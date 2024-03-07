СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала - 07.03.2024 Украина.ру
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СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала
СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала - 07.03.2024 Украина.ру
СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала
На Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".
2024-03-07T01:38
2024-03-07T01:38
эксклюзив
россия
владимир путин
испания
переводчики
русский язык
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Хуан Диаз Касадо изучает русский язык на факультете перевода Гранадского университета (Facultad de Traducción e Interpretación) и посетить Россию планировал давно, однако обстоятельства складывались не в его пользу."Я очень долго планировал эту поездку. Дата поездки была 2020 год. Потом я думал, что у меня будет возможность поехать в Россию по программе университетского обмена, а дата программы с Москвой была 2022 год. Речь Путина сразу так (перечеркнула эти планы - ред.)", - рассказал он.К слову, приезду испанской делегации на мероприятие в Россию никто не препятствовал, единственное - пришлось пройти через бюрократические процедуры при оформлении документов, но подтверждённая заявка на участие в фестивале значительно облегчила процесс - виза была готова всего через 4 дня. Расходы на билеты взяла на себя российская сторона.Как и у всех иностранцев, ранее не бывавших в РФ, у испанцев были некие стереотипы о нашей стране. Например, что русские люди очень закрытые."Но это совершенно не так! Русские очень приветливые, такие гостеприимные, все улыбаются, все радуются!" - говорит Хуан Диаз Касадо.Точно такое же представление о русских как о "холодных" людях распространено среди представителей достаточно многих стран и точно так же уже после знакомства они говорят о русских как об очень открытых и душевных людях.А вот что было неожиданно: испанцы ожидали увидеть в России повсюду военных с автоматами, обеспечивающих усиленные меры безопасности. Но ничего подобного нет - везде свободно, никаких людей с оружием на улицах.Перед приездом в Россию гости из Испании, изучающие русский, думали, что их уровень владения языком так себе, но уже здесь убедились, что недооценивали себя - их прекрасно все понимают."Мы изучаем перевод с русского на испанский по речам Путина и других людей, Мишустина и ведущих Первого канала в том числе. У нас 3 семестра по переводу: первый — научно-технический, мы, например, перевели на испанский статью о молодых пчёлах; второй — политический с Путиным, Мишустиным и т.д; а сейчас третий — литературный с испанского", - рассказал Хуан Диаз Касадо.Кроме того, он прекрасно ориентируется в современных российских реалиях, хотя приехал в РФ первый раз. Например, к имени Маша у Хуана Диаза Касадо сразу возникла ассоциация "Маша и медведь". Этот мультфильм, как известно, пользуется огромной популярностью зарубежом. Будущий переводчик с английского и русского точно описал здание Исторического музея, который находится на Красной площади в Москве, и отметил, что недалеко расположен ГУМ. Не говоря уже о том, что в совершенстве владеет матерными русскими словами.Во время нашего разговора волонтёры фестиваля в преддверии 8 Марта раздавали на площади тюльпаны девушкам, и Хуан Диаз Касадо отметил разницу в отношении к этому празднику в двух странах: в Международный женский день в Испании проходят митинги, а в России стараются сделать женщинам приятное.Вопрос, который интересовал нашего собеседника утром 6 марта, - "А вы знаете, будет ли здесь Владимир Владимирович?"И вот спустя несколько часов на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи другой член испанской делегации обратил внимание на арку, которой на церемонии открытия на сцене не было, и предположил, что оттуда выйдет президент РФ. И был прав - российский лидер прибыл в "Сириус", чтобы лично обратиться ко всем участникам, приехавшим на мероприятие из 188 стран.
https://ukraina.ru/20240303/1053680174.html
https://ukraina.ru/20240306/1053751121.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, владимир путин, испания, переводчики, русский язык
Эксклюзив, Россия, Владимир Путин, Испания, переводчики, Русский язык

СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала

01:38 07.03.2024
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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На Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".
Хуан Диаз Касадо изучает русский язык на факультете перевода Гранадского университета (Facultad de Traducción e Interpretación) и посетить Россию планировал давно, однако обстоятельства складывались не в его пользу.
"Я очень долго планировал эту поездку. Дата поездки была 2020 год. Потом я думал, что у меня будет возможность поехать в Россию по программе университетского обмена, а дата программы с Москвой была 2022 год. Речь Путина сразу так (перечеркнула эти планы - ред.)", - рассказал он.
К слову, приезду испанской делегации на мероприятие в Россию никто не препятствовал, единственное - пришлось пройти через бюрократические процедуры при оформлении документов, но подтверждённая заявка на участие в фестивале значительно облегчила процесс - виза была готова всего через 4 дня. Расходы на билеты взяла на себя российская сторона.
Как и у всех иностранцев, ранее не бывавших в РФ, у испанцев были некие стереотипы о нашей стране. Например, что русские люди очень закрытые.
"Но это совершенно не так! Русские очень приветливые, такие гостеприимные, все улыбаются, все радуются!" - говорит Хуан Диаз Касадо.
Точно такое же представление о русских как о "холодных" людях распространено среди представителей достаточно многих стран и точно так же уже после знакомства они говорят о русских как об очень открытых и душевных людях.
А вот что было неожиданно: испанцы ожидали увидеть в России повсюду военных с автоматами, обеспечивающих усиленные меры безопасности. Но ничего подобного нет - везде свободно, никаких людей с оружием на улицах.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2024
3 марта, 20:09
"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в РоссиюВо 2-й день, который проходит под девизом "Многонациональное единство", участников Всемирного фестиваля молодёжи ждали встречи с целым рядом иностранных гостей, которые сейчас живут в России, одна из них - бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль
Перед приездом в Россию гости из Испании, изучающие русский, думали, что их уровень владения языком так себе, но уже здесь убедились, что недооценивали себя - их прекрасно все понимают.
"Мы изучаем перевод с русского на испанский по речам Путина и других людей, Мишустина и ведущих Первого канала в том числе. У нас 3 семестра по переводу: первый — научно-технический, мы, например, перевели на испанский статью о молодых пчёлах; второй — политический с Путиным, Мишустиным и т.д; а сейчас третий — литературный с испанского", - рассказал Хуан Диаз Касадо.
Кроме того, он прекрасно ориентируется в современных российских реалиях, хотя приехал в РФ первый раз. Например, к имени Маша у Хуана Диаза Касадо сразу возникла ассоциация "Маша и медведь". Этот мультфильм, как известно, пользуется огромной популярностью зарубежом. Будущий переводчик с английского и русского точно описал здание Исторического музея, который находится на Красной площади в Москве, и отметил, что недалеко расположен ГУМ. Не говоря уже о том, что в совершенстве владеет матерными русскими словами.
Во время нашего разговора волонтёры фестиваля в преддверии 8 Марта раздавали на площади тюльпаны девушкам, и Хуан Диаз Касадо отметил разницу в отношении к этому празднику в двух странах: в Международный женский день в Испании проходят митинги, а в России стараются сделать женщинам приятное.
Вопрос, который интересовал нашего собеседника утром 6 марта, - "А вы знаете, будет ли здесь Владимир Владимирович?"
И вот спустя несколько часов на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи другой член испанской делегации обратил внимание на арку, которой на церемонии открытия на сцене не было, и предположил, что оттуда выйдет президент РФ. И был прав - российский лидер прибыл в "Сириус", чтобы лично обратиться ко всем участникам, приехавшим на мероприятие из 188 стран.
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 21:43
Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин Россия всегда гостеприимно встретит молодёжь из разных стран и будет приветствовать их лучшие начинания. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
 
ЭксклюзивРоссияВладимир ПутинИспанияпереводчикиРусский язык
 
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Заголовок открываемого материала
01:38СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала
23:59Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
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