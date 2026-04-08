Русофобия в Германии достигла невиданных со времен Второй мировой масштабов - посол РФ - 08.04.2026 Украина.ру
Русофобия в Германии достигла невиданных со времен Второй мировой масштабов - посол РФ
Русофобия в Германии достигла невиданных со времен Второй мировой масштабов - посол РФ - 08.04.2026 Украина.ру
Русофобия в Германии достигла невиданных со времен Второй мировой масштабов - посол РФ
Русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь период после Великой Отечественной войны, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten
2026-04-08T08:10
2026-04-08T08:10
новости
германия
россия
запад
сергей нечаев (дипломат)
украина.ру
По его словам, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.Он уточнил, что в стране систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг России и любых контактов с российскими государственными или общественными организациями, а также СМИ.Он посетовал, что в Германии практически ежедневно звучат утверждения о якобы связанных с РФ "шпионах", "гибридных атаках" и "кампаниях по дезинформации".При этом он назвал обнадеживающим тот факт, что значительная часть немецкого населения остается невосприимчивой к массированной антироссийской пропаганде.Подробнее - в материале Дмитриев: Европе придется заплатить "колоссальную цену" за русофобию и ошибки евробюрократов на сайте Украина.ру.
германия
россия
запад
Украина.ру
новости, германия, россия, запад, сергей нечаев (дипломат), украина.ру
Новости, Германия, Россия, Запад, Сергей Нечаев (дипломат), Украина.ру

Русофобия в Германии достигла невиданных со времен Второй мировой масштабов - посол РФ

08:10 08.04.2026
 
Русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь период после Великой Отечественной войны, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten
По его словам, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.
Он уточнил, что в стране систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг России и любых контактов с российскими государственными или общественными организациями, а также СМИ.
"Сегодня русофобия де-факто стала одним из основных столпов внутриполитической повестки, призванной оправдать радикальное переформатирование социально-экономической модели в пользу масштабной милитаризации (Германии - ред.), - отметил российский посол.
Он посетовал, что в Германии практически ежедневно звучат утверждения о якобы связанных с РФ "шпионах", "гибридных атаках" и "кампаниях по дезинформации".
При этом он назвал обнадеживающим тот факт, что значительная часть немецкого населения остается невосприимчивой к массированной антироссийской пропаганде.
Подробнее - в материале Дмитриев: Европе придется заплатить "колоссальную цену" за русофобию и ошибки евробюрократов на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
