https://ukraina.ru/20240304/1053695354.html
Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк
Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк - 04.03.2024 Украина.ру
Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк
Фотокорреспондент и публицист ИА "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал Украина.ру о том, чем живёт Донецк после взятия Авдеевки и чего ждут... Украина.ру, 04.03.2024
2024-03-04T15:20
2024-03-04T15:20
2024-03-04T15:20
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Фотокорреспондент и публицист ИА "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал Украина.ру о том, чем живёт Донецк после взятия Авдеевки и чего ждут дальше жители города и военные, освобождающие Донбасс: 00:36 – Изменилась ли жизнь в Донецке после освобождения Авдеевки? 06:18 – Об обстрелах города и его восстановлении; 14:44 – Чего ждут дальше военные и мирные жители?
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видео, донецк, донбасс, лнр, himars, спецоперация, россия, украина, всу, видео
Видео, Донецк, Донбасс, ЛНР, HIMARS, Спецоперация, Россия, Украина, ВСУ
Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк
Фотокорреспондент и публицист ИА "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал Украина.ру о том, чем живёт Донецк после взятия Авдеевки и чего ждут дальше жители города и военные, освобождающие Донбасс:
00:36 – Изменилась ли жизнь в Донецке после освобождения Авдеевки?
06:18 – Об обстрелах города и его восстановлении;
14:44 – Чего ждут дальше военные и мирные жители?