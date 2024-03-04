https://ukraina.ru/20240304/1053697268.html

Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко

Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко - 04.03.2024 Украина.ру

Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру оценил стратегию ВСУ на данном этапе и возможности для того, чтобы её изменить, рассказал о... Украина.ру, 04.03.2024

2024-03-04T16:41

2024-03-04T16:41

2024-03-04T16:41

видео

всу

запорожье

спецоперация

россия

украина

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/04/1053696734_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a453eab647c2eb4457d3a5eb8b2bb07.jpg

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру оценил стратегию ВСУ на данном этапе и возможности для того, чтобы её изменить, рассказал о том, какие настроения сейчас царят в рядах противника и к чему нужно готовиться ВС РФ, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте. Кроме того, он провёл параллели с Великой Отечественной войной и рассказал, что может случиться в ближайшие полгода: 00:23 – Будут ли ВСУ радикально менять свою стратегию? Есть ли у них ресурсы для таких изменений? 05:22 – О тактике ВС РФ на данном этапе и в ближайшей перспективе; 06:30 – К чему стремится командование ВСУ и какие настроения сейчас в вооружённых силах Украины? 08:55 – О дезертирстве; 09:36 – О коррупции на Украине: наиболее вопиющие случаи; 18:48 – Были ли в истории войн примеры, когда коррупция приводила к обвалу фронта? 20:02 – К чему нужно готовиться ВС РФ, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте? Исторические параллели с Великой Отечественной войной; 22:14 – О "прогрызании" фронта: насколько профессионально сейчас действует российская армия? 25:02 – О времени, которое отводят для дальнейшего существования ВСУ; 26:25 – Почему обрушение украинский фронта неизбежно? Чем нынешнее руководство Украины отличается от руководства фашистской Германии? 29:40 – Будут ли отдельные страны НАТО вмешиваться в конфликт на Украине? 31:09 – Как действовать ВС РФ для минимизации потерь и предотвращения негативных сценариев развития событий?

запорожье

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, всу, запорожье, спецоперация, россия, украина, эксперты, видео