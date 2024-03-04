Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле
Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей в противостоянии и поэтому сторонам необходимо начать диалог о мире. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", — заявил глава турецкой дипломатии.
При этом турецкие власти считают, что "вопрос территориальных споров и суверенитета" нужно отделить от темы прекращения огня, добавил он.
О готовности Турции вновь организовать в Стамбуле мирные переговоры между Москвой и Киевом заявил 28 февраля в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне", - заявил турецкий лидер.
Он сказал, что необходимо хотя бы начать совместную работу по определению общих параметров мира, и что Турция в этом смысле поддерживает "мирный план Зеленского", состоящий из десяти пунктов.
Тем временем власти традиционного союзника Турции Азербайджана отменили ранее запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Баку, сообщило издание Radar Armenia со ссылкой на собственные источники. После этого Зеленский отменил планировавшийся визит в Ереван.
"Алиев понимает, что Путину нельзя давать пощечину, так как это не останется без последствий. Никол тоже об этом знает, но имеет обязательства перед своими внешними хозяевами и должен их выполнять", - так прокомментировал отмену визита Зеленского в Баку и Ереван армянский портал 7or.
По словам турецкого политолога, директора Международного института развития научного сотрудничества Арифа Асалыоглу, политика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана меняется в зависимости от того, на каком уровне находятся его отношения с Западом.
"Когда Эрдогану нужна поддержка Запада, он выступает с громкими заявлениями о том, что Крым и новые регионы России – это украинские территории. Он говорит о необходимости сохранения Украины в границах 1991 года. Но когда у него разгорается конфликт с Западом, Эрдоган выступает на стороне России. У него бывает двойная позиция", - рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Асалыоглу напомнил, что после прошлогодних президентских выборов Эрдоган в определенном смысле поправил отношения с ведущими западными странами. Сейчас он получает от Запада поддержку - например, на содержание беженцев.
"Теперь настало время для того, чтобы Эрдоган выступал так, как хочет Запад", - полагает политолог.
4 сентября 2023, 04:53Эрдоган в России: зерновая сделка, газовый хаб, Османская империя 2.0В Россию приезжает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официальная цель его визита — встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой главы двух государств обсудят все основные вопросы российско-турецких отношений. Прежде всего, разумеется, речь пойдёт о "зерновой сделке", которую Анкара желает возобновить буквально любыми средствами
Поэтому и президент Турции, и министр иностранных дел, и другие члены правительства в настоящее время выступают так, как выгодно Западу и невыгодно России, отметил Асалыоглу. При этом он подчеркнул, что это явление временное.
"Три года назад ситуация была противоположной. Эрдогану была нужна поддержка России, ему нужно было получить С-400. Сегодня нужна поддержка Запада, поэтому Анкара выступает за сохранение границ 1991 года", - сказал эксперт.
По словам Асалыоглу, отношения между Турцией и Азербайджаном в последнее время настолько близки, что можно сказать – эти две страны фактически выступают одним фронтом и ведут одну и ту же внешнюю политику.
"Баку сейчас думает, как думает Анкара", - отметил он.
Тем не менее, когда речь идет о сотрудничестве с Россией, Азербайджан руководствуется собственными интересами.
"В этом смысле Баку – это не совсем Анкара. За последние 20 лет Азербайджан вел сбалансированную внешнюю политику, учитывая интересы США, ЕС и России. Баку не хочет ссориться с Россией, ему отношения с Москвой нужны хотя бы из-за сотрудничества в нефтегазовой сфере", - рассказал политолог.
В этом контексте можно рассматривать отмену визита Зеленского в Азербайджан, добавил Асалыоглу.
Эксперт также оценил турецкую инициативу, касающуюся мирных переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, в течении ближайших полугода они вряд ли состоятся из-за полностью противоположных позиций сторон.
"Киев говорит – это наши территории, Россия должна оттуда уйти. Для России Крым и Донбасс – это красные линии. Значит, конфликт будет продолжаться", - рассказал Ариф Асалыоглу.
28 февраля, 19:51Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании