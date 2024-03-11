https://ukraina.ru/20240311/1053811039.html

ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек

ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек - 11.03.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка в Курской области, от тяжелых ранений погиб мирный житель. Об этом сообщил 11 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале

2024-03-11T10:56

2024-03-11T10:56

2024-03-11T10:56

новости

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

всу

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погиб

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Старовойт выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Глава региона поблагодарил медиков за повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента.Утром 11 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, впоследствии он скончался, ещё одна жительница получила контузию. ВСУ попали по домовладению. Осколками посекло личный автомобиль хозяев. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении и ремонте.

https://ukraina.ru/20240306/1053735209.html

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новости, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, всу, россия, погиб