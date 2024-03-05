"Я кровный брат русского солдата". Волонтер, актер и православный русский гражданин Иван Охлобыстин За минувшие 10 лет – с начала русской весны на Юго-Востоке Украины и по сей день – ко второму году боевых действий на Украине одним из ярких публичных лиц остается актер, режиссер, священник, политик и волонтер Иван Охлобыстин, один из тех, кто объявил награду за первый подбитый Абрамс. На днях его подбили...