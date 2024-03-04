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"Ванька и Мститель" – как зарождалась Киевская киностудия

"Ванька и Мститель" – как зарождалась Киевская киностудия - 04.03.2024 Украина.ру

"Ванька и Мститель" – как зарождалась Киевская киностудия

4 марта 1928 года в киевских кинозалах и кинотеатрах состоялась премьера первого фильма еще только строившейся тогда Киевской кинофабрики, который назывался "Ванька и Мститель". Это было самое начало уже почти вековой её истории

2024-03-04T16:00

2024-03-04T16:00

2024-03-04T16:00

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Окончание Гражданской войны было сопряжено на Украине с бурным ростом кинематографа. 23 мая 1919 года, после взятия Одессы, где на тот момент концентрировалась большая часть всего кинопроизводства республики, была проведена национализация всей киносъёмочной аппаратуры, оборудования и павильонов. Была сформирована "Киносекция политотдела 41-й дивизии РККА", позже сменившая своё название на Одесскую киностудию.При Наркомате просвещения Украины организовался Всеукраинский кинокомитет, который занялся организацией съёмок первых украинских фильмов. 13 марта 1922 года на его базе сформировали Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ), в которое вошли мощности бывших киноателье Ермолаева и Ханжонкова в Ялте и оборудование одесских киностудий Борисова, Гроссмана и Харитонова.Огромная проблема возникла с покупкой плёнки и новых аппаратов для киносъёмки. "Прогрессивные" страны объявили молодым советским республикам экономическую блокаду. Переговоры с американской фирмой Кодак (Kodak) и французской Пате (Pathe) ни к чему не привели. Дело сдвинулось с мертвой точки только в 1923 году, когда удалось получить пленку и химикаты из разоренной войной, а потому более сговорчивой, Веймарской Германии – блокада была прорвана. Почуяв, что они теряют большие деньги, зашевелились и другие производители. Французская Пате продала, наконец, аппараты для киносъёмки, но большую часть потребности в УССР закрыли собственными силами. Только в 1925 году на оптико-механическом заводе КИНАП в Одессе собрали 120 штук отечественных кинозаписывающих аппаратов. Производство пленки удалось наладить позже, в 1930 году, в Шостке на предприятии "Свема".Но тут случилось другая беда – неопытные государственные управленцы УССР задрали налоги на кинозалы, и их количество по сравнению с дореволюционным, сразу же сократилось до мизерных масштабов. Напомним, что это было время НЭПа – подавляющее большинство кинозалов было частными предприятиями. Ситуацию учли, налоги снизили, и за 1924-25 годы их число выросло со 110 до 714.В селах за 1925-27 годы количество передвижных киноустановок увеличилось с 215 единиц до 715. В 1929 году их уже было 2336. Для селян, в отличие от города, показ фильмов проводился бесплатно, этим вопросом занималась специальная сельскохозяйственная кинопрокатная сеть.В 1925 году ВУФКУ объявило конкурс на проект по возведению архитектурного комплекса Киевской кинофабрики. Под её строительство отвели участок земли площадью 40 гектар на окраине города у Брест-Литовского шоссе за парком им. Пушкина по соседству с заводом "Большевик". На выбор повлияло наличие водопровода, канализации и возможность обеспечить потребности киностудии в электроэнергии с заводской подстанции.В конкурсе победил проект Валериана Рыкова, созданный при участии его студентов со старших курсов архитектурного факультета Киевского художественного института. Проект утвердили в том же 1925 году, но из-за финансовых сложностей строительство началось только весной 1927 года.Главным "богатством" кинофабрики должен был стать центральный павильон размерами 110 на 40 метров с 3600 м2 полезной площади. В нём одновременно могли работать сразу 5 съёмочных групп с декорациями самого широкого диапазона размеров.На студию были заведены кабели на 13 тыс. ампер постоянного и 6 тыс. ампер переменного тока. Мощности кинофабрики должны были позволить одновременно вести производство сразу 24-х игровых и 12-ти прочих фильмов. На конец 20-х годов кинофабрике предстояло стать самым мощным в СССР кинопроизводством.12 октября 1927 года начались съёмки первого игрового фильма. Снимал его уникальный для отечественного кинематографа человек по имени Аксель Лундин, который по национальности был… шведом. Он родился в Стокгольме и в 1905 году в возрасте 19 лет приехал в Россию, где сначала служил в Петербуржском драматическом театре актёром, и в 1912 году закончил Петербургскую драматическую школу.В том же году Лундин перебрался в Харьков, где его приняли в труппу знаменитого антрепренёра и режиссера Николая Николаевича Синельникова. Тогда же Аксель Францевич приобрёл первый опыт киносъёмок. Вместе с актёрами труппы он снялся в Екатеринодаре в душещипательной или, как тогда говорили, бульварной/сенсационной (ныне утерянной) драме "Жертва дикой мести" (1912) режиссёра Николая Миневрина (киностудия товарищества "Минерва").Когда Синельников создавал в Киеве ещё одну труппу-филиал своего театрального предприятия, Лундин воспользовался этим, чтобы перебраться туда. Здесь в 1917 году Аксель оставил сцену и стал работать администратором в кинопроизводственном акционерном обществе "Художественный экран". Одновременно ему доверяли небольшие роли в различных фильмах общества, таких как "Вера Чибиряк" (1917), "Жажда жизни и любви" (1917), "Процесс Бейлиса" (1917), "Хозяин жизни" (1918). Однако началась революция, затем чехарда со сменой власти, которая в Киеве происходила 16 раз, и акционерное общество распалось.С приходом в 1919 году большевиков Лундин стал режиссёром киноиздательства "Красная Звезда" при киносекции Наркомвоена Украины, а затем режиссёром Всеукраинского кинокомитета и Киевского областного фотокомитета. В этот период он стал автором таких киноагиток, как "Всеобуч" (1919), "В царстве палача Деникина" (1919), "На помощь Красному Харькову" (1919), "Революционный держите шаг!" (1919), "Герои и мученики Парижской коммуны" (1921), "Цветы на камнях" (1922).Одновременно с начала 1920-х Лундин сотрудничал с еврейским театром "Кунст Винкли". В 1922 году с этой труппой он поставил в Киеве спектакль "Дер Дибук".С 1923 года Лундин стал сотрудником ВУФКУ. Сначала его привлекли к преподавательской работе при Киевской кинотеатральной студии, а затем стали доверять режиссуру. С 1924 года по 1928 он снимал фильмы на Одесской киностудии, которая в УССР появилась первой. Здесь он снял документально-хроникальный фильм "Красная армия" (1925) а также игровые "Чёрное золото" (1924), "Лесной зверь" (1925), "Марийка" (1925), "П.К.П. / Пилсудский купил Петлюру" (1926, в соавторстве с Георгием Стабовым). Последний фильм уникален тем, что роль генерал-хорунжего петлюровской армии Юрка Тютюнника сыграл сам бывший генерал УНР Юрий Тютюнник.В 1927 году Лундина направили в Киев, где он стал фактически первым игровым режиссёром строящейся кинофабрики. Одновременно с ним свои документальные киноленты снимали операторы и одновременно режиссеры братья Михаил Кауфман и Дзига Вертов.В это время в СССР невероятной популярностью пользовался фильм режиссера Ивана Перестиани "Красные дьяволята" (1923). Он был снят по одноименный повести Павла Бляхина совместно Киносекцией Наркомпроса Грузии и Одесской киностудией. Лундин решил снять подобный фильм, где действие будет происходить во время Гражданской войны и главным героем станет мальчишка. В результате появился сценарий фильма "Ванька Огнев и его собака Партизан", написали который Леонид Давидович Луков и Дмитрий Муха.Для молодого 18-летнего мариупольца и сына фотографа Леонида Лукова, который в то время подрабатывал журналистом и учился на рабфаке, данная работа стала первой в кино. Это впоследствии он получит две Сталинские премии и будет сценаристом таких прогремевших фильмов, как "Александр Пархоменко" (1942), "Два бойца" (1943), "Рядовой Александр Матросов" (1947), "Олеко Дундич" (1957) и др. Тогда же он был ещё совсем неопытным, как и все создатели фильма – советское кино только делало первые свои шаги. Может поэтому и фильм получился, откровенно говоря, слабым.Его сюжет рассказывал о молодом 12-13-летнем парнишке-пастушке Ване, которого сыграл киевский мальчишка Володя Нольман. Роль его собаки по кличке (в окончательном варианте) "Мститель" досталась немецкой овчарке Тассо. Роль Мельника сыграл заслуженный российский и советский актёр и режиссёр (одно время он даже был режиссером Большого театра) Андрей Петровский.По сюжету пастушок Ваня Клименко, родителей которого убили белогвардейцы, и его пёс помогают двум красноармейцам уцелеть и выполнить задание – разведать расположение деникинцев. Вместе с ними Ваня убегает на советскую сторону. У "красных" его самого и собаку принимают в Красную Армию. На новом месте главные герои совершают несколько подвигов: раскрывают вражеского лазутчика, воруют во вражеском штабе планшет с важными документами и угоняют тачанку, благодаря которой уходят от погони. По дороге к своим Мститель похищает у купавшегося в речке толстого полковника-белогвардейца Уварова галифе, в кармане которых обнаруживается важный приказ о месте и времени совещания командования белых. Добытые документы вместе со своей собакой Ваня отправляет к "красным", а сам возвращается к штабу белогвардейцев, где попадает в плен. Однако вовремя подоспевший на выручку Мститель прорывает в сарай, где лежит связанный герой, лаз и помогает ему бежать.Белые всё же ловят лазутчика, но подоспевшие красные их громят. Ванька же и его верный пёс задерживают своего главного антагониста полковника Уварова, предварительно порвав ему штаны. Полковника сыграл малоизвестный киевский актер Павел Значковский. Режиссёр Аксель Лундин хорошо знал его, так как они в 1917 году вместе снимались в фильме "Вера Чибиряк".В конце фильма "Ванька и Мститель"" демонстрируется напечатанный на украинском языке приказ военсовета XII армии от 21.09.1920 года, в котором сообщается, что Ивась Клименко награждается орденом Красного Знамени.Павильонные съемки при производстве фильма вели по ночам, так как днём мешали не прекращавшиеся строительные работы павильонов и административных корпусов. К счастью, их было немного, так как большую часть съемок снимали на натуре.После республиканской премьеры, состоявшейся 4 марта 1928 года в Киеве, 23 октября состоялась всесоюзная премьера в Москве. Несмотря на примитивность и сюжета, и режиссуры, фильм, за отсутствием особой конкуренции, пользовался в СССР невероятной популярностью, хотя точные данные результатов его проката авторам обнаружить не удалось.Вскоре Киевская кинофабрика была достроена, и следующее предвоенное десятилетие стало золотой эрой украинского кинематографа, за время которой были сняты такие шедевры отечественного кино, как "Человек с киноаппаратом" (1929), "Земля" (1930), "Истребители" (1939), "Богдан Хмельницкий" (1941) и многие, многие другие.

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Алексей Стаценко

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