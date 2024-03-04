https://ukraina.ru/20240304/1053700351.html

Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ

Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру

Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины воровали вещи и оскорбляли жителей Авдеевки. Видеорепортаж об этом опубликовал телеграм-канал "Донбасс решает"

2024-03-04T17:47

2024-03-04T17:47

2024-03-04T17:47

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Одна из эвакуированных жителей Авдеевки, Татьяна, рассказала, как с мирными жителями города обращались бойцы ВСУ.По ее словам, они вскрывали дома с забитыми окнами, забирали у жителей стиральные машины, холодильники и электрические печи."А как их (остановить – ред.)? Они – хозяева", - поделилась Татьяна.ВСУ ненавидели мирных жителей Авдеевки, рассказала женщина, называли их сепаратистами и различными другими оскорбительными словами.Две недели назад, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Позже командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска вышли из города.

https://ukraina.ru/20240303/1053675302.html

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новости, авдеевка, всу, спецоперация, новые регионы