"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации - 11.03.2024 Украина.ру
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"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации - 11.03.2024 Украина.ру
"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
Сейчас на Западе умышленно делают поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T04:00
2024-03-11T04:00
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всу
ядерная война
ядерная безопасность
военная эскалация
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Примерно полтора назад известный российский политолог Сергей Караганов говорил, что Москва должна "подняться по ступеням ядерной эскалации и пригрозить Вашингтону превентивным ударом" по американским сателлитам в Европе (например, по Польше), рассказал политолог.Тогда это предложение Караганова прозвучало дико, отметил Самойлов. Но так как сейчас очень быстро меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, то РФ стоит начать обсуждать этот вариант на уровне экспертов, добавил он.При обсуждении возможной эскалации России важно "не перегнуть палку" и не пойти на поводу у западных провокаторов. Возможно, на Западе умышленно делают такой поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нато, запад, алексей самойлов, всу, ядерная война, ядерная безопасность, военная эскалация
Новости, Россия, НАТО, Запад, Алексей Самойлов, ВСУ, ядерная война, ядерная безопасность, военная эскалация

"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации

04:00 11.03.2024
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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Сейчас на Западе умышленно делают поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Примерно полтора назад известный российский политолог Сергей Караганов говорил, что Москва должна "подняться по ступеням ядерной эскалации и пригрозить Вашингтону превентивным ударом" по американским сателлитам в Европе (например, по Польше), рассказал политолог.
Тогда это предложение Караганова прозвучало дико, отметил Самойлов. Но так как сейчас очень быстро меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, то РФ стоит начать обсуждать этот вариант на уровне экспертов, добавил он.
"У нас (РФ. - Ред.) есть, чем напугать Запад. Если мы на это пойдем, то тут мы должны учитывать две вещи. Первое. Нам надо, чтобы наше население было готово и к такому повороту войну. Я понимаю, что мои слова на первый взгляд прозвучат дико. Но мы же видим, что сейчас делает Запад", - отметил Самойлов.
При обсуждении возможной эскалации России важно "не перегнуть палку" и не пойти на поводу у западных провокаторов. Возможно, на Западе умышленно делают такой поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Петр Акопов интервью
6 марта, 19:17
Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать УкраинуЗаместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая считается архитектором антироссийского курса Вашингтона, вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с политикой Белого Дома.
 
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