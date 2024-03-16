МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России - 16.03.2024 Украина.ру
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МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России
МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России - 16.03.2024 Украина.ру
МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России
Накануне и во время голосования на выборах президента России Вашингтон готовил фейки. По задумке авторов дезинформация должна была запугать россиян. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-03-16T10:22
2024-03-16T10:24
новости
россия
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мария захарова
российский красный крест
хакер
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Она добавила, что Вашингтон использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.В субботу, 16 марта, Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт после того, как на нем появилось фейковое сообщение об эвакуации в Белгородской области."Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке, специалисты РКК решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки", - говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации.Председатель РКК Павел Савчук отметил, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов его организации и вброса недостоверной информации о работе службы.В настоящее время доступ к ресурсу Российского Красного Креста временно ограничен. Савчук обратился к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурса РКК.В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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новости, россия, сша, мария захарова, российский красный крест, хакер
Новости, Россия, США, Мария Захарова, Российский Красный Крест, хакер

МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России

10:22 16.03.2024 (обновлено: 10:24 16.03.2024)
 
© Избирательная комиссия ЛНР телеграм-канал
© Избирательная комиссия ЛНР телеграм-канал
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Накануне и во время голосования на выборах президента России Вашингтон готовил фейки. По задумке авторов дезинформация должна была запугать россиян. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Они (США. - Ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о вмешательстве США в выборы президента РФ.
Она добавила, что Вашингтон использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.
В субботу, 16 марта, Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт после того, как на нем появилось фейковое сообщение об эвакуации в Белгородской области.
"Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке, специалисты РКК решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки", - говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации.
Председатель РКК Павел Савчук отметил, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов его организации и вброса недостоверной информации о работе службы.
"Мы не организуем платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживаем инициативы вооруженных группировок. Наше Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме", - подчеркнул он.
В настоящее время доступ к ресурсу Российского Красного Креста временно ограничен. Савчук обратился к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурса РКК.
В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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