https://ukraina.ru/20240315/1053897695.html
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ - 15.03.2024 Украина.ру
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
В результате украинского обстрела Петровского района Донецка погибли трое детей, сообщил 15 марта мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2024-03-15T10:21
2024-03-15T10:21
2024-03-15T10:21
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донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
сцкк
вооруженные силы украины
всу
погиб
погибшие
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"В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием", - написал Кулемзин. По предварительной информации, погибло трое детей – девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР рано утром 15 марта сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка. С 4:20 до 6:00 ВСУ выпустили 8 снарядов калибром 155 мм.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, сцкк, вооруженные силы украины, всу, погиб, погибшие, мирные жители, снаряды
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, ВСУ, погиб, погибшие, мирные жители, снаряды
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
В результате украинского обстрела Петровского района Донецка погибли трое детей, сообщил 15 марта мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале