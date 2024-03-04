Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар - 04.03.2024 Украина.ру
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Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар - 04.03.2024 Украина.ру
Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, заявил 4 марта в эфире радиостанции Franceinfo еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
2024-03-04T14:09
2024-03-04T14:10
новости
снаряды
украина
боеприпасы
еврокомиссия
владимир зеленский
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"Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов… Я сказал "поставить", а не "передать", - сказал он, напомнив, что сам Зеленский ошибочно говорил о "безвозмездной передаче".Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.Издание Merkur.de в понедельник цитирует ряд бельгийских и немецких офицеров, сообщающих о катастрофической ситуации в оборонных запасах Евросоюза.По словам Марка Тиса, генерал-лейтенанта в отставке и бывшего заместителя начальника обороны бельгийских вооруженных сил, Евросоюзу пришлось бы "бросаться камнями" уже через несколько часов войны.
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новости, снаряды, украина, боеприпасы, еврокомиссия, владимир зеленский
Новости, снаряды, Украина, боеприпасы, Еврокомиссия, Владимир Зеленский

Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар

14:09 04.03.2024 (обновлено: 14:10 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, заявил 4 марта в эфире радиостанции Franceinfo еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
"Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов… Я сказал "поставить", а не "передать", - сказал он, напомнив, что сам Зеленский ошибочно говорил о "безвозмездной передаче".
Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.
Издание Merkur.de в понедельник цитирует ряд бельгийских и немецких офицеров, сообщающих о катастрофической ситуации в оборонных запасах Евросоюза.
По словам Марка Тиса, генерал-лейтенанта в отставке и бывшего заместителя начальника обороны бельгийских вооруженных сил, Евросоюзу пришлось бы "бросаться камнями" уже через несколько часов войны.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 09:59
В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядахРоссийские военные выпускают в десять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины. Об этом 9 февраля сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ)
 
НовостиснарядыУкраинабоеприпасыЕврокомиссияВладимир Зеленский
 
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