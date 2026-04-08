Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план
2026-04-08T10:23
Он назвал успехом иранцев тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать этот план.
Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план

© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предположил, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов
Он назвал успехом иранцев тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать этот план.
"Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?" - задался вопросом Медведев.
В то же время он подчеркнул, что Трамп не хочет и не может долго вести войну с Ираном, "да и в Конгрессе его не поддержат".
Медведев призвал США сохранять "хрупкое перемирие" с Ираном, потому что каждый шаг создает положение, близкое к цугцвангу.
Также зампред Совбеза РФ напомнил, что "это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль". Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач.
"И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.
Он предположил, что из-за рисков возобновления войны дешевой нефти не будет. Европе придется долго жить в режиме экономии.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
Подробнее - в материале Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
