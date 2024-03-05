ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор - 05.03.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор - 05.03.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор
Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожную станцию в Курской области, сообщил 5 марта губернатор Курской области Роман Старовойт
2024-03-05T09:49
2024-03-05T09:49
новости
россия
украина
курская область
роман старовойт
всу
железная дорога
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В результате обстрела произошёл пожар, возгорание уже потушили, отметил глава региона. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Аварийные бригады, отметил Старовойт, приступят к восстановлению как только будет безопасно.Глушковский район находится на границе с Украиной, из-за чего регулярно обстреливается со стороны ВСУ и атакуется дронами.
https://ukraina.ru/20240302/1053649634.html
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новости, россия, украина, курская область, роман старовойт, всу, железная дорога
Новости, Россия, Украина, Курская область, Роман Старовойт, ВСУ, железная дорога

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор

09:49 05.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожную станцию в Курской области, сообщил 5 марта губернатор Курской области Роман Старовойт
"Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилётов, пострадавших нет", - написал губернатор.
В результате обстрела произошёл пожар, возгорание уже потушили, отметил глава региона.
Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.
Аварийные бригады, отметил Старовойт, приступят к восстановлению как только будет безопасно.
Глушковский район находится на границе с Украиной, из-за чего регулярно обстреливается со стороны ВСУ и атакуется дронами.
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