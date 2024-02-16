https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html

Оператор БПЛА "Пилот" об оружии будущего, выдумках русских инженеров и православных батальонах в СВО

Оператор БПЛА "Пилот" об оружии будущего, выдумках русских инженеров и православных батальонах в СВО - 16.02.2024 Украина.ру

Оператор БПЛА "Пилот" об оружии будущего, выдумках русских инженеров и православных батальонах в СВО

О том, как геймер из офиса стал оператором БПЛА, о страхе и борьбе с собственной тенью изданию "Украина.ру" рассказал боец православного батальона "Архангела Михаила", оператор БПЛА с позывным "Пилот"

2024-02-16T15:00

2024-02-16T15:00

2024-02-16T15:00

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сво

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- Твоя история – это ведь буквально интернет-шутка о том, как геймера призывают в армию, где тот должен бы возмужать, но он становится оператором БПЛА и продолжает тыкать пальцами в геймпад. Как так получилось?- По поводу геймера ты абсолютно прав. У меня и сейчас есть четвертая "Play Station". А так – да. Работал в донецком рекламном агентстве "Продвижение" и в декабре 2021 года решил сделать себе подарок – второй "Mavic mini". Это и хобби, и в рекламном деле может пригодиться. Чуть-чуть успел на нем в Крыму полетать, а потом февраль 2022, объявляют мобилизацию. Подумал, что нечего сидеть. Операторы ведь нужны, а мне буквально за несколько лет до этого наша милитари-движуха стала интересна. Начал смотреть видео покойного Макса Фомина и других блогеров, стал в тему вникать. Как будто бы знак свыше!В Карабахском конфликте активно использовалась продукция DJI, а у меня ведь "птичка" - тоже DJI. Подумал, что сто процентов возьмут, собрался, взял свою "птицу" и пошел. Сказал, что такой вот есть и оборудование, и навык кое-какой. Чего бы меня не взять, да еще и со своим беспилотником? Несмотря на то, что у меня - букет хронических заболеваний, слава Богу, взяли.Попал в подразделение мобрезерва – бывший 1117-й батальон, который в апреле стал батальоном "Русь". Выполнял там боевые задачи, начиная с разведки позиций неприятеля в зоне ответственности подразделения и заканчивая корректировкой огня. Когда заметили, что какой-то опыт у меня имеется и пользу могу приносить, стали приглашать в смежные группы. Начал выполнять боевые задачи вместе с соседями – на их направлениях. У нас, в основном, это были Пески, аэропорт. Иногда звали на Марьинку-Красногоровку.Потихонечку двигали тему необходимости БПЛА, ориентировали гуманитарщиков на это. Потом стали развивать подразделение не только в направлении БПЛА, но и в ключе дронобойства. По согласованию с командованием, ездили с товарищем в большую Россию на обучение этому делу. Из поездки тащили ружья, помогали отцу-командиру формировать подразделение уже согласно актуальным требованиям.Операция по освобождению Песок доказала, что все это оборудование в современной войне не только полезно, но и необходимо. Помимо операторов из "Сомали" и 11-го полка, там и наши ребята активно работали. Если наши товарищи из смежных подразделений не могли охватить какой-то участок, то выходили наши "птичники", поднимали БПЛА, предоставленные гуманитарщиками, и помогали двигаться вперед – освобождать Пески.- Бывшие коллеги жалуются, что в рекламный бизнес ты возвращаться не планируешь. Действительно решил остаться на службе?- Я такого не говорил! Я сказал, что останусь до талого. То есть до тех пор, пока не будут выполнены задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Пока во мне есть нужда в зоне проведения СВО, буду оставаться здесь. А вот когда скажут, что можно уйти на покой… Меня ведь на прежней работе до сих пор любят и ждут. Да и сам я по ребятам скучаю. Поэтому вернусь. Ведь рано или поздно настанет мир.- Задам вопрос, который наверняка интересует любого твоего молодого коллегу из большой России. Страшно было из офиса, да на линию боевого столкновения?- Тревожно. Страшно было всего пару раз – в самом начале. Когда передают, что возможен прорыв ДРГ, а ты сидишь и думаешь: е-мое, я даже на стрельбище толком побывать не успел! Были пугающие моменты, а дальше – тревога. Причем не за себя даже, а за ребят. Когда сидишь, к примеру, на позиции, а в тридцати метрах в окопе рвутся снаряды. И ты знаешь, что там твои пацаны сидят. Понятно, что напрягаешься, думаешь, все ли живы, нет ли пострадавших. А так, вообще, быстро адаптируешься.Люди – они как тараканы. Они к любым условиям быстро адаптируются. Если же ты молодой человек, мужчина, то, как говорится, по факту обязан. Что ты за мужчина, если не хочешь защищать семью, детей своих от всяческих напастей? Как ты верные решения в критический момент принимать будешь, если ты, как бы оскорбительно это ни звучало, овощ?Потому надо брать себя в руки, мобилизоваться не только физически, но и внутренне - духовно. Пора взрослеть, а то многовато развелось инфантилов. К сожалению, даже среди моих ровесников, уже не так много пассионариев, готовых взять в руки оружие и воевать за други своя, не жалея живота своего. Почему так? Не знаю...- Патриоты из старшего поколения скажут тебе, что видеоигры, которые ты так любишь, всему виной. Сидят, мол, по квартирам и взрослеть не хотят.- Ну, нет. Это не видеоигры, потому что я сам… у меня "Денди" где-то в пять лет появилась и с тех пор я с джойстиком не расставался. Но как-то же вырос и Родину защищать пошел. К тому же приставки помогают ребятам совершенствовать навыки, а потом не в штурмовики идти, а, к примеру, в операторы БПЛА.Да, это тоже небезопасно, поскольку операторы – одна из приоритетных целей. Противник охотится на нас, пытается вычислить с помощью РЭР. В общем, риск присутствует и очень серьезный, но шансов выжить у оператора "птички" гораздо больше, чем у штурмовика – как бы это прискорбно не звучало. А если есть голова на плечах и руки прямые, то и задачи успешно выполнишь.- Итак, у нас есть дроны-разведчики, дроны-камикадзе, сухопутные и морские дроны. Это уже война будущего или будет что-то еще?— Это лишь робкий первый шаг. Играл однажды в одну игру, которую не буду рекламировать. Вот там война будущего отлично показана. Там роботы, похожие на тех, что разрабатывает "Бостон Дайнемикс". Видел таких? Похожи на механических собак. Там они ходят с гранатометами, с ПТУРами, пулемётами. И это уже появляется, но в виде небольших колесных и гусеничных беспилотников. Пять лет назад об этом лишь фантазировали, а сегодня это реальность.У нас на базе подразделения "Архангел Михаил" работает светлая голова, стоявший у истоков разработки наземных беспилотников, который уже сделал не только беспилотники-минеры, способные тащить на себе от двух до восьми мин, но и дрон с турелью, дрон с четырьмя РПГ, и так далее.Сейчас все это активно развивается. Война показала, что жертвовать нужно не человеческими жизнями, а финансами. Около 40 тысяч стоит дрон-камикадзе, а машинка, способная выполнять работу пулеметного расчета или расчета РПГ, стоит около130 тысяч.- На днях буквально вспоминал игру "Battlefield 2", вышедшую еще в 2005 году, где война будущего показана той, какая она теперь: обилие беспилотников, мотоциклы, квадроциклы и багги на переднем крае, мобильные и хорошо подготовленные штурмовые группы. То есть "партнеры" уже тогда понимали, какой будет эта война. А мы…- Пожинаем плоды. Тем не менее, хочу заметить, что без пехоты все равно никуда. Все равно пехота идет вперед и выполняет в том числе штурмовые задачи. Штурмовиков прикрывают снайперы, операторы БПЛА и разведчики, и ударники. Штурмовики взаимодействуют с артой. Война сейчас - комплексная.Но если пехота не заходит в окоп, то окоп не считается нашим. Эта позиция де-юре считается либо серой зоной, либо зоной, контролируемой противником. Пока там не будет условного Вани в бронежилете и каске, способного стрелять в противника и не пускать его обратно, позиция не будет считаться нашей.Несмотря на все технические решения, не стоит недооценивать роль пехотинца, роль штурмовика. Они все равно нужны. От этого никуда не денешься. Естественно, что сейчас умные командиры стараются меньше рисковать людьми, поскольку есть разнообразные технические решения, недорогие и эффективные. Потому дорогу пехоте сейчас расчищают теми же дронами-камикадзе. Но без человека в окопе воевать и сегодня нельзя.- Какова роль волонтеров во всем этом? Мы промеж собою шутим, что наша война – это война с "АлиЭкспресс".- Война с "АлиЭкспресс" — это очень верно подмечено, а роль волонтеров действительно колоссальна. Тут мы возвращаемся к истории Великой Отечественной, когда тыл отдавал все для фронта, все для Победы, когда страна, эвакуированная в восточные регионы, работала на благо армии, изготавливая снаряды, танки, патроны.Сейчас происходит то же самое. Тыл собирает деньги на квадрокоптеры, закупает их и все, что необходимо на сегодняшний день. Нет, армия тоже снабжает, и никто не говорит, что Генштаб ничего не делает. Просто есть бреши, которые армейские ресурс не может закрыть, а волонтеры, слава Богу, могут. И они действительно приближают нашу Победу.Что же до "АлиЭкспресс", то комплектующие для беспилотников, "мозги", материал для печати на 3D-принтерах и много другое закупается в Китае. Это ни для кого не секрет. А потому – да, война с "АлиЭкспресс".- Твой коллега "Петрович" из Эспаньолы сказал мне однажды, что благодаря волонтерам у ВС РФ – два сердца, как у космодесантника.- Совершенно верно! Дай бог "Петровичу" здоровья и большой привет! Нас когда-то познакомил Владлен Татарский, Царствие ему Небесное. Будучи тогда еще волонтером, "Петрович" не только закупал и привозил дроны, но учил прошивать их. Он тогда был одним из немногих, кто выступал за прошивку "мавиков", за переход на тысячную прошивку. Классный мужик, настоящий профессионал и патриот.- Прессе на фронте стало объективно труднее работать из-за обилия FPV-дронов. Отсюда вопрос: что у нас с РЭБ?- У нас, как и у противника, есть бреши. Их находят и закрывают. Противник тоже не дурак и тоже старается прикрыться от наших ударных БПЛА. Тем не менее, методом проб и ошибок мы находим дыры. Естественно, мы тоже хитрим. Начали применять те самые наземные дроны для доставки продовольствия и БК на позиции. Туда, куда не доедет "буханка" и не дойдет человек.Это ежедневная борьба, которую приходится вести нашим спецам. Что ни день, то новый квест, который нужно разгадать. Найти, так сказать, "ключик к сердцу" врага. Где там у них слепое пятно? Туда нужно либо камикадзе отправить, либо взлететь на том же шитом "мавике" и все разведать. Получается технологический пинг-понг.- А тебе, как оператору, стало труднее работать? Что там у противника с РЭБ?- В принципе, за время работы глаз прокачивается, и ты уже понимаешь, где у противника чего стоит. Ты видишь локации, где что-то может находиться. Хороший пример – то, о чем рассказывал упомянутый выше "Петрович". "Царская охота", где сидели "мадяровцы". Ведь как ее вычислили? Благодаря глупенькому видео, в котором они до "Донбасс-Арены" долетели. Когда открываешь карту и смотришь, откуда они могли долететь, отмечаешь сектора и становится понятнее. Дальше идет разведка. И вот благодаря этому они нашли антенну усилителя, стоявшую на "Царской охоте". Затем туда ударили – и "мадяровцы" вынуждены были уйти.То же и с РЭБ. Он у них работает, но вовсе не на постоянной основе. Понятно, что они его должны выключать – делать вид, что ушли. У них тоже определенные тактики есть. И это довольно легко вычисляется. Это такая же позиция, как окоп, блиндаж или снайперская лежка. Если плохо сделано, то заметишь.Ребята все это находят и уничтожают. Тем не менее, нам с ними так же нелегко, как им с нами. Мы развиваемся более или менее параллельно. Где-то мы преуспеваем, а где-то они обгоняют. Нужно понимать, что мы воюем со своим отражением, поскольку они такие же русские, как и мы сами. Они так же творчески подходят к выполнению задач. Ни одна армия мира больше не может похвастаться этим – творческой жилкой. С собственной тенью драться всегда тяжелее.- Не так давно украинские операторы БПЛА вернулись к практике сбросов СВУ на гражданских в прифронте. Зачем, по-твоему, они это делают?— Это тактика запугивания. Вспомни 22 год, когда они занимались тем же. Они пытаются запугать гражданское население и деморализовать бойцов на передовой. Ведь немалая часть их – наши донецкие ребята, местные пацаны. У многих семьи живут в прифронтовых районах. На передок ведь новости все равно просачиваются и все ребята, к примеру, слышали о том, что было 21 января в Кировском районе.Естественно, все переживают. В людях просыпается ярость, желание отомстить. Воевать нужно с холодной головой, а тут такое. На это и рассчитывают.Надо понимать, что это террористическое государство. Мы помним Дашу Дугину, помним Макса Фомина, помним, что было с Прилепиным. Это продолжается по сей день. Это государство-террорист и весь мир закрывает глаза на его преступления. А многие даже поощряют. У них ведь богатый опыт сотрудничества с террористами.- Мы часто повторяем, что беспилотники – расходник. Можешь вспомнить, сколько "птичек" ты потерял с начала СВО?- Могу! Я пришел со своим вторым "мини" и потерял его в мае 2022 года. Еще один третий "мавик" - в августе того же 2022 года. Сейчас у меня "мавик", который держится аж с лета 2022 года. Я его назвал "Борис Бритва". Он много чего пережил. И сбивать его пытались, и сжигали его, и в воздухе он кувыркался, часто ломался, падал, но до сих пор в строю и выполняет свои задачи просто изумительно. Учитывая то, как много он пережил, это действительно Борис Бритва, в которого хрен попадешь.- Если память не изменяет, то помимо разведки и корректировки, ты еще и сбросами занимался? По крайней мере так мы с тобой познакомились.- Совершенно верно! И тут, кстати, спасибо моему рекламному агентству. В свое время ребята закупили принтеры, нашли в открытых источниках модели для печати. Можно сказать, что многих операторов БПЛА из подразделений православных святых они снабдили сбросами. Сами напечатали, сами запрограммировали фотоэлементы и в больших количествах передавали батальону "Архангела Михаила", в котором я сейчас служу. Да и всем бойцам, которые к ним обращались. И это очень спасало. Особенно в активной обороне, когда противник пытался прорваться, мы кошмарили их ВОГами. Да так, что они головы боялись поднять.- Сейчас номенклатура боеприпасов под сбросы заметно расширилась. А в те времена только ВОГи и гранаты Ф1 применяли. Голь на выдумку хитра?- Конструкторы и бывшие саперы, которые работают в подразделениях, хорошо понимают, что такое взрывчатка и поражающий элемент. Они на коленке собирают невероятные штуки. От зажигательных до осколочных боеприпасов, которые по массе меньше Ф1, но в десять раз эффективнее.Наш славный ВПК тоже старается и под данные задачи уже начали производить боеприпас, что не может не радовать. Как уже говорил выше, война указала на те элементы, которые нужно усовершенствовать и, слава Богу, на них обращают внимание, прислушиваются, чтобы идти в ногу со временем, а то и шагнуть далеко вперед. Это круто.- Ты несколько раз упоминал православные подразделения, православные батальоны. Расскажешь о них?- Вот батальон "Русь", батальон "Архангела Михаила" - подразделения, где я нёс и продолжаю нести службу соответственно. А на данный момент это уже не два и не три батальона, а порядка тридцати православных подразделений от роты до бригады по всей зоне СВО, начиная от Крыма и заканчивая Харьковским направлением.Возникают они не просто так, но в противовес тем идеям, которые продвигает неприятель. Мы видим на их позициях и сатанинские капища, и языческие символы. Мы видим их "Кракен", видим, как по всей Украине захватывают или сжигают православные храмы.В качестве противовеса, а порой и элемента деморализации противника, создаются православные батальоны. Многие подразделения обращают на это внимание и вливаются в наши ряды. Это интересный феномен, который повторился впервые с царских времен. Мы можем говорить о возрождении наших традиций, что не может не радовать.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, бпла, украина, россия, батальон