https://ukraina.ru/20240304/1053692280.html
Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар - 04.03.2024 Украина.ру
Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, заявил 4 марта в эфире радиостанции Franceinfo еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
2024-03-04T14:09
2024-03-04T14:09
2024-03-04T14:10
новости
снаряды
украина
боеприпасы
еврокомиссия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053316506_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_fe74ec17c30e6eccf5b1730861d0013c.jpg
"Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов… Я сказал "поставить", а не "передать", - сказал он, напомнив, что сам Зеленский ошибочно говорил о "безвозмездной передаче".Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.Издание Merkur.de в понедельник цитирует ряд бельгийских и немецких офицеров, сообщающих о катастрофической ситуации в оборонных запасах Евросоюза.По словам Марка Тиса, генерал-лейтенанта в отставке и бывшего заместителя начальника обороны бельгийских вооруженных сил, Евросоюзу пришлось бы "бросаться камнями" уже через несколько часов войны.
https://ukraina.ru/20240208/1053156789.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053316506_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7e929c8e40c48bf4de2eb139fc8deb2d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снаряды, украина, боеприпасы, еврокомиссия, владимир зеленский
Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
14:09 04.03.2024 (обновлено: 14:10 04.03.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, заявил 4 марта в эфире радиостанции Franceinfo еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон