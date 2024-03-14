Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск - 14.03.2024 Украина.ру
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Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск
Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск - 14.03.2024 Украина.ру
Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск
ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Без мирной паузы построить это не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
2024-03-14T03:40
2024-03-14T03:40
новости
россия
краматорск
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вс рф
оборона
славянск
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На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве трех мощных линий обороны длиной до 2000 км.ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Потому обороняющиеся и наступающие цеплялись за населенные пункты, которые хотя бы какую-то защиту дают от артиллерии и беспилотников, рассказал писатель.Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, краматорск, олег измайлов, вс рф, оборона, славянск, строительство, наступление
Новости, Россия, Краматорск, Олег Измайлов, ВС РФ, оборона, Славянск, Строительство, наступление

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск

03:40 14.03.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Без мирной паузы построить это не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве трех мощных линий обороны длиной до 2000 км.
ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Потому обороняющиеся и наступающие цеплялись за населенные пункты, которые хотя бы какую-то защиту дают от артиллерии и беспилотников, рассказал писатель.
"Не думаю, что наша авиация позволит подогнать траншееройные машины, экскаваторы и начать строительство, обустройство минных полей и наблюдательных пунктов. Без мирной паузы это не получится, поэтому они будут пользоваться тем, что у них есть", - указал Измайлов.
Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
Александр Ионов интервью
Вчера, 14:56
Александр Ионов: Цепному псу США недолго лаять — век Байдена на Украине уходит, РФ готовит РЭБ для флотаКак заставить солдат ВСУ сдаваться пачками? Почему Россия может закидать Харьков дронами, но не делает этого? Что Трамп и Орбан готовят Европе и Украине?
 
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