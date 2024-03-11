ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек - 11.03.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек
ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек - 11.03.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек
Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка в Курской области, от тяжелых ранений погиб мирный житель. Об этом сообщил 11 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2024-03-11T10:56
2024-03-11T10:56
новости
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
всу
россия
погиб
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Старовойт выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Глава региона поблагодарил медиков за повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента.Утром 11 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, впоследствии он скончался, ещё одна жительница получила контузию. ВСУ попали по домовладению. Осколками посекло личный автомобиль хозяев. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении и ремонте.
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новости, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, всу, россия, погиб
Новости, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Россия, погиб

ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек

10:56 11.03.2024
 
© Роман Старовойт /Telegram
© Роман Старовойт /Telegram
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Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка в Курской области, от тяжелых ранений погиб мирный житель. Об этом сообщил 11 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
"К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал глава региона.
Старовойт выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Глава региона поблагодарил медиков за повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента.
Утром 11 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, впоследствии он скончался, ещё одна жительница получила контузию.
ВСУ попали по домовладению. Осколками посекло личный автомобиль хозяев. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении и ремонте.
© Роман Старовойт /Telegram
© Роман Старовойт /Telegram
6 марта, 12:51
Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской областиДва украинских беспилотника атаковали склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области, сообщил 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
 
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