщили 17 марта в Минобороны РФ
2024-03-17T09:39
2024-03-17T09:39
2024-03-17T09:39
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белгородская область
вооруженные силы украины
россия
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беспилотники
атака
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"Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что российские системы ПВО уничтожили все реактивные снаряды над Белгородской областью.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рано утром 17 марта сообщил, что ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотников. Атаке подвергся посёлок Октябрьский, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.С 8:03 до 8:57 в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Глава региона призвал жителей укрыться в безопасных помещениях.
https://ukraina.ru/20240316/1053921077.html
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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, белгород, пво, беспилотники, атака, минобороны рф
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Белгород, ПВО, беспилотники, атака, Минобороны РФ
Украина атаковала Белгородскую область реактивными снарядами, ПВО все уничтожила
Над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны уничтожены несколько реактивных снарядов ВСУ, сообщили 17 марта в Минобороны РФ