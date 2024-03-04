https://ukraina.ru/20240304/1053692401.html

Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами

Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами - 04.03.2024 Украина.ру

Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами

Военные аналитики полагают, что следующей задачей российской армии после освобождения Авдеевки будет овладение городом Часов Яр, расположенным на западе от Бахмута/Артемовска. Этот городок фактически является плацдармом для ВСУ, с которого удобно наступать на Бахмут

2024-03-04T14:22

2024-03-04T14:22

2024-03-04T14:39

сво

спецоперация

эксклюзив

часов яр

артемовск

авдеевка

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Часов Яр для украинского командования выполняет примерно ту же роль, что и Авдеевка, из которой предполагалось в случае появившейся возможности начать наступление на Донецк. Поэтому переход города под контроль российской армии будет фактически означать снятие угрозы захвата Бахмута со стороны ВСУ.О том, как сейчас развивается российское наступление на этом участке донбасского фронта, рассказал изданию Украина.ру донецкой волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"Продолжаются уличные бои за Богдановку, село на северо-западне от Артемовска. Оно находится между этим городом и Часовым Яром. Центр и восток этого населенного пункта за нами. Бои развернулись за западную часть Богдановки. Наступление в этом районе ведет 7-я штурмовая бригада св. Георгия, которой командует депутат Государственной Думы и премьер-министр ДНР Александр Бородай.На юге от Артемовска мы бьемся за Лысую гору в районе Клещеевки. Ее, потеряв в июле 28 человек, вынуждены были оставить добровольцы из БАРС-13. Клещеевка давно превращена в руины, поэтому сражения идут за эту высоту. В этом районе воюют как БАРС-13, так и башкиры, которых еще в ноябре прошлого года перебросили сюда с Марьинки. Наше наступление очень сильно затрудняют украинские БПЛА.Бои также идут за село Красное, которое укропы переименовали в Ивановское. Там мы продвигаемся по ул. Шоссейной. Село Андреевку обороняют украинские мобилизованные, которые не очень мотивированы, поэтому сопротивление в том районе вряд ли долго продлится.Сейчас наши подразделения находятся в двух, а в некоторых местах и в полутора километрах от Часова Яра".За этим городом протекает водоканал из Северского Донца в Донецк. Именно из-за того, что Киев перекрыл водоснабжение по этой водной артерии, столица Донбасса и другие города третий год испытывают дефицит воды. Сейчас ВСУ хотят использовать канал как естественное укрепление на пути российской армии, поэтому создают там огневые точки и укрепрайоны."Если Часов Яр падет, то у нас открывается путь на город Константиновку, который является важным логистическим центром ВСУ и транспортной развязкой. Оттуда на север уже можно будет наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию, а если ударить на юг, то можно заходить в тыл горловской и донецкой группировке ВСУ", - говорит Матюшин.Что касается линии боевого соприкосновения на запад от Авдеевки, то сейчас фронт там сейчас проходит по линии Новокалиново-Бердычи-Семеновка-Первомайское. Именно там были подбиты три "Абрамса". Первый из них подбили "черные гусары" из Самарской дивизии. Пока там идут бои, ВСУ спешно возводит оборонительные укрепления в районе реки Волчьей и Карловки."В районе Марьинки наши освобождают Красногоровку, последний крупный населенный пункт возле Донецка, мы там уже овладели двумя улицами. Там сейчас укропов наша авиация гасит ФАБами. В Георгиевке тоже идут бои. На юге от Марьинки мы продвигаемся в Новомихайловке – к западной ее части по улицам Ленина и академика Тимирязева. Если ее возьмем, то потом будут Парасковеевка и Константиновка, и мы вышли с севера к Угледару. Чтобы не попасть в котел, укропы вынуждены будут уйти оттуда.И еще. ФАБы стали стали применять не только мы, но и укропы. Они на днях ударили по Авдеевскому коксохиму французским ФАБом. Правда, он весит 250 кг, а не как у нас - от 500 до 1500 кг", - сообщил Матюшин.

https://ukraina.ru/20240301/1053650251.html

https://ukraina.ru/20240301/1053629934.html

https://ukraina.ru/20240229/1053591520.html

часов яр

артемовск

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, спецоперация, эксклюзив, часов яр, артемовск, авдеевка