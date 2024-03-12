Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники - 12.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240312/1053843842.html
Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники
Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники - 12.03.2024 Украина.ру
Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники
Бойцам российской армии на запорожском направлении удалось перехватить крупный украинский БПЛА-ретранслятор, который затем принёс пользу ВС РФ. Перепрошитый беспилотник ВСУ дал нашим военным новые сведения о техническом оснащении противника, передаёт РИА Новости, ссылаясь на комментарий офицера российской армии
2024-03-12T16:51
2024-03-12T16:51
новости
вооруженные силы украины
сво
вс рф
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafe6f6ac35e0b85845f48cc815b571b.jpg.webp
Перехваченный беспилотный летательный аппарат украинские солдаты использовали в качестве ретранслятора, благодаря которому значительно увеличивалась дальность полёта более мелких дронов-камикадзе ВСУ. Отмечается, что после того, как специалисты закончат работу с дроном, ВСУ уже не смогут посадить этот БПЛА. Ранее оператор БПЛА "Пилот" в интервью "Украина.ру" рассказал об оружии будущего, выдумках русских инженеров и православных батальонах в СВО.
https://ukraina.ru/20240311/1053801874.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052860299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a37dd543917d06c78ec959d6996199b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, сво, вс рф, бпла
Новости, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ, БПЛА

Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники

16:51 12.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Бойцам российской армии на запорожском направлении удалось перехватить крупный украинский БПЛА-ретранслятор, который затем принёс пользу ВС РФ. Перепрошитый беспилотник ВСУ дал нашим военным новые сведения о техническом оснащении противника, передаёт РИА Новости, ссылаясь на комментарий офицера российской армии
Перехваченный беспилотный летательный аппарат украинские солдаты использовали в качестве ретранслятора, благодаря которому значительно увеличивалась дальность полёта более мелких дронов-камикадзе ВСУ.
"Изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", – приводит источник слова бойца.
Отмечается, что после того, как специалисты закончат работу с дроном, ВСУ уже не смогут посадить этот БПЛА.
Ранее оператор БПЛА "Пилот" в интервью "Украина.ру" рассказал об оружии будущего, выдумках русских инженеров и православных батальонах в СВО.
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вчера, 05:10
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУВ Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиВооруженные силы УкраиныСВОВС РФБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском
16:51Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники
16:36Нельзя молчать. Почему российский суд выдает Украине обменянного в 2019 году Петра Мельничука
16:28Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех
16:11Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
16:11Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России
16:00"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" Памяти драматурга Григория Горина
15:16Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок
15:00Украина будет нападать. У Зеленского нет другого способа подтвердить свою нужность Западу
14:36Пушилин пообещал запустить поезда из ДНР в другие регионы РФ уже в этом году
14:31Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера
14:28Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море
14:02Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ
13:54Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор
13:42СБУ нагрянула с обысками в редакцию Союза православных журналистов
13:40"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг
13:28Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России
13:12Без веры, без цели, без надежды. Протест против Папы Римского вскрывает подлинный характер украинцев
13:00Вражеские диверсанты и беспилотники, разрушения, бунт нардепов. Главное на Украине на 13:00 12 марта
13:00Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино
Лента новостейМолния