https://ukraina.ru/20240304/1053700351.html
Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ
Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру
Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ
Солдаты Вооруженных сил Украины воровали вещи и оскорбляли жителей Авдеевки. Видеорепортаж об этом опубликовал телеграм-канал "Донбасс решает"
2024-03-04T17:47
2024-03-04T17:47
2024-03-04T17:47
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всу
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Одна из эвакуированных жителей Авдеевки, Татьяна, рассказала, как с мирными жителями города обращались бойцы ВСУ.По ее словам, они вскрывали дома с забитыми окнами, забирали у жителей стиральные машины, холодильники и электрические печи."А как их (остановить – ред.)? Они – хозяева", - поделилась Татьяна.ВСУ ненавидели мирных жителей Авдеевки, рассказала женщина, называли их сепаратистами и различными другими оскорбительными словами.Две недели назад, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Позже командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска вышли из города.
https://ukraina.ru/20240303/1053675302.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, всу, спецоперация, новые регионы
Новости, Авдеевка, ВСУ, Спецоперация, Новые регионы
Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ
Солдаты Вооруженных сил Украины воровали вещи и оскорбляли жителей Авдеевки. Видеорепортаж об этом опубликовал телеграм-канал "Донбасс решает"
Одна из эвакуированных жителей Авдеевки, Татьяна, рассказала, как с мирными жителями города обращались бойцы ВСУ.
По ее словам, они вскрывали дома с забитыми окнами, забирали у жителей стиральные машины, холодильники и электрические печи.
"А как их (остановить – ред.)? Они – хозяева", - поделилась Татьяна.
ВСУ ненавидели мирных жителей Авдеевки, рассказала женщина, называли их сепаратистами и различными другими оскорбительными словами.
Две недели назад, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Позже командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска вышли из города.