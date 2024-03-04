Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко - 04.03.2024 Украина.ру
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Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко
Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко - 04.03.2024 Украина.ру
Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру оценил стратегию ВСУ на данном этапе и возможности для того, чтобы её изменить, рассказал о... Украина.ру, 04.03.2024
2024-03-04T16:41
2024-03-04T16:41
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всу
запорожье
спецоперация
россия
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эксперты
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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру оценил стратегию ВСУ на данном этапе и возможности для того, чтобы её изменить, рассказал о том, какие настроения сейчас царят в рядах противника и к чему нужно готовиться ВС РФ, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте. Кроме того, он провёл параллели с Великой Отечественной войной и рассказал, что может случиться в ближайшие полгода: 00:23 – Будут ли ВСУ радикально менять свою стратегию? Есть ли у них ресурсы для таких изменений? 05:22 – О тактике ВС РФ на данном этапе и в ближайшей перспективе; 06:30 – К чему стремится командование ВСУ и какие настроения сейчас в вооружённых силах Украины? 08:55 – О дезертирстве; 09:36 – О коррупции на Украине: наиболее вопиющие случаи; 18:48 – Были ли в истории войн примеры, когда коррупция приводила к обвалу фронта? 20:02 – К чему нужно готовиться ВС РФ, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте? Исторические параллели с Великой Отечественной войной; 22:14 – О "прогрызании" фронта: насколько профессионально сейчас действует российская армия? 25:02 – О времени, которое отводят для дальнейшего существования ВСУ; 26:25 – Почему обрушение украинский фронта неизбежно? Чем нынешнее руководство Украины отличается от руководства фашистской Германии? 29:40 – Будут ли отдельные страны НАТО вмешиваться в конфликт на Украине? 31:09 – Как действовать ВС РФ для минимизации потерь и предотвращения негативных сценариев развития событий?
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видео, всу, запорожье, спецоперация, россия, украина, эксперты, видео
Видео, ВСУ, Запорожье, Спецоперация, Россия, Украина, эксперты

Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко

16:41 04.03.2024
 
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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру оценил стратегию ВСУ на данном этапе и возможности для того, чтобы её изменить, рассказал о том, какие настроения сейчас царят в рядах противника и к чему нужно готовиться ВС РФ, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте. Кроме того, он провёл параллели с Великой Отечественной войной и рассказал, что может случиться в ближайшие полгода:
00:23 – Будут ли ВСУ радикально менять свою стратегию? Есть ли у них ресурсы для таких изменений?
05:22 – О тактике ВС РФ на данном этапе и в ближайшей перспективе;
06:30 – К чему стремится командование ВСУ и какие настроения сейчас в вооружённых силах Украины?
08:55 – О дезертирстве;
09:36 – О коррупции на Украине: наиболее вопиющие случаи;
18:48 – Были ли в истории войн примеры, когда коррупция приводила к обвалу фронта?
20:02 – К чему нужно готовиться ВС РФ, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте? Исторические параллели с Великой Отечественной войной;
22:14 – О "прогрызании" фронта: насколько профессионально сейчас действует российская армия?
25:02 – О времени, которое отводят для дальнейшего существования ВСУ;
26:25 – Почему обрушение украинский фронта неизбежно? Чем нынешнее руководство Украины отличается от руководства фашистской Германии?
29:40 – Будут ли отдельные страны НАТО вмешиваться в конфликт на Украине?
31:09 – Как действовать ВС РФ для минимизации потерь и предотвращения негативных сценариев развития событий?
 
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