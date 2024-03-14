https://ukraina.ru/20240314/1053873525.html

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск - 14.03.2024 Украина.ру

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск

ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Без мирной паузы построить это не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов

2024-03-14T03:40

2024-03-14T03:40

2024-03-14T03:40

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На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве трех мощных линий обороны длиной до 2000 км.ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Потому обороняющиеся и наступающие цеплялись за населенные пункты, которые хотя бы какую-то защиту дают от артиллерии и беспилотников, рассказал писатель.Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053859669.html

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новости, россия, краматорск, олег измайлов, вс рф, оборона, славянск, строительство, наступление