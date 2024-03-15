Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ - 15.03.2024 Украина.ру
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Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ - 15.03.2024 Украина.ру
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
В результате украинского обстрела Петровского района Донецка погибли трое детей, сообщил 15 марта мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2024-03-15T10:21
2024-03-15T10:21
новости
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
сцкк
вооруженные силы украины
всу
погиб
погибшие
мирные жители
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"В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием", - написал Кулемзин. По предварительной информации, погибло трое детей – девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР рано утром 15 марта сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка. С 4:20 до 6:00 ВСУ выпустили 8 снарядов калибром 155 мм.
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новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, сцкк, вооруженные силы украины, всу, погиб, погибшие, мирные жители, снаряды
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, ВСУ, погиб, погибшие, мирные жители, снаряды

Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ

10:21 15.03.2024
 
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В результате украинского обстрела Петровского района Донецка погибли трое детей, сообщил 15 марта мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
"В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием", - написал Кулемзин.
По предварительной информации, погибло трое детей – девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р.
В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР рано утром 15 марта сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка. С 4:20 до 6:00 ВСУ выпустили 8 снарядов калибром 155 мм.
Донецк. Воронка
26 февраля, 06:35
Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после АвдеевкиАвдеевка снова наша, но Донецку, вопреки расхожему мнению, легче не стало. Уворачиваясь от ракет и снарядов, заходим на третий год СВО, готовимся к весне и желаем друг другу удачи
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей КулемзинСЦККВооруженные силы УкраиныВСУпогибпогибшиемирные жителиснаряды
 
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