Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами
14:22 04.03.2024 (обновлено: 14:39 04.03.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Военные аналитики полагают, что следующей задачей российской армии после освобождения Авдеевки будет овладение городом Часов Яр, расположенным на западе от Бахмута/Артемовска. Этот городок фактически является плацдармом для ВСУ, с которого удобно наступать на Бахмут
Часов Яр для украинского командования выполняет примерно ту же роль, что и Авдеевка, из которой предполагалось в случае появившейся возможности начать наступление на Донецк. Поэтому переход города под контроль российской армии будет фактически означать снятие угрозы захвата Бахмута со стороны ВСУ.
О том, как сейчас развивается российское наступление на этом участке донбасского фронта, рассказал изданию Украина.ру донецкой волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
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"Продолжаются уличные бои за Богдановку, село на северо-западне от Артемовска. Оно находится между этим городом и Часовым Яром. Центр и восток этого населенного пункта за нами. Бои развернулись за западную часть Богдановки. Наступление в этом районе ведет 7-я штурмовая бригада св. Георгия, которой командует депутат Государственной Думы и премьер-министр ДНР Александр Бородай.
На юге от Артемовска мы бьемся за Лысую гору в районе Клещеевки. Ее, потеряв в июле 28 человек, вынуждены были оставить добровольцы из БАРС-13. Клещеевка давно превращена в руины, поэтому сражения идут за эту высоту.
В этом районе воюют как БАРС-13, так и башкиры, которых еще в ноябре прошлого года перебросили сюда с Марьинки. Наше наступление очень сильно затрудняют украинские БПЛА.
Бои также идут за село Красное, которое укропы переименовали в Ивановское. Там мы продвигаемся по ул. Шоссейной. Село Андреевку обороняют украинские мобилизованные, которые не очень мотивированы, поэтому сопротивление в том районе вряд ли долго продлится.
Сейчас наши подразделения находятся в двух, а в некоторых местах и в полутора километрах от Часова Яра".
За этим городом протекает водоканал из Северского Донца в Донецк. Именно из-за того, что Киев перекрыл водоснабжение по этой водной артерии, столица Донбасса и другие города третий год испытывают дефицит воды. Сейчас ВСУ хотят использовать канал как естественное укрепление на пути российской армии, поэтому создают там огневые точки и укрепрайоны.
"Если Часов Яр падет, то у нас открывается путь на город Константиновку, который является важным логистическим центром ВСУ и транспортной развязкой. Оттуда на север уже можно будет наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию, а если ударить на юг, то можно заходить в тыл горловской и донецкой группировке ВСУ", - говорит Матюшин.
Что касается линии боевого соприкосновения на запад от Авдеевки, то сейчас фронт там сейчас проходит по линии Новокалиново-Бердычи-Семеновка-Первомайское. Именно там были подбиты три "Абрамса". Первый из них подбили "черные гусары" из Самарской дивизии. Пока там идут бои, ВСУ спешно возводит оборонительные укрепления в районе реки Волчьей и Карловки.
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"В районе Марьинки наши освобождают Красногоровку, последний крупный населенный пункт возле Донецка, мы там уже овладели двумя улицами. Там сейчас укропов наша авиация гасит ФАБами. В Георгиевке тоже идут бои. На юге от Марьинки мы продвигаемся в Новомихайловке – к западной ее части по улицам Ленина и академика Тимирязева. Если ее возьмем, то потом будут Парасковеевка и Константиновка, и мы вышли с севера к Угледару. Чтобы не попасть в котел, укропы вынуждены будут уйти оттуда.
И еще. ФАБы стали стали применять не только мы, но и укропы. Они на днях ударили по Авдеевскому коксохиму французским ФАБом. Правда, он весит 250 кг, а не как у нас - от 500 до 1500 кг", - сообщил Матюшин.