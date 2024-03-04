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"Сама с собой!" Пугачёва встретила весну на яхте под украинскую музыку

"Сама с собой!" Пугачёва встретила весну на яхте под украинскую музыку - 04.03.2024 Украина.ру

"Сама с собой!" Пугачёва встретила весну на яхте под украинскую музыку

В воскресенье, 3 марта, певица Алла Пугачёва опубликовала в своих соцсетях видео вечеринки в честь праздника "желтых цветов"

2024-03-04T16:55

2024-03-04T16:55

2024-03-04T17:39

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алла пугачева

певица

музыка

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На видео певица находится на яхте, на фоне звучит музыка – инструментальная версия украинской народной песни "Ой, на горі два дубки" (ой, на горе два дубка – ред.).Пугачёва пританцовывает, отвечая на вопрос не попавшего на видео собеседника, что танцует "сама с собой"."Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!", - подписала она видео."День желтых цветов" - личный праздник певицы, который она придумала много лет назад. В первое воскресенье весны Пугачёва устраивает вечеринку, на которую приносит желтые цветы и таким образом приветствует приход весны.Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин* уехали из России в 2022 году, семья обосновалась в Израиле. Галкин* неоднократно высказывался в поддержку Украины и собирал деньги на ВСУ, после чего был признан иностранным агентом.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес критикующих ее россиян, в том числе назвав их "рабами".Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин* заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но уже 16 октября шоумен объявил, что выезжает в большой гастрольный тур по Европе, а 23 октября певица Алла Пугачева, по сообщениям прессы, выехала с детьми на Кипр "в отпуск", где у семьи есть элитная недвижимость.* Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20231105/1050788829.html

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новости, алла пугачева, певица, музыка, украина