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Глава "Ростеха" рассказал, почему танк "Армата" не используется в СВО

Глава "Ростеха" рассказал, почему танк "Армата" не используется в СВО - 04.03.2024 Украина.ру

Глава "Ростеха" рассказал, почему танк "Армата" не используется в СВО

Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении ВС РФ, но в зоне проведения спецоперации не используется из-за высокой стоимости, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 4 марта сообщили журналисты РИА Новости

2024-03-04T11:17

2024-03-04T11:17

2024-03-04T11:17

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Глава "Ростеха" подтвердил, что новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии. При этом, добавил Чемезов, в зоне СВО танк не используется из-за дороговизны.По его словам, необходимы средства на создание новых вооружений, возможно, более дешевых."Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", - пояснил Чемезов.В конце декабря он заявил, что создатели новейшего российского танка Т-14 "Армата" ведут работы по повышению его боевой мощи.

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новости, россия, сво, спецоперация, армата, танки, ростех, вс рф