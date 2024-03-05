Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053711125.html
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады - 05.03.2024 Украина.ру
Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
Киевские власти отменили все заседания Верховной Рады Украины, запланированные на эту неделю, сообщил 5 марта в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
2024-03-05T14:17
2024-03-05T14:17
новости
алексей гончаренко
ярослав железняк
рада
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
"Сейчас придумывают какую-то причину, но реально – нет голосов", - написал он. Чуть позже нардеп разъяснил, что решение связано со скандальным запретом выезда депутатов в командировки и возможной нехваткой голосов для принятия законопроектов. Еще одна причина, упомянутая Железняком - подготовка "срочного отчета для Сената США", но она кажется депутату неубедительной.Реальная причина, считают депутаты Рады, нехватка голосов для голосования за законопроект о мобилизации. Эту информацию подтвердил и другой депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.По его словам, еще одна причина отмены – возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.На днях Железняк указывал, что разрешение на выезд в командировку парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты.* Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей гончаренко, ярослав железняк, рада, украина
Новости, Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк, Рада, Украина

Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады

14:17 05.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевские власти отменили все заседания Верховной Рады Украины, запланированные на эту неделю, сообщил 5 марта в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
"Сейчас придумывают какую-то причину, но реально – нет голосов", - написал он.
Чуть позже нардеп разъяснил, что решение связано со скандальным запретом выезда депутатов в командировки и возможной нехваткой голосов для принятия законопроектов. Еще одна причина, упомянутая Железняком - подготовка "срочного отчета для Сената США", но она кажется депутату неубедительной.
Реальная причина, считают депутаты Рады, нехватка голосов для голосования за законопроект о мобилизации.
Эту информацию подтвердил и другой депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
"Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе, отменены. Вы спросите почему? Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", - написал Гончаренко.
По его словам, еще одна причина отмены – возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.
В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей.
Запрет распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
На днях Железняк указывал, что разрешение на выезд в командировку парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября 2023, 15:16
Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат РадыВыезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина
 
НовостиАлексей ГончаренкоЯрослав ЖелезнякРадаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Давят всеми способами. Приднестровский конфликт уже нельзя считать замороженным
14:53Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди
14:48"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg
14:26Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щит
14:17Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
13:44На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов
13:33В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком
13:24"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину
13:22Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров
13:07Скандал на "Евровидении": Израилю не дают сделать то, что всегда сходит с рук Украине
13:00Неуемный Макрон, атаки ВСУ, виртуозная операция Путина. Главное на Украине на 13:00 5 марта
13:00Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией
12:30Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста
12:24Власти Белгородской области сообщили о ЧП
12:18Несмотря на утечку: Британия призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus
10:20Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте
09:49ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор
09:00Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта
08:33Как Румыния согласилась на принадлежность Бессарабии России и признала Одесскую республику
08:03Главное за ночь 5 марта
Лента новостейМолния