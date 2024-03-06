https://ukraina.ru/20240306/1053735209.html

Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области

Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области - 06.03.2024 Украина.ру

Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области

Два украинских беспилотника атаковали склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области, сообщил 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале

2024-03-06T12:51

2024-03-06T12:51

2024-03-06T12:51

новости

курская область

украина

роман старовойт

россия

беспилотники

бпла

склады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053735701_0:413:812:870_1920x0_80_0_0_ebbc8d1bbbf97d771ecac3510bb631d5.png

"Сегодня совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, все оперативные службы выехали на место происшествия", - сказал Старовойт в видеообращении.Спустя полтора часа губернатор сообщил о ракетной опасности в Железногорске. И призвал людей укрыться в помещениях без окон.В 11:23 глава региона сообщил, что второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе. Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что из-за попадания первого беспилотника загорелся резервуар с топливом объемом три тысячи кубометров. Из-за попадания второго беспилотника загорелся резервуар объемом тысяча кубометров.Накануне, 5 марта, ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Всего насчитали 9 прилётов, отметил губернатор.

https://ukraina.ru/20240305/1053705047.html

курская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, роман старовойт, россия, беспилотники, бпла, склады