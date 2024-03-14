https://ukraina.ru/20240314/1053874741.html

Алексей Журавлев раскрыл, как армия РФ вырвет бетонные "зубы Зеленского", которые ВСУ ставят под Курском

Алексей Журавлев раскрыл, как армия РФ вырвет бетонные "зубы Зеленского", которые ВСУ ставят под Курском - 14.03.2024 Украина.ру

Алексей Журавлев раскрыл, как армия РФ вырвет бетонные "зубы Зеленского", которые ВСУ ставят под Курском

Построенные "зубы Зеленского" Киеву надо скорее всего, продемонстрировать кому-то из западных кураторов, которые озаботились безумными тратами, уходящими в черную дыру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2024-03-14T04:20

2024-03-14T04:20

2024-03-14T04:20

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На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве трех мощных линий обороны длиной до 2000 км.Вообще-то мощные линии обороны ВСУ обещали построить еще в предыдущем сезоне, но все закончилось так, как и со знаменитой "стеной Яценюка". Деньги разворованы, а обещанное фортификационное сооружение оказалось обыкновенной сеткой-рабицей, рассказал политик.Какой бы ни была линия обороны, всегда найдутся умельцы, которые ее смогут успешно штурмовать — российские войска в ходе спецоперации на Украине доказали это неоднократно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053853575.html

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новости, киев, алексей журавлёв, яценюк, всу, оборона, наступление, вс рф, россия, строительство