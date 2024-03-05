ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор
Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожную станцию в Курской области, сообщил 5 марта губернатор Курской области Роман Старовойт
"Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилётов, пострадавших нет", - написал губернатор.
В результате обстрела произошёл пожар, возгорание уже потушили, отметил глава региона.
Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.
Аварийные бригады, отметил Старовойт, приступят к восстановлению как только будет безопасно.
Глушковский район находится на границе с Украиной, из-за чего регулярно обстреливается со стороны ВСУ и атакуется дронами.
2 марта, 04:48Культура"Я кровный брат русского солдата". Волонтер, актер и православный русский гражданин Иван ОхлобыстинЗа минувшие 10 лет – с начала русской весны на Юго-Востоке Украины и по сей день – ко второму году боевых действий на Украине одним из ярких публичных лиц остается актер, режиссер, священник, политик и волонтер Иван Охлобыстин, один из тех, кто объявил награду за первый подбитый Абрамс. На днях его подбили...