Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами - 04.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240304/1053692401.html
Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами
Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами - 04.03.2024 Украина.ру
Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами
Военные аналитики полагают, что следующей задачей российской армии после освобождения Авдеевки будет овладение городом Часов Яр, расположенным на западе от Бахмута/Артемовска. Этот городок фактически является плацдармом для ВСУ, с которого удобно наступать на Бахмут
2024-03-04T14:22
2024-03-04T14:39
сво
спецоперация
эксклюзив
часов яр
артемовск
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/04/1053684905_0:295:3034:2002_1920x0_80_0_0_9ca51f96cea5b4f42a338478e73304b6.jpg.webp
Часов Яр для украинского командования выполняет примерно ту же роль, что и Авдеевка, из которой предполагалось в случае появившейся возможности начать наступление на Донецк. Поэтому переход города под контроль российской армии будет фактически означать снятие угрозы захвата Бахмута со стороны ВСУ.О том, как сейчас развивается российское наступление на этом участке донбасского фронта, рассказал изданию Украина.ру донецкой волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"Продолжаются уличные бои за Богдановку, село на северо-западне от Артемовска. Оно находится между этим городом и Часовым Яром. Центр и восток этого населенного пункта за нами. Бои развернулись за западную часть Богдановки. Наступление в этом районе ведет 7-я штурмовая бригада св. Георгия, которой командует депутат Государственной Думы и премьер-министр ДНР Александр Бородай.На юге от Артемовска мы бьемся за Лысую гору в районе Клещеевки. Ее, потеряв в июле 28 человек, вынуждены были оставить добровольцы из БАРС-13. Клещеевка давно превращена в руины, поэтому сражения идут за эту высоту. В этом районе воюют как БАРС-13, так и башкиры, которых еще в ноябре прошлого года перебросили сюда с Марьинки. Наше наступление очень сильно затрудняют украинские БПЛА.Бои также идут за село Красное, которое укропы переименовали в Ивановское. Там мы продвигаемся по ул. Шоссейной. Село Андреевку обороняют украинские мобилизованные, которые не очень мотивированы, поэтому сопротивление в том районе вряд ли долго продлится.Сейчас наши подразделения находятся в двух, а в некоторых местах и в полутора километрах от Часова Яра".За этим городом протекает водоканал из Северского Донца в Донецк. Именно из-за того, что Киев перекрыл водоснабжение по этой водной артерии, столица Донбасса и другие города третий год испытывают дефицит воды. Сейчас ВСУ хотят использовать канал как естественное укрепление на пути российской армии, поэтому создают там огневые точки и укрепрайоны."Если Часов Яр падет, то у нас открывается путь на город Константиновку, который является важным логистическим центром ВСУ и транспортной развязкой. Оттуда на север уже можно будет наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию, а если ударить на юг, то можно заходить в тыл горловской и донецкой группировке ВСУ", - говорит Матюшин.Что касается линии боевого соприкосновения на запад от Авдеевки, то сейчас фронт там сейчас проходит по линии Новокалиново-Бердычи-Семеновка-Первомайское. Именно там были подбиты три "Абрамса". Первый из них подбили "черные гусары" из Самарской дивизии. Пока там идут бои, ВСУ спешно возводит оборонительные укрепления в районе реки Волчьей и Карловки."В районе Марьинки наши освобождают Красногоровку, последний крупный населенный пункт возле Донецка, мы там уже овладели двумя улицами. Там сейчас укропов наша авиация гасит ФАБами. В Георгиевке тоже идут бои. На юге от Марьинки мы продвигаемся в Новомихайловке – к западной ее части по улицам Ленина и академика Тимирязева. Если ее возьмем, то потом будут Парасковеевка и Константиновка, и мы вышли с севера к Угледару. Чтобы не попасть в котел, укропы вынуждены будут уйти оттуда.И еще. ФАБы стали стали применять не только мы, но и укропы. Они на днях ударили по Авдеевскому коксохиму французским ФАБом. Правда, он весит 250 кг, а не как у нас - от 500 до 1500 кг", - сообщил Матюшин.
https://ukraina.ru/20240301/1053650251.html
https://ukraina.ru/20240301/1053629934.html
https://ukraina.ru/20240229/1053591520.html
часов яр
артемовск
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/04/1053684905_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a9af7eac2ab688a2c5fa557a1e78bba4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, эксклюзив, часов яр, артемовск, авдеевка
СВО, Спецоперация, Эксклюзив, Часов Яр, Артемовск, Авдеевка

Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами

14:22 04.03.2024 (обновлено: 14:39 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Военные аналитики полагают, что следующей задачей российской армии после освобождения Авдеевки будет овладение городом Часов Яр, расположенным на западе от Бахмута/Артемовска. Этот городок фактически является плацдармом для ВСУ, с которого удобно наступать на Бахмут
Часов Яр для украинского командования выполняет примерно ту же роль, что и Авдеевка, из которой предполагалось в случае появившейся возможности начать наступление на Донецк. Поэтому переход города под контроль российской армии будет фактически означать снятие угрозы захвата Бахмута со стороны ВСУ.
О том, как сейчас развивается российское наступление на этом участке донбасского фронта, рассказал изданию Украина.ру донецкой волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
Позывной Балу
1 марта, 15:36
Инженер-сапёр "Балу": Под Авдеевкой 4 дня раненный под обстрелами шел к своим. Обморозил пальцы ногПосле ампутации пальцев на ноге доброволец из Москвы, который пришел на СВО только в конце 2023 года, всё равно хочет продолжить воевать. Почему? Потому что, как он сказал в интервью изданию Украина.ру, Донбасс - это русская земля и там живут русские люди, а своих надо всегда защищать
"Продолжаются уличные бои за Богдановку, село на северо-западне от Артемовска. Оно находится между этим городом и Часовым Яром. Центр и восток этого населенного пункта за нами. Бои развернулись за западную часть Богдановки. Наступление в этом районе ведет 7-я штурмовая бригада св. Георгия, которой командует депутат Государственной Думы и премьер-министр ДНР Александр Бородай.
На юге от Артемовска мы бьемся за Лысую гору в районе Клещеевки. Ее, потеряв в июле 28 человек, вынуждены были оставить добровольцы из БАРС-13. Клещеевка давно превращена в руины, поэтому сражения идут за эту высоту.
В этом районе воюют как БАРС-13, так и башкиры, которых еще в ноябре прошлого года перебросили сюда с Марьинки. Наше наступление очень сильно затрудняют украинские БПЛА.
Бои также идут за село Красное, которое укропы переименовали в Ивановское. Там мы продвигаемся по ул. Шоссейной. Село Андреевку обороняют украинские мобилизованные, которые не очень мотивированы, поэтому сопротивление в том районе вряд ли долго продлится.
Сейчас наши подразделения находятся в двух, а в некоторых местах и в полутора километрах от Часова Яра".
За этим городом протекает водоканал из Северского Донца в Донецк. Именно из-за того, что Киев перекрыл водоснабжение по этой водной артерии, столица Донбасса и другие города третий год испытывают дефицит воды. Сейчас ВСУ хотят использовать канал как естественное укрепление на пути российской армии, поэтому создают там огневые точки и укрепрайоны.
Позывной Белый
1 марта, 05:20
Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом – трупыБывший шахтер из Снежного в интервью изданию Украина.ру рассказал, что главное в бою быть трезвым – никаких "100 грамм для храбрости", и четко соблюдать технику безопасности
"Если Часов Яр падет, то у нас открывается путь на город Константиновку, который является важным логистическим центром ВСУ и транспортной развязкой. Оттуда на север уже можно будет наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию, а если ударить на юг, то можно заходить в тыл горловской и донецкой группировке ВСУ", - говорит Матюшин.
Что касается линии боевого соприкосновения на запад от Авдеевки, то сейчас фронт там сейчас проходит по линии Новокалиново-Бердычи-Семеновка-Первомайское. Именно там были подбиты три "Абрамса". Первый из них подбили "черные гусары" из Самарской дивизии. Пока там идут бои, ВСУ спешно возводит оборонительные укрепления в районе реки Волчьей и Карловки.
Позывной Кузя
29 февраля, 05:41
Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопаАвдеевка пала – ВСУ отодвинута от Донецка. Главный украинский плацдарм, с которого по планам Киева должно было начаться наступление для захвата столицы ДНР, уничтожен. Чтобы это удалось, русские бойцы не жалели своих жизней и здоровья. С одним из них и поговорило издание Украина.ру
"В районе Марьинки наши освобождают Красногоровку, последний крупный населенный пункт возле Донецка, мы там уже овладели двумя улицами. Там сейчас укропов наша авиация гасит ФАБами. В Георгиевке тоже идут бои. На юге от Марьинки мы продвигаемся в Новомихайловке – к западной ее части по улицам Ленина и академика Тимирязева. Если ее возьмем, то потом будут Парасковеевка и Константиновка, и мы вышли с севера к Угледару. Чтобы не попасть в котел, укропы вынуждены будут уйти оттуда.
И еще. ФАБы стали стали применять не только мы, но и укропы. Они на днях ударили по Авдеевскому коксохиму французским ФАБом. Правда, он весит 250 кг, а не как у нас - от 500 до 1500 кг", - сообщил Матюшин.
 
СВОСпецоперацияЭксклюзивЧасов ЯрАртемовскАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах Швейцарии
14:52"Шарлемань" с белогвардейским душком. Запад реабилитирует нацизм и фашизм
14:49"Суматоха на праймериз". Почему впервые проиграл Трамп
14:43"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров
14:36Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ
14:22Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами
14:18"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров
14:09Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
13:46"Обратная концепция должна исчезнуть навсегда": Медведев назвал Украину Россией
13:45Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины
13:44Удалось избежать трагедий: Россия сорвала несколько химпровокаций Киева
13:41"Два старых коня": Медведев высмеял предвыборную гонку в США
13:22"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России
13:05ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших
13:00Взрыв под Самарой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 марта
12:57"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО
12:50Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков
12:49Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину
12:09"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей
12:08По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии
Лента новостейМолния