Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ

"Тотальная мобилизация и 1941 год": эксперт предположил, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией

На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у НАТО уже сейчас собрано около 300-350 тысяч войск. В зоне СВО у России задействовано лишь 20-25% вооруженных сил. Остальные подразделения строятся и ротируются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник