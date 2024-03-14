Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Без мирной паузы построить это не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве трех мощных линий обороны длиной до 2000 км.
ВСУ нигде не смогут возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные той мощной "линии Суровикина", которую построила Россия в Запорожской области. Потому обороняющиеся и наступающие цеплялись за населенные пункты, которые хотя бы какую-то защиту дают от артиллерии и беспилотников, рассказал писатель.
"Не думаю, что наша авиация позволит подогнать траншееройные машины, экскаваторы и начать строительство, обустройство минных полей и наблюдательных пунктов. Без мирной паузы это не получится, поэтому они будут пользоваться тем, что у них есть", - указал Измайлов.
Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.