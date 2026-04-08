Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план

Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план - 08.04.2026 Украина.ру

Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предположил, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов

2026-04-08T10:23

2026-04-08T10:23

2026-04-08T10:23

Он назвал успехом иранцев тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать этот план.В то же время он подчеркнул, что Трамп не хочет и не может долго вести войну с Ираном, "да и в Конгрессе его не поддержат". Медведев призвал США сохранять "хрупкое перемирие" с Ираном, потому что каждый шаг создает положение, близкое к цугцвангу.Также зампред Совбеза РФ напомнил, что "это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль". Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. Он предположил, что из-за рисков возобновления войны дешевой нефти не будет. Европе придется долго жить в режиме экономии.Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.Подробнее - в материале Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное на сайте Украина.ру.

иран

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, единая россия, совбез, украина.ру, дмитрий медведев