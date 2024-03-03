"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте - 03.03.2024 Украина.ру
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"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте
"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте - 03.03.2024 Украина.ру
"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации на фронте для российской стороны
2024-03-03T04:00
2024-03-03T04:00
авдеевка
танки
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украина
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"Есть ощущение, что развивается активное наступление. Враг бежит, и всё у нас хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под наш контроль. При этом ВСУ впервые за время конфликта потеряли Abrams. А также – практически одновременно – зенитку и самоходную артиллерийскую установку, которые получили от Запада", - сказал Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ "теряют Харьков", НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053566989.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, танки, новости, украина, вс рф
Авдеевка, танки, Новости, Украина, ВС РФ

"Враг бежит, и всё у нас хорошо": политтехнолог о ситуации для ВС РФ на фронте

04:00 03.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации на фронте для российской стороны
"Есть ощущение, что развивается активное наступление. Враг бежит, и всё у нас хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под наш контроль. При этом ВСУ впервые за время конфликта потеряли Abrams. А также – практически одновременно – зенитку и самоходную артиллерийскую установку, которые получили от Запада", - сказал Ющук.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ "теряют Харьков", НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
27 февраля, 17:22
В ВСУ признали потерю Северного и Степового под АвдеевкойВооружённые силы Украины покинули населённые пункты Северное и Степовое, расположенные на авдеевском направлении. Об этом 27 февраля сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
 
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