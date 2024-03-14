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Немец и его украинская жена инсценировали смерть ради страховых выплат
Немец и его украинская жена инсценировали смерть ради страховых выплат - 14.03.2024 Украина.ру
Немец и его украинская жена инсценировали смерть ради страховых выплат
Немец и его жена, уроженка Украины, попытались обмануть страховую компанию, инсценировав смерть, сообщили журналисты Das Bild
2024-03-14T11:53
2024-03-14T11:53
2024-03-14T11:53
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Немец Кристоф вместе со своей женой Еленой в октябре 2019 года инсценировали смерть Кристофа в Балтийском море в Кильской бухте. Обоим супругам по 56 лет.В октябре 2019 года Кристоф отправился из Олимпийской гавани в Шилькзее возле Киля на моторной лодке, которую приобрел заранее. Согласно плану, он намеревался выйти в Балтийское море в сторону Дании. Кристоф даже заранее забронировал номер в датском отеле, но так и не добрался туда.На самом деле немец потопил свою лодку в Кильской бухте, пересел в надувную лодку и добрался до берега, где его ждала машина его матери.Его супруга Елена спустя три дня заявила о его пропаже, а спустя полгода, в апреле 2020 года, подала заявление о признании Кристофа умершим. Позже она обратился в страховую компанию с заявлением о выплате страховки.Сам же Кристоф с октября по ноябрь 2019 года жил у подруги жены в Гамбурге, а позже переехал на чердак дома своей матери вблизи Ганновера. Там его и задержали.Кристофа суд приговорил к трем годам и двум месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве со страховкой. Женщина получила два года условно.Немец перед вынесением приговора признал, что это было безумием, и объяснил свой поступок финансовыми трудностями.В случае его смерти его жена и мать получили бы 4,1 миллиона евро (около 410 миллионов рублей).
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новости, балтийское море, украина, германия, зарубежье, суд, страховка, смерть
Новости, Балтийское море, Украина, Германия, Зарубежье, Суд, страховка, смерть
Немец и его украинская жена инсценировали смерть ради страховых выплат
Немец и его жена, уроженка Украины, попытались обмануть страховую компанию, инсценировав смерть, сообщили журналисты Das Bild
Немец Кристоф вместе со своей женой Еленой в октябре 2019 года инсценировали смерть Кристофа в Балтийском море в Кильской бухте. Обоим супругам по 56 лет.
"Его вымышленная смерть в Кильской бухте в результате несчастного случая во время круиза на лодке должна была принести паре около 4,1 миллиона евро по страховке", - говорится в сообщении.
В октябре 2019 года Кристоф отправился из Олимпийской гавани в Шилькзее возле Киля на моторной лодке, которую приобрел заранее. Согласно плану, он намеревался выйти в Балтийское море в сторону Дании. Кристоф даже заранее забронировал номер в датском отеле, но так и не добрался туда.
На самом деле немец потопил свою лодку в Кильской бухте, пересел в надувную лодку и добрался до берега, где его ждала машина его матери.
Его супруга Елена спустя три дня заявила о его пропаже, а спустя полгода, в апреле 2020 года, подала заявление о признании Кристофа умершим. Позже она обратился в страховую компанию с заявлением о выплате страховки.
Сам же Кристоф с октября по ноябрь 2019 года жил у подруги жены в Гамбурге, а позже переехал на чердак дома своей матери вблизи Ганновера. Там его и задержали.
Кристофа суд приговорил к трем годам и двум месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве со страховкой. Женщина получила два года условно.
Немец перед вынесением приговора признал, что это было безумием, и объяснил свой поступок финансовыми трудностями.
В случае его смерти его жена и мать получили бы 4,1 миллиона евро (около 410 миллионов рублей).