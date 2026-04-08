https://ukraina.ru/20260408/medvedev-schitaet-chto-vashington-ne-soglasitsya-na-iranskiy-mirnyy-plan-1077657353.html
Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предположил, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов
2026-04-08T10:23
новости
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
единая россия
совбез
украина.ру
дмитрий медведев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577782_0:105:3180:1894_1920x0_80_0_0_44c50276c3f3f0a425d3825396179b06.jpg
иран
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8daf7dabac6c81cda0ea7aeb1ffb2e80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, единая россия, совбез, украина.ру, дмитрий медведев
Новости, Иран, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Единая Россия, Совбез, Украина.ру, Дмитрий Медведев
Он назвал успехом иранцев тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать этот план.
"Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?" - задался вопросом Медведев.
В то же время он подчеркнул, что Трамп не хочет и не может долго вести войну с Ираном, "да и в Конгрессе его не поддержат".
Медведев призвал США сохранять "хрупкое перемирие" с Ираном, потому что каждый шаг создает положение, близкое к цугцвангу.
Также зампред Совбеза РФ напомнил, что "это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль". Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач.
"И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.
Он предположил, что из-за рисков возобновления войны дешевой нефти не будет. Европе придется долго жить в режиме экономии.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.