https://ukraina.ru/20240303/1053588286.html

"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте

"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте - 03.03.2024 Украина.ру

"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте

Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации на фронте для российской стороны

2024-03-03T04:00

2024-03-03T04:00

2024-03-03T04:00

авдеевка

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новости

украина

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"Есть ощущение, что развивается активное наступление. Враг бежит, и всё у нас хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под наш контроль. При этом ВСУ впервые за время конфликта потеряли Abrams. А также – практически одновременно – зенитку и самоходную артиллерийскую установку, которые получили от Запада", - сказал Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ "теряют Харьков", НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053566989.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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авдеевка, танки, новости, украина, вс рф