https://ukraina.ru/20240304/1053692280.html

Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар

Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар - 04.03.2024 Украина.ру

Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, заявил 4 марта в эфире радиостанции Franceinfo еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

2024-03-04T14:09

2024-03-04T14:09

2024-03-04T14:10

новости

снаряды

украина

боеприпасы

еврокомиссия

владимир зеленский

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"Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов… Я сказал "поставить", а не "передать", - сказал он, напомнив, что сам Зеленский ошибочно говорил о "безвозмездной передаче".Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.Издание Merkur.de в понедельник цитирует ряд бельгийских и немецких офицеров, сообщающих о катастрофической ситуации в оборонных запасах Евросоюза.По словам Марка Тиса, генерал-лейтенанта в отставке и бывшего заместителя начальника обороны бельгийских вооруженных сил, Евросоюзу пришлось бы "бросаться камнями" уже через несколько часов войны.

https://ukraina.ru/20240208/1053156789.html

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новости, снаряды, украина, боеприпасы, еврокомиссия, владимир зеленский