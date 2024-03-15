Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ

Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после Авдеевки Авдеевка снова наша, но Донецку, вопреки расхожему мнению, легче не стало. Уворачиваясь от ракет и снарядов, заходим на третий год СВО, готовимся к весне и желаем друг другу удачи