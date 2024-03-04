Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру
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Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ
Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру
Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ
Уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о нехватке личного состава Вооруженных сил (ВСУ) на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации, пишет 4 марта The Washington Post
2024-03-04T14:36
2024-03-04T14:36
мобилизация
всу
новости
украина
бойцы
россия
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"(Если помимо) дефицита боеприпасов, оружия, снарядов... у нас будет нехватка личного состава, это будет трагедией", - признал Бежевец.Он призвал мирных жителей призывного возраста на Украине принять тот факт, что у них "больше нет времени сидеть дома".По словам представителя Минобороны, в скором времени российская армия может подойти "гораздо ближе", и ее "некому будет остановить".В сети регулярно появляются видео с Украины, как жителям призывного возраста пытаются вручить повестки на улицах, в общественном транспорте, магазинах и спортзалах. Они убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают и избивают.Во многих городах проходят митинги против мобилизации, родственники военных требуют провести ротацию. Солдаты на фронте ранены или истощены.В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что число отказников в рядах ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за киевский режим, возросло в пять раз.Власти Украины массово штрафуют офицеров ВСУ, в чьих частях произошли случаи дезертирства, однако это лишь настраивает военных против них.Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук называл мобилизацию на Украине - преступлением против населения.
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мобилизация, всу, новости, украина, бойцы, россия
мобилизация, ВСУ, Новости, Украина, бойцы, Россия

Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ

14:36 04.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о нехватке личного состава Вооруженных сил (ВСУ) на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации, пишет 4 марта The Washington Post
"(Если помимо) дефицита боеприпасов, оружия, снарядов... у нас будет нехватка личного состава, это будет трагедией", - признал Бежевец.
Он призвал мирных жителей призывного возраста на Украине принять тот факт, что у них "больше нет времени сидеть дома".
По словам представителя Минобороны, в скором времени российская армия может подойти "гораздо ближе", и ее "некому будет остановить".
В сети регулярно появляются видео с Украины, как жителям призывного возраста пытаются вручить повестки на улицах, в общественном транспорте, магазинах и спортзалах. Они убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают и избивают.
Во многих городах проходят митинги против мобилизации, родственники военных требуют провести ротацию. Солдаты на фронте ранены или истощены.
В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что число отказников в рядах ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за киевский режим, возросло в пять раз.
Власти Украины массово штрафуют офицеров ВСУ, в чьих частях произошли случаи дезертирства, однако это лишь настраивает военных против них.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук называл мобилизацию на Украине - преступлением против населения.
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