ПВО за ночь уничтожила больше 70 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила больше 70 вражеских дронов над Россией - 08.04.2026 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила больше 70 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 8 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-08T07:50
2026-04-08T07:50
2026-04-08T07:50
Их сбили над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max уточнил, что БПЛА в регионе были уничтожены в городе Донецк, Каменском и Белокалитвинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате был ранен сотрудник "Брянскэнерго". Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.Он добавил, что повреждено два специализированных автомобиля. Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара на сайте Украина.ру.
сво, спецоперация, ростовская область, россия, краснодарский край, александр богомаз, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Ростовская область, Россия, краснодарский край, Александр Богомаз, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ПВО за ночь уничтожила больше 70 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 8 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max уточнил, что БПЛА в регионе были уничтожены в городе Донецк, Каменском и Белокалитвинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате был ранен сотрудник "Брянскэнерго". Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
Он добавил, что повреждено два специализированных автомобиля.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара на сайте Украина.ру.