Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Бойцам российской армии на запорожском направлении удалось перехватить крупный украинский БПЛА-ретранслятор, который затем принёс пользу ВС РФ. Перепрошитый беспилотник ВСУ дал нашим военным новые сведения о техническом оснащении противника, передаёт РИА Новости, ссылаясь на комментарий офицера российской армии
Перехваченный беспилотный летательный аппарат украинские солдаты использовали в качестве ретранслятора, благодаря которому значительно увеличивалась дальность полёта более мелких дронов-камикадзе ВСУ.
"Изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", – приводит источник слова бойца.
Отмечается, что после того, как специалисты закончат работу с дроном, ВСУ уже не смогут посадить этот БПЛА.
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