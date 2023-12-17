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Сергей Кириенко, биография

Сергей Кириенко, биография - 17.12.2023 Украина.ру

Сергей Кириенко, биография

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента

2023-12-17T11:52

2023-12-17T11:52

2023-12-17T11:52

биография

политика

владимир путин

росатом

администрация президента

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Детство и образованиеРодился Сергей Кириенко 26 июля 1962 года в Сухуми, но вскоре семья переехала в Нижний Новгород, носивший в то время название Горький. Отец – Владилен Израитель, профессор, работал заведующим кафедрой в нижегородском институте, а также председателем идеологической комиссии Горьковского обкома КПСС. Мать – Лариса Кириенко, по профессии экономист. Фамилию Сергей взял мамину.В школе Кириенко учился довольно хорошо: он часто радовал мать пятерками в дневнике. Высшее образование Сергей отправляется получать в родной город, и поступает на кораблестроительный факультет Горьковского института инженеров водного транспорта по специальности "судостроение и судоремонт". В 1991 году Кириенко поступил в Академию народного хозяйства при правительстве РФ.С 1984 по 1986 год Кириенко служил в войсках ПВО под Николаевым.КарьераПо возвращении из армии Сергей пошел работать мастером на судостроительный завод в Нижнем Новгороде. Политикой Кириенко увлекся еще до ухода в армию: тогда он успел вступить в ряды КПСС.Работая на заводе, Сергей параллельно возглавлял комитет ВЛКСМ, и вскоре его назначили первым секретарем Горьковского областного комитета ВЛКСМ. После развала СССР Кириенко, как многие в то время, ушел в бизнес: в 1994 году он стал председателем правления нижегородского социального коммерческого банка "Гарантия". Кстати, в этом банке числились счета областного правительства, которое в то время возглавлял Борис Немцов. Через два года Сергея избирают президентом нефтяной компании "НОРСИ-ойл".Весной 1997 года Кириенко занимает должность первого заместителя министра топлива и энергетики РФ. Через год Ельцин назначает Сергея исполняющим обязанности главы правительства.В конце девяностых, Ельцин предпринял попытки провести серию либеральных реформ. Это стало чревато увеличением внешнего долга и падением рубля: Кириенко объявил “августовский дефолт”. Однако накануне Ельцин заявил, что стране ничего не угрожает, поэтому опасения Кириенко вызвали панику у населения, позже политика отправили в отставку.В 1999 году Сергей баллотируется в мэры Москвы, но в гонке его опередил Юрий Лужков. Накануне Кириенко создал политическое движение "Новая сила", которое вошло в состав "Союза правых сил". От этой партии он идет депутатом в Госдуму и получает мандат, но через год он переходит на должность представителя главы государства в Приволжском федеральном округе.В 2005 году президент Путин назначил Кириенко главой “Росатома”, а через два года после реорганизации Сергей стал там гендиректором. Госкорпорация активно сотрудничала с иностранными компаниями, а внутри страны были введены новые энергоблоки.Проведя 11 результативных лет в Росатоме, Кириенко уходит из госкорпорации. В этом же, 2016 году, Сергей приходит в администрацию президента России, где занимает должность первого заместителя руководителя ведомства.В 2021 году Кириенко возглавляет Наблюдательный совет АНО “Большая перемена”, который объединяет учеников и педагогов по всей стране. Кроме того, у Сергея есть флагманский проект – конкурс для управленцев “Лидеры России”, в результате которого формируется кадровый резерв.Отношения и детиС 19 лет Кириенко состоит в браке с Марией Аистовой. Она про профессии врач-педиатр. Пара воспитала троих детей две: дочери Любовь и Надежду, а также сына Владимира. Владимир занимал руководящие должности в ООО “Капитал”, “АКБ Саровбизнесбанк” и “Ростелеком”. В 2021 году его назначили гендиректором “Вконтакте”.Интересные факты1. Политологи называли Кириенко “problem solver” – “тот, кто решает проблемы” по аналогии с принятым в США разделением политиков на две категории – деятелей с убеждениями и специалистов по решению проблем.2. За неожиданный карьерный скачок в карьере, когда Кириенко назначили главой правительства России, его прозвали “Киндер-сюрприз”.3. Сергей занимается айкидо и является обладателем четвертого дана. Также из спорта он предпочитает стрельбу, горные лыжи и настольный теннис.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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биография, политика, владимир путин, росатом, администрация президента