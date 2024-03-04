https://ukraina.ru/20240304/1053695354.html

Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк

Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк - 04.03.2024 Украина.ру

Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк

Фотокорреспондент и публицист ИА "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал Украина.ру о том, чем живёт Донецк после взятия Авдеевки и чего ждут... Украина.ру, 04.03.2024

2024-03-04T15:20

2024-03-04T15:20

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Фотокорреспондент и публицист ИА "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал Украина.ру о том, чем живёт Донецк после взятия Авдеевки и чего ждут дальше жители города и военные, освобождающие Донбасс: 00:36 – Изменилась ли жизнь в Донецке после освобождения Авдеевки? 06:18 – Об обстрелах города и его восстановлении; 14:44 – Чего ждут дальше военные и мирные жители?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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