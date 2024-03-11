https://ukraina.ru/20240311/1053765439.html

"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации

"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации - 11.03.2024 Украина.ру

"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации

Сейчас на Западе умышленно делают поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-11T04:00

2024-03-11T04:00

2024-03-11T04:00

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Примерно полтора назад известный российский политолог Сергей Караганов говорил, что Москва должна "подняться по ступеням ядерной эскалации и пригрозить Вашингтону превентивным ударом" по американским сателлитам в Европе (например, по Польше), рассказал политолог.Тогда это предложение Караганова прозвучало дико, отметил Самойлов. Но так как сейчас очень быстро меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, то РФ стоит начать обсуждать этот вариант на уровне экспертов, добавил он.При обсуждении возможной эскалации России важно "не перегнуть палку" и не пойти на поводу у западных провокаторов. Возможно, на Западе умышленно делают такой поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053747206.html

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новости, россия, нато, запад, алексей самойлов, всу, ядерная война, ядерная безопасность, военная эскалация