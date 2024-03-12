Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники

"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ

В Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин