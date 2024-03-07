https://ukraina.ru/20240307/1053762104.html

Брюссель опасается нового конфликта в Европе

Брюссель опасается нового конфликта в Европе - 07.03.2024 Украина.ру

Брюссель опасается нового конфликта в Европе

Между странами ЕС, неподготовленными к глобальному потеплению, может вспыхнуть конфликт из-за дефицита воды, пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии

2024-03-07T12:42

2024-03-07T12:42

2024-03-07T12:42

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В документе, с которым ознакомились журналисты Politico, Еврокомиссия определяет нехватку воды как проблему, которая угрожает почти всем аспектам жизни. В частности, еде, воде, инфраструктуре, которая питает и транспортирует общество, а также нехватка воды отражается на здоровье человека.В Брюсселе призывают ускорить подготовку к противодействию изменения климата и эффективно бороться с ними. Ознакомить страны с содержанием документа Еврокомиссия планирует на следующей неделе.ЕС может ожидать "больше бедствий, таких как засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, неурожаи, тепловые смерти, ущерб инфраструктуре и структурные изменения в окружающей среде", говорится в отчёте Европейского агентства по окружающей среде.Журналисты Politico отмечают, что экологические планы Евросоюза (так называемый зеленый курс) сталкиваются с негативной реакцией в блоке.С 1980 года засухи и наводнения обходятся ЕС примерно в 9 миллиардов и 170 миллиардов евро в год соответственно.Воздействие климата также может усугубить неравенство между странами ЕС и внутри них, причем южная Европа пострадает сильнее.Против "Зеленого курса" выступают европейские фермеры. В частности, в начале февраля начался общепольский протест фермеров. Протестующие требуют, в том числе, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказа Евросоюза от экологических планов, которые предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ukraina.ru/20240307/1053757387.html

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