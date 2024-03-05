https://ukraina.ru/20240305/1053711125.html
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады - 05.03.2024 Украина.ру
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
Киевские власти отменили все заседания Верховной Рады Украины, запланированные на эту неделю, сообщил 5 марта в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
2024-03-05T14:17
2024-03-05T14:17
2024-03-05T14:17
новости
алексей гончаренко
ярослав железняк
рада
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
"Сейчас придумывают какую-то причину, но реально – нет голосов", - написал он. Чуть позже нардеп разъяснил, что решение связано со скандальным запретом выезда депутатов в командировки и возможной нехваткой голосов для принятия законопроектов. Еще одна причина, упомянутая Железняком - подготовка "срочного отчета для Сената США", но она кажется депутату неубедительной.Реальная причина, считают депутаты Рады, нехватка голосов для голосования за законопроект о мобилизации. Эту информацию подтвердил и другой депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.По его словам, еще одна причина отмены – возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.На днях Железняк указывал, что разрешение на выезд в командировку парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты.* Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей гончаренко, ярослав железняк, рада, украина
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
Киевские власти отменили все заседания Верховной Рады Украины, запланированные на эту неделю, сообщил 5 марта в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
"Сейчас придумывают какую-то причину, но реально – нет голосов", - написал он.
Чуть позже нардеп разъяснил, что решение связано со скандальным запретом выезда депутатов в командировки и возможной нехваткой голосов для принятия законопроектов. Еще одна причина, упомянутая Железняком - подготовка "срочного отчета для Сената США", но она кажется депутату неубедительной.
Реальная причина, считают депутаты Рады, нехватка голосов для голосования за законопроект о мобилизации.
Эту информацию подтвердил и другой депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
"Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе, отменены. Вы спросите почему? Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", - написал Гончаренко.
По его словам, еще одна причина отмены – возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.
В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей.
Запрет распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
На днях Железняк указывал, что разрешение на выезд в командировку парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты.
* Признан террористом и экстремистом в РФ