https://ukraina.ru/20240316/1053921666.html

МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России

МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России - 16.03.2024 Украина.ру

МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России

Накануне и во время голосования на выборах президента России Вашингтон готовил фейки. По задумке авторов дезинформация должна была запугать россиян. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-03-16T10:22

2024-03-16T10:22

2024-03-16T10:24

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Она добавила, что Вашингтон использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.В субботу, 16 марта, Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт после того, как на нем появилось фейковое сообщение об эвакуации в Белгородской области."Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке, специалисты РКК решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки", - говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации.Председатель РКК Павел Савчук отметил, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов его организации и вброса недостоверной информации о работе службы.В настоящее время доступ к ресурсу Российского Красного Креста временно ограничен. Савчук обратился к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурса РКК.В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, мария захарова, российский красный крест, хакер