https://ukraina.ru/20240305/1053718468.html

В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут

В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут - 05.03.2024 Украина.ру

В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на текущей неделе отменены заседания Верховной Рады. Вместо этого, украинские депутаты, "жертвуя комфортом", отправятся на передовую для встречи с военнослужащими ВСУ

2024-03-05T17:04

2024-03-05T17:04

2024-03-05T17:16

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украина

верховная рада

сво

спецоперация

давид арахамия

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В своём телеграм-канале Арахамия напомнил, что после начала российской спецоперации, Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это значит, что депутаты должны "оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений".Он подчеркнул, что депутаты не вернутся к привычному режиму работы в сессионном зале, пока задачи на передовой ими не будут выполнены. Какие цели конкретно стоят перед нардепами Арахамия не уточнил. Арахамия также прямо указал на то, что партнёры Киева и военнослужащие ждут от украинских депутатов не командировок в Европу, выступлений и трансляций в тик-ток, а реальных действий. Ранее в этот же день депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что киевские власти отменили все заседания парламента, запланированные на эту неделю, из-за нехватки голосов для принятия законопроекта по мобилизации.

https://ukraina.ru/20240305/1053717749.html

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новости, украина, верховная рада, сво, спецоперация, давид арахамия