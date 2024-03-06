Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области - 06.03.2024 Украина.ру
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Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области
Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области - 06.03.2024 Украина.ру
Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области
Два украинских беспилотника атаковали склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области, сообщил 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2024-03-06T12:51
2024-03-06T12:51
новости
курская область
украина
роман старовойт
россия
беспилотники
бпла
склады
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"Сегодня совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, все оперативные службы выехали на место происшествия", - сказал Старовойт в видеообращении.Спустя полтора часа губернатор сообщил о ракетной опасности в Железногорске. И призвал людей укрыться в помещениях без окон.В 11:23 глава региона сообщил, что второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе. Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что из-за попадания первого беспилотника загорелся резервуар с топливом объемом три тысячи кубометров. Из-за попадания второго беспилотника загорелся резервуар объемом тысяча кубометров.Накануне, 5 марта, ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Всего насчитали 9 прилётов, отметил губернатор.
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новости, курская область, украина, роман старовойт, россия, беспилотники, бпла, склады
Новости, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Россия, беспилотники, БПЛА, склады

Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области

12:51 06.03.2024
 
© Кадр видео очевидца
© Кадр видео очевидца
Читать в
Два украинских беспилотника атаковали склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области, сообщил 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
"Сегодня совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, все оперативные службы выехали на место происшествия", - сказал Старовойт в видеообращении.
Спустя полтора часа губернатор сообщил о ракетной опасности в Железногорске. И призвал людей укрыться в помещениях без окон.
В 11:23 глава региона сообщил, что второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе. Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
Журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что из-за попадания первого беспилотника загорелся резервуар с топливом объемом три тысячи кубометров. Из-за попадания второго беспилотника загорелся резервуар объемом тысяча кубометров.
Накануне, 5 марта, ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Всего насчитали 9 прилётов, отметил губернатор.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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