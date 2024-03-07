Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи - 07.03.2024 Украина.ру
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Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи
Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи - 07.03.2024 Украина.ру
Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи
Украина совершала информационные атаки и пыталась сорвать фестиваль, но ей это не удалось, заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции, передает журналист Украина.ру из Сочи
2024-03-07T12:15
2024-03-07T12:15
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"Мы зафиксировали атаки. И довольно быстро стало понятно, что эти атаки идут с Украины. Типичная работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. - Ред.)", - сказал Кириенко.Он уточнил, что делегациям рассылались методички с призывом не приезжать на фестиваль. Ни одну делегацию это не остановило, несмотря на шантаж и угрозы. Также поступали звонки и смс-сообщения с угрозами теракта. С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
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новости, украина, россия, сочи, ципсо, теракт, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Сочи, ЦИПсО, теракт, Украина.ру

Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи

12:15 07.03.2024
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Вручение просветительской награды "Знание.Премия"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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Украина совершала информационные атаки и пыталась сорвать фестиваль, но ей это не удалось, заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции, передает журналист Украина.ру из Сочи
"Мы зафиксировали атаки. И довольно быстро стало понятно, что эти атаки идут с Украины. Типичная работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. - Ред.)", - сказал Кириенко.
Он уточнил, что делегациям рассылались методички с призывом не приезжать на фестиваль. Ни одну делегацию это не остановило, несмотря на шантаж и угрозы. Также поступали звонки и смс-сообщения с угрозами теракта.
С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
01:38
СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого каналаНа Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".
 
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Заголовок открываемого материала
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