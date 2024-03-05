В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут - 05.03.2024 Украина.ру
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В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут
В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут - 05.03.2024 Украина.ру
В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на текущей неделе отменены заседания Верховной Рады. Вместо этого, украинские депутаты, "жертвуя комфортом", отправятся на передовую для встречи с военнослужащими ВСУ
2024-03-05T17:04
2024-03-05T17:16
новости
украина
верховная рада
сво
спецоперация
давид арахамия
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В своём телеграм-канале Арахамия напомнил, что после начала российской спецоперации, Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это значит, что депутаты должны "оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений".Он подчеркнул, что депутаты не вернутся к привычному режиму работы в сессионном зале, пока задачи на передовой ими не будут выполнены. Какие цели конкретно стоят перед нардепами Арахамия не уточнил. Арахамия также прямо указал на то, что партнёры Киева и военнослужащие ждут от украинских депутатов не командировок в Европу, выступлений и трансляций в тик-ток, а реальных действий. Ранее в этот же день депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что киевские власти отменили все заседания парламента, запланированные на эту неделю, из-за нехватки голосов для принятия законопроекта по мобилизации.
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новости, украина, верховная рада, сво, спецоперация, давид арахамия
Новости, Украина, Верховная Рада, СВО, Спецоперация, Давид Арахамия

В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут

17:04 05.03.2024 (обновлено: 17:16 05.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на текущей неделе отменены заседания Верховной Рады. Вместо этого, украинские депутаты, "жертвуя комфортом", отправятся на передовую для встречи с военнослужащими ВСУ
В своём телеграм-канале Арахамия напомнил, что после начала российской спецоперации, Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это значит, что депутаты должны "оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений".
"Мы неоднократно говорили о том, что (...) депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнёров", – пояснил политик.
Он подчеркнул, что депутаты не вернутся к привычному режиму работы в сессионном зале, пока задачи на передовой ими не будут выполнены. Какие цели конкретно стоят перед нардепами Арахамия не уточнил.
"Кое-кому из коллег не мешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент", – добавил он.
Арахамия также прямо указал на то, что партнёры Киева и военнослужащие ждут от украинских депутатов не командировок в Европу, выступлений и трансляций в тик-ток, а реальных действий.
Ранее в этот же день депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что киевские власти отменили все заседания парламента, запланированные на эту неделю, из-за нехватки голосов для принятия законопроекта по мобилизации.
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