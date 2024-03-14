Алексей Журавлев раскрыл, как армия РФ вырвет бетонные "зубы Зеленского", которые ВСУ ставят под Курском
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Построенные "зубы Зеленского" Киеву надо скорее всего, продемонстрировать кому-то из западных кураторов, которые озаботились безумными тратами, уходящими в черную дыру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве трех мощных линий обороны длиной до 2000 км.
Вообще-то мощные линии обороны ВСУ обещали построить еще в предыдущем сезоне, но все закончилось так, как и со знаменитой "стеной Яценюка". Деньги разворованы, а обещанное фортификационное сооружение оказалось обыкновенной сеткой-рабицей, рассказал политик.
"Так, видимо, и здесь. "Зубы Зеленского" надо, скорее всего, продемонстрировать кому-то из западных кураторов, которые озаботились безумными тратами, уходящими в черную дыру. Покажут проверяющим из США и разберут. А если нет, то и эти зубы мы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому все равно повыдергиваем", - подчеркнул Журавлев.
Какой бы ни была линия обороны, всегда найдутся умельцы, которые ее смогут успешно штурмовать — российские войска в ходе спецоперации на Украине доказали это неоднократно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.
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